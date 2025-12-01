Cómo quedó el campeonato de F1 y cuándo se define el campeón

Cómo quedó el campeonato de Fórmula 1 y cuándo se define el campeón.

Por Sitio Andino Deportes







La Fórmula 1 cerrará una temporada 2025 para el infarto ya que Max Verstappen se impuso en el Gran Premio de Qatar y postergó los festejos de Lando Norris, que aún sigue siendo el líder del campeonato. Sin embargo, las distancias se acortaron.

El piloto británico quedó en la cima con 408 puntos, pero sus rivales a tiro: el neerlandés suma 396, mientras que Oscar Piastri tiene 392. En la cuarta posición, en la lejanía, quedó George Russell con 309.

Así quedaron las primeras posiciones en la Fórmula 1 1. Lando Norris – 408 pts

2. Max Verstappen – 396 pts 3.Oscar Piastri – 392 pts 4. George Russell – 309 pts 5. Charles Leclerc – 230 pts 6. Lewis Hamilton – 152 pts 7. Kimi Antonelli – 150 pts 8. Alexander Albon – 73 pts Cabe destacar que lo largo del año la punta del campeonato fue variando. Quien lideró hasta mitad de año fue Piastri, y luego cayó en manos de Norris. Ahora tiene la posibilidad de perder todo en manos de Verstappen, que quiere volver a ser campeón de la “Máxima”. Fuente: Carburando