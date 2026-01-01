El calendario 2026 de la Fórmula 1 confirma el debut de Colapinto como titular con Alpine

Franco Colapinto afrontará su primera temporada completa en la Fórmula 1 con Alpine y un calendario de 24 carreras.

La Fórmula 1 confirmó oficialmente su calendario 2026 , una temporada que contará con 24 Grandes Premios , nuevas regulaciones técnicas y el debut de Franco Colapinto como piloto titular por primera vez. El argentino correrá todo el año para Alpine F1 Team , en un curso clave para su carrera.

Colapinto, recientemente ratificado como piloto titular, estrenará el modelo A526 en el Gran Premio de Australia , que se disputará del 6 al 8 de marzo y marcará el inicio oficial de la temporada. Será el primer contacto competitivo del argentino con el nuevo reglamento técnico que la categoría implementará a partir de 2026.

El cierre del campeonato está previsto para el Gran Premio de Abu Dhabi , del 4 al 6 de diciembre , luego de un recorrido por los circuitos tradicionales del calendario mundial.

Entre las principales novedades del calendario, la FIA destacó ajustes en el diagrama geográfico , con el objetivo de optimizar la logística y reducir el impacto ambiental. Uno de los cambios más relevantes será la realización del Gran Premio de Canadá después del de Miami , mejorando el flujo del transporte entre continentes.

Durante el verano europeo, las fechas se mantendrán geográficamente cercanas, con el inicio del tramo en Mónaco, del 5 al 7 de junio, y el cierre en España, con el debut del Gran Premio de Madrid, programado del 11 al 13 de septiembre.

Una temporada clave para Colapinto y Alpine

El equipo francés confirmó la continuidad de Colapinto junto a Pierre Gasly, apostando a la estabilidad en un año atravesado por grandes cambios técnicos y nuevas normas vinculadas al uso de combustibles sostenibles.

El propio piloto argentino se refirió al desafío que tendrá por delante: “No la estuve pasando bien y creo que da tranquilidad y seguridad poder trabajar un año entero con un objetivo claro, con un camino por delante”, expresó.

Además, Colapinto subrayó el valor personal de su debut completo en la categoría: “Será mi primera temporada como piloto de Fórmula 1 y eso me da mucha felicidad. Es un honor representar a la Argentina en este deporte que tanto amo”.