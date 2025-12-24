Fórmula 1 2026: fechas confirmadas y un calendario que ilusiona a Franco Colapinto

A poco más de dos semanas del cierre de la temporada de la Fórmula 1 , la FIA confirmó las fechas y el calendario 2026 de la competencia internacional, que contará con 24 Grandes Premios y nuevos reglamentos técnicos que prometen una mayor paridad entre las distintas escuderías . Franco Colapinto , como piloto titular de Alpine , observa con expectativa el inicio de una nueva etapa.

La consagración de Lando Norris como campeón mundial en la 76ª edición de la Fórmula 1 marcó el cierre de una era en la máxima categoría del automovilismo internacional. A partir del 6 de marzo de 2026 , en Australia, y hasta el 4 de diciembre , en Abu Dhabi , la categoría estrenará un nuevo formato que supondrá un verdadero desafío para Colapinto .

La próxima temporada tendrá seis fines de semana con formato sprint y, como principal novedad, marcará el regreso del Gran Premio de Madrid , que se disputará entre el 11 y el 13 de septiembre .

Bahréin y Arabia Saudita también presentan cambios en el calendario, ya que sus carreras pasarán a correrse en abril debido a las celebraciones religiosas del Ramadán. En Europa, en tanto, el inicio de la gira será a principios de junio , con el Gran Premio de Mónaco como punto de partida en el Viejo Continente.

Más allá de las fechas y los países, la novedad más relevante estará en el cambio de reglamentos, que introduce nuevos autos, motores y combustibles con una formulación más sostenible. Esto obligará a las escuderías a un proceso de readaptación para mantenerse competitivas en la categoría, un desafío que involucra tanto a los equipos técnicos como a los pilotos.

Embed Discipline, hardwork and dedication.



It’s all formulating our 2026. pic.twitter.com/7zTgEWjQRF — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) December 21, 2025

Habrá tres bloques de pruebas oficiales. El primero será un shakedown privado en Barcelona, del 26 al 30 de enero, mientras que las dos tandas finales se realizarán en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero, ambas con transmisión.

El presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, afirmó que estos cambios buscan marcar una nueva era para la competencia. Además, se confirmó la participación de nuevas marcas como Audi, Cadillac y Ford. Con reformas estructurales que prometen ser profundas, Franco Colapinto deberá hacer borrón y cuenta nueva de cara al nuevo cronograma.

Calendario de la Fórmula 1 2026

06 al 08 de marzo: GP de Australia, Melbourne

13 al 15 de marzo: GP de China, Shanghái (Sprint)

27 al 29 de marzo: GP de Japón, Suzuka

10 al 12 de abril: GP de Bahréin, Sakhir

17 al 19 de abril: GP de Arabia Saudita, Yeda

01 al 03 de mayo: GP de Miami, Miami (Sprint)

22 al 24 de mayo: GP de Canadá, Montreal (Sprint)

05 al 07 de junio: GP de Mónaco, Mónaco

12 al 14 de junio: GP de España, Barcelona

26 al 28 de junio: GP de Austria, Spielberg

03 al 05 de julio: GP de Reino Unido, Silverstone (Sprint)

17 al 19 de julio: GP de Bélgica, Spa-Francorchamps

24 al 26 de julio: GP de Hungría, Budapest

21 al 23 de agosto: GP de Países Bajos, Zandvoort (Sprint)

04 al 06 de septiembre: GP de Italia, Monza

11 al 13 de septiembre: GP de Madrid, Madrid

25 al 27 de septiembre: GP de Azerbaiyán, Bakú

09 al 11 de octubre: GP de Singapur, Singapur (Sprint)

23 al 25 de octubre: GP de Estados Unidos, Austin

30 de octubre al 01 de noviembre: GP de Ciudad de México, Ciudad de México

06 al 08 de noviembre: GP de Brasil, São Paulo

19 al 21 de noviembre: GP de Las Vegas, Las Vegas

27 al 29 de noviembre: GP de Qatar, Lusail

04 al 06 de diciembre: GP de Abu Dabi, Yas Marina

Fuente: NA.