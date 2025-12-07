Lando Norris se consagró campeón del mundo en la Fórmula 1

En una definición histórica en Abu Dhabi , Lando Norris se consagró campeón del Mundial de Fórmula 1 por primera vez tras finalizar tercero , posición suficiente para superar a Max Verstappen , ganador de la carrera. Con una estrategia impecable , el británico de McLaren conquistó el título a los 26 años .

El plan de Norris fue simple y brillante: no entrar en lucha directa con Verstappen ni con Piastri y asegurar el podio , que le garantizaba el campeonato.

McLaren ejecutó cada detalle con precisión , cuidando el ritmo, las ventanas de boxes y el tráfico que podía comprometer el resultado.

Mientras Max Verstappen volaba en Yas Marina —sumando otra victoria y convirtiéndose en el piloto con más triunfos en una temporada sin ser campeón —, Norris mantuvo la serenidad, administró neumáticos y se sostuvo en el tercer lugar sin sobresaltos.

El segundo puesto de Oscar Piastri completó un cierre perfecto para McLaren.

La estrategia que hizo campeón a Lando Norris (versión en texto corrido)

La estrategia de Lando Norris en Abu Dhabi fue tan simple como brillante: mantener la calma, evitar cualquier combate directo con Max Verstappen y Oscar Piastri y asegurar el tercer puesto, la posición mínima que necesitaba para consagrarse campeón del mundo. Desde el primer stint, el británico entendió que la carrera no se trataba de ganar, sino de administrar el ritmo, controlar la degradación y ejecutar las paradas en boxes sin errores. Mientras Verstappen dominaba con autoridad y Piastri sostenía un sólido segundo lugar, Norris se mantuvo siempre dentro del margen ideal, sin asumir riesgos innecesarios y mostrando una madurez competitiva notable.

El trabajo de McLaren desde el muro fue decisivo: cada llamada, cada detención y cada ajuste estuvo alineado al único objetivo de asegurar el título, algo que el británico concretó con absoluta contundencia.

El contraste de Alpine: Gasly penalizado y Colapinto último (versión en texto corrido)

En el otro extremo del rendimiento apareció Alpine, que volvió a evidenciar todas sus falencias en una temporada extremadamente complicada. Pierre Gasly recibió una penalidad de cinco segundos por exceder los límites de pista, mientras que Franco Colapinto padeció nuevamente la falta de ritmo del A525, quedando relegado al último lugar. A lo largo de la carrera, ambos pilotos fueron superados sin resistencia por autos con neumáticos más frescos, mostrando la clara desventaja mecánica de la escudería francesa.

Colapinto, pese a su esfuerzo, nunca pudo salir del fondo y luchó durante toda la prueba para sostener un ritmo que simplemente el auto no le permitía. La dupla de Alpine terminó aislada de la pelea real, confirmando un cierre de año que deja más interrogantes que certezas de cara al 2026.

