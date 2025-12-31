31 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Automovilismo

El ambicioso objetivo que se puso el equipo de Franco Colapinto para 2026: ¿lo logrará?

Tras una temporada para el olvido, Alpine ya trabaja de lleno en 2026 y fijó una meta alta para volver a ser competitivo en la Fórmula 1.

Se viene un año con muchos desafíos para el piloto argentino.

Se viene un año con muchos desafíos para el piloto argentino.

Por Sitio Andino Deportes

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ya está en el radar de todas las escuderías y Alpine decidió anticiparse. El equipo francés abandonó de manera temprana el desarrollo del auto 2025 para concentrarse casi por completo en el nuevo reglamento técnico que entrará en vigencia el próximo año, cuando Franco Colapinto y Pierre Gasly estarán al volante.

El giro estratégico no es casual. Alpine viene de cerrar la peor temporada de su historia reciente, finalizando último en el campeonato de constructores, y la conducción actual considera que el verdadero punto de partida para la reconstrucción está en 2026.

Lee además
Franco Colapinto se prepara para su primera temporada completa como piloto de Alpine en la Fórmula 1 2026.  
molesto

Paul Aron apuntó contra Franco Colapinto y abrió el debate en la Fórmula 1
Franco Colapinto usará el mismo dorsal en su debut como piloto titular de Alpine en la Fórmula 1.  
automovilismo

La F1 confirmó el número de Franco Colapinto en 2026: el dorsal que ilusiona a Argentina
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2006461859503997012&partner=&hide_thread=false

Alpine y un objetivo claro en 2026: volver a competir por puntos

Steve Nielsen, director general del equipo, fue explícito al marcar cuál es la meta inmediata. La prioridad no pasa por podios ni victorias, sino por recuperar regularidad y competitividad.

Quiero estar compitiendo cada fin de semana y, con suerte, por puntos”, explicó Nielsen, quien remarcó que en la última temporada el equipo solo tuvo actuaciones aisladas en las que logró meterse en la pelea.

Para el directivo, el lugar natural de Alpine está en la parte alta del pelotón medio, y no en el fondo de la grilla. “No es donde pertenece este equipo, no es donde tradicionalmente está Enstone y no es donde ninguno de nosotros quiere estar”, sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2006099472041070859&partner=&hide_thread=false

Con la nueva conducción, Alpine también dejó atrás la lógica de los planes con fechas límite. El recordado “plan de 100 carreras”, lanzado en 2021, prometía podios en 2024 y victorias en 2025, pero esos objetivos quedaron descartados.

No creo en planes de tres, cinco o cien carreras”, afirmó Nielsen, quien rechazó establecer plazos rígidos para el regreso a los primeros planos. En su visión, el éxito depende de decisiones correctas y consistentes en el tiempo, más que de calendarios predeterminados.

La temporada más dura para Alpine y la apuesta total a 2026

Los números reflejan el momento crítico del equipo: último en el campeonato con apenas 22 puntos y solo una carrera puntuando en los últimos once Grandes Premios. Ante ese panorama, Alpine tomó una decisión drástica a comienzos de junio: frenar el desarrollo del A525 y redirigir recursos al proyecto 2026.

Nielsen, que se incorporó formalmente en septiembre, reconoció la magnitud del desafío. “Estamos construyendo un coche mejor que el de este año, pero no puedo decir si eso nos pondrá primeros o décimos”, explicó, recordando que los otros nueve equipos también están mejorando.

image
Franco Colapinto y Pierre Gasly, pilotos de Alpine para la temporada 2026.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, pilotos de Alpine para la temporada 2026.

Con pasado en Enstone durante las etapas exitosas de Benetton y Renault —incluidos los títulos mundiales de 2005 y 2006—, Nielsen apeló a la cautela. Señaló que la Fórmula 1 actual es mucho más competitiva y compleja, y que los tiempos de reconstrucción ya no son los mismos.

De cara a 2026, el objetivo de Alpine es concreto y medible: volver a ser un equipo consistente, capaz de pelear por puntos todos los fines de semana y asentarse nuevamente en la zona media-alta del campeonato.

Será en ese contexto donde Franco Colapinto tendrá su gran desafío, como parte de un proyecto que busca dejar atrás uno de los momentos más difíciles de la escudería y sentar las bases de una recuperación sostenida.

Temas
Seguí leyendo

Cuándo volverá Franco Colapinto a Europa y cómo trabajará Alpine de cara a la F1 2026

La excelente noticia para el equipo de Franco Colapinto que podría hacerlo volar en 2026

Fórmula 1 2026: fechas confirmadas y un calendario que ilusiona a Franco Colapinto

Con Franco Colapinto en el foco: Alpine aclaró el rol de Briatore y marcó qué debe mejorar para 2026

"Boca, Boca, Boca": la promesa bien argentina de Franco Colapinto para su primer podio en la F1

Video: el campeón del Dakar Kevin Benavides le envió fuerzas a Juan Cruz Yacopini y destacó su generosidad

El argentino que hizo historia en África y metió a Tanzania en octavos por primera vez

Preocupación por la salud de un campeón del mundo: fue operado por una falla en el corazón

LO QUE SE LEE AHORA
El astro mundial se encuentra estable, pero sigue internado.
¡A recuperarse, crack!

Preocupación por la salud de un campeón del mundo: fue operado por una falla en el corazón

Las Más Leídas

El Quini 6 de fin de año viene con un pozo espectacular y horario especial.
Juegos de azar

De cuánto es el pozo y cómo jugar al último Quini 6 de 2025

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335

La cirugía fue monitoreada de manera permanente por el equipo médico que acompaña a Yacopini desde su ingreso a la Clínica
Esperan una pronta evolución

Juan Cruz Yacopini fue operado y permanece internado con pronóstico reservado

Atención conductores: ¿hasta qué hora estarán abiertas las estaciones de servicio durante Año Nuevo?
A tener en cuenta

Durante Año Nuevo, estos serán los horarios de las estaciones de servicio de Mendoza

¿El Banco Nación te depositó dinero por error? Te contamos lo que hay que hacer
"Ayudín" de fin de año

El Banco Nación depositó hasta 700 mil pesos por error en cuentas sueldo: qué hacer con el dinero