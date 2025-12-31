El ambicioso objetivo que se puso el equipo de Franco Colapinto para 2026: ¿lo logrará?

Se viene un año con muchos desafíos para el piloto argentino.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ya está en el radar de todas las escuderías y Alpine decidió anticiparse . El equipo francés abandonó de manera temprana el desarrollo del auto 2025 para concentrarse casi por completo en el nuevo reglamento técnico que entrará en vigencia el próximo año, cuando Franco Colapinto y Pierre Gasly estarán al volante.

El giro estratégico no es casual. Alpine viene de cerrar la peor temporada de su historia reciente , finalizando último en el campeonato de constructores, y la conducción actual considera que el verdadero punto de partida para la reconstrucción está en 2026.

automovilismo La F1 confirmó el número de Franco Colapinto en 2026: el dorsal que ilusiona a Argentina

Steve Nielsen , director general del equipo, fue explícito al marcar cuál es la meta inmediata. La prioridad no pasa por podios ni victorias , sino por recuperar regularidad y competitividad.

“ Quiero estar compitiendo cada fin de semana y, con suerte, por puntos ”, explicó Nielsen, quien remarcó que en la última temporada el equipo solo tuvo actuaciones aisladas en las que logró meterse en la pelea.

Para el directivo, el lugar natural de Alpine está en la parte alta del pelotón medio, y no en el fondo de la grilla. “No es donde pertenece este equipo, no es donde tradicionalmente está Enstone y no es donde ninguno de nosotros quiere estar”, sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2006099472041070859&partner=&hide_thread=false Chasing our vision. pic.twitter.com/Mm5q2ANDE0 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) December 30, 2025

Con la nueva conducción, Alpine también dejó atrás la lógica de los planes con fechas límite. El recordado “plan de 100 carreras”, lanzado en 2021, prometía podios en 2024 y victorias en 2025, pero esos objetivos quedaron descartados.

“No creo en planes de tres, cinco o cien carreras”, afirmó Nielsen, quien rechazó establecer plazos rígidos para el regreso a los primeros planos. En su visión, el éxito depende de decisiones correctas y consistentes en el tiempo, más que de calendarios predeterminados.

La temporada más dura para Alpine y la apuesta total a 2026

Los números reflejan el momento crítico del equipo: último en el campeonato con apenas 22 puntos y solo una carrera puntuando en los últimos once Grandes Premios. Ante ese panorama, Alpine tomó una decisión drástica a comienzos de junio: frenar el desarrollo del A525 y redirigir recursos al proyecto 2026.

Nielsen, que se incorporó formalmente en septiembre, reconoció la magnitud del desafío. “Estamos construyendo un coche mejor que el de este año, pero no puedo decir si eso nos pondrá primeros o décimos”, explicó, recordando que los otros nueve equipos también están mejorando.

image Franco Colapinto y Pierre Gasly, pilotos de Alpine para la temporada 2026.

Con pasado en Enstone durante las etapas exitosas de Benetton y Renault —incluidos los títulos mundiales de 2005 y 2006—, Nielsen apeló a la cautela. Señaló que la Fórmula 1 actual es mucho más competitiva y compleja, y que los tiempos de reconstrucción ya no son los mismos.

De cara a 2026, el objetivo de Alpine es concreto y medible: volver a ser un equipo consistente, capaz de pelear por puntos todos los fines de semana y asentarse nuevamente en la zona media-alta del campeonato.

Será en ese contexto donde Franco Colapinto tendrá su gran desafío, como parte de un proyecto que busca dejar atrás uno de los momentos más difíciles de la escudería y sentar las bases de una recuperación sostenida.