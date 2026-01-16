16 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
automovilismo

Cuándo arranca la F1 2026: el calendario completo

La FIA anunció el calendario de la Fórmula 1: el pilarense Franco Colapinto correrá su 1era temporada completa y habrá argentinos en F2 y F3.

Cuándo arranca la F1 2026: el calendario completo.

Cuándo arranca la F1 2026: el calendario completo.

Por Sitio Andino Deportes

La FIA hizo oficial el calendario de la Fórmula 1 2026, una temporada especial para el automovilismo argentino. Franco Colapinto afrontará su primer año completo como piloto titular en Alpine, mientras que Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi también competirán en Fórmula 2 y Fórmula 3, marcando una presencia nacional inédita en categorías FIA.

El 2026 tendrá una particularidad histórica: tres pilotos argentinos participarán en diferentes categorías del programa FIA, lo que permitirá coincidencias en varios Grandes Premios y reforzará la visibilidad del automovilismo nacional a nivel mundial.

Lee además
Franco Colapinto continúa siendo una pieza central del proyecto 2026 de Alpine, en medio de una profunda reestructuración interna.  
automovilismo

Alpine redefine su estructura: Franco Colapinto tendrá un nuevo compañero en el proyecto 2026
Franco Colapinto comenzó su trabajo en Enstone y dio el primer paso de la pretemporada con Alpine.  
automovilismo

Franco Colapinto puso primera en Alpine: simulador, presentación y el calendario completo de la pretemporada

El calendario de la Fórmula 1 2026 y el debut completo de Colapinto

La Fórmula 1 2026 contará con 24 Grandes Premios, y se pondrá en marcha el fin de semana del 6 al 8 de marzo en Australia, en el circuito de Albert Park, con prácticas el viernes, clasificación el sábado y carrera el domingo a la 1 de la madrugada de Argentina.

Para Franco Colapinto, será una temporada clave, ya que disputará por primera vez un campeonato completo en la F1, luego de su estreno parcial con Alpine, escudería con la que buscará consolidarse en la máxima categoría.

Cambios importantes: sale Imola y entra Madrid

Entre las modificaciones más relevantes del calendario aparece la salida del Gran Premio de Imola, escenario donde Colapinto debutó con Alpine, que será reemplazado por el Gran Premio de Madrid, una de las grandes novedades del calendario 2026.

El ingreso del trazado madrileño responde a la estrategia de expansión comercial de la Fórmula 1, que busca reforzar su presencia en grandes capitales europeas con circuitos urbanos o semiurbanos de alto impacto mediático.

Presencia argentina en F2 y F3 durante la temporada 2026

Además de Colapinto en F1, el calendario 2026 tendrá a Nicolás Varrone compitiendo en Fórmula 2 con Van Amersfoort Racing, equipo con el que el propio Colapinto dio sus primeros pasos internacionales.

En Fórmula 3, Mattia Colnaghi, piloto nacido en Italia con madre argentina, disputará la temporada con MP Motorsport y formará parte del Red Bull Junior Team, lo que lo posiciona como una de las grandes promesas del automovilismo formativo.

El calendario completo 2026 de la F1

image

Un año histórico para el automovilismo argentino

Con Franco Colapinto como protagonista en la Fórmula 1, y la presencia de Varrone y Colnaghi en F2 y F3, el 2026 aparece como una temporada histórica para el automovilismo argentino, con proyección internacional y continuidad generacional.

Temas
Seguí leyendo

Las pistas en redes que vinculan a Franco Colapinto con una actriz argentina y encendieron los rumores

Cómo las lecciones pueden impulsar a Alpine y Colapinto con el motor Mercedes en 2026

Se filtró el exigente entrenamiento bajo la lluvia de Franco Colapinto y sorprendió a todos

Franco Colapinto probará el A526 en un Filming Day a puertas cerradas

La Fórmula 1 ajusta la clasificación para 2026: más autos, más eliminados y un reto mayor

Alpine respalda el proceso de Franco Colapinto y Nielsen aseguró: "Está en camino a ser más rápido que Gasly"

Alpine banca a Franco Colapinto y apunta a 2026: paciencia, madurez y puntos en Fórmula 1

Las revelaciones de Franco Colapinto y el impacto argentino que sorprendió a Max Verstappen en la Fórmula 1

LO QUE SE LEE AHORA
Ricky Brabec se quedó con la penúltima etapa y dejó a Luciano Benavides contra las cuerdas en el Rally Dakar 2026.  
malas noticias

Benavides perdió la punta del Rally Dakar, Brabec ganó la penúltima etapa y quedó a un paso del título

Las Más Leídas

Cuándo abren las inscripciones al Progresar 2026
Te puede servir

Cuándo abren las inscripciones al Progresar 2026

De qué murió Melania Pérez: el adiós repentino a una voz icónica del país video
Luto en la música

De qué murió la cantante Melania Pérez: el adiós repentino a una voz icónica del país

Ni creencia ni invento: por qué envolver la escoba en papel aluminio tiene sentido
¿Lo sabías?

Ni creencia ni invento: por qué envolver la escoba en papel aluminio tiene sentido

Qué pasa si pongo hojas de laurel en la puerta de casa y por qué muchas personas lo aconsejan
Para tener en cuenta

Qué pasa si pongo hojas de laurel en la puerta de casa y por qué muchas personas lo aconsejan

Sofia Sáez hermana del joven de San Rafael solicita colaboración a la comunidad.
Pedido de ayuda

Un bailarín de San Rafael lucha por su vida en República Dominicana