La Lepra quiere sostener la cima ante Belgrano en el Gargantini: hora y dónde verlo

Independiente Rivadavia atraviesa el mejor inicio de campeonato de su historia en la máxima categoría (Foto: Prensa CSIR).

El Club Sportivo Independiente Rivadavia será local este sábado 14 de febrero ante Belgrano de Córdoba , desde las 22.00 , en el Estadio Bautista Gargantini , por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 , en un partido que promete intensidad y se podrá ver en vivo por TNT Sports Premium .

La Lepra atraviesa un arranque ideal: ganó los cuatro partidos que disputó y es el único líder del campeonato , un presente que ilusiona al pueblo azul y que ahora buscará ratificar frente a un rival que también llega invicto.

viene bien Alfredo Berti explicó el triunfo de la Lepra líder en Río Cuarto y habló de "madurez"

que continúen los éxitos Independiente Rivadavia hace historia en Primera: arranque perfecto, récord y un presente que ilusiona

El conjunto mendocino se transformó en la gran revelación del inicio del Apertura. Con cuatro victorias consecutivas , Independiente Rivadavia manda en su zona y viene de superar a Estudiantes de Río Cuarto en la última jornada, ratificando su solidez colectiva y su efectividad en momentos clave.

El equipo mostró equilibrio en todas sus líneas y una identidad clara, factores que lo posicionan como el mejor arranque del torneo . Este sábado tendrá una prueba exigente ante un Belgrano que llega con el ánimo en alza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/2021709114410180892&partner=&hide_thread=false PRÓXIMO PARTIDO



Independiente Rivadavia vs Belgrano

Sábado 14 de febrero

22:00 hs

Estadio Bautista Gargantini

Liga Profesional – Fecha 5



En el Día del Amor, te espera el que nunca te va a defraudar. #ElMásGrandeDeCuyo #TorneoMercadoLibre pic.twitter.com/YgT9lojplw — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) February 11, 2026

Belgrano también llega invicto y promete un duelo de alto nivel

Del otro lado estará Belgrano, que suma ocho puntos y viene de vencer a Banfield, manteniendo su invicto en el campeonato. El cruce aparece como uno de los más atractivos de la fecha, con dos equipos protagonistas y aspiraciones altas.

Para Independiente Rivadavia, el objetivo es claro: defender el liderazgo, sostener el puntaje perfecto y seguir alimentando el sueño grande ante su gente.

Lo que se viene para la Lepra

Vale recordar, que el próximo compromiso para los Azules será el venidero jueves ante Independiente de Avellaneda. Esto será en el Gargantini desde las 19:30hs.

La síntesis de la Lepra

Embed

Los resultados del Fútbol de Primera

Embed

Las posiciones del Torneo Apertura