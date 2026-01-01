1 de enero de 2026
El calendario 2026 de la Fórmula 1 confirma el debut de Colapinto como titular con Alpine

La organización de la Fórmula 1 anunció su calendario 2026 con 24 fechas y el debut de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine. Mirá lo que se viene.

Franco Colapinto afrontará su primera temporada completa en la Fórmula 1 con Alpine y un calendario de 24 carreras.

Por Sitio Andino Deportes

La Fórmula 1 confirmó oficialmente su calendario 2026, una temporada que contará con 24 Grandes Premios, nuevas regulaciones técnicas y el debut de Franco Colapinto como piloto titular por primera vez. El argentino correrá todo el año para Alpine F1 Team, en un curso clave para su carrera.

El cierre del campeonato está previsto para el Gran Premio de Abu Dhabi, del 4 al 6 de diciembre, luego de un recorrido por los circuitos tradicionales del calendario mundial.

image

Cambios logísticos y una gira europea más compacta

Entre las principales novedades del calendario, la FIA destacó ajustes en el diagrama geográfico, con el objetivo de optimizar la logística y reducir el impacto ambiental. Uno de los cambios más relevantes será la realización del Gran Premio de Canadá después del de Miami, mejorando el flujo del transporte entre continentes.

Durante el verano europeo, las fechas se mantendrán geográficamente cercanas, con el inicio del tramo en Mónaco, del 5 al 7 de junio, y el cierre en España, con el debut del Gran Premio de Madrid, programado del 11 al 13 de septiembre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColapintoFiles/status/2006562540701024340&partner=&hide_thread=false

Una temporada clave para Colapinto y Alpine

El equipo francés confirmó la continuidad de Colapinto junto a Pierre Gasly, apostando a la estabilidad en un año atravesado por grandes cambios técnicos y nuevas normas vinculadas al uso de combustibles sostenibles.

El propio piloto argentino se refirió al desafío que tendrá por delante: “No la estuve pasando bien y creo que da tranquilidad y seguridad poder trabajar un año entero con un objetivo claro, con un camino por delante”, expresó.

Además, Colapinto subrayó el valor personal de su debut completo en la categoría: “Será mi primera temporada como piloto de Fórmula 1 y eso me da mucha felicidad. Es un honor representar a la Argentina en este deporte que tanto amo”.

