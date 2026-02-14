14 de febrero de 2026
Sitio Andino
La Lepra quiere sostener la cima ante Belgrano en el Gargantini: hora y dónde verlo

El Club Sportivo Independiente Rivadavia se la juega ante el Pirata en una nueva fecha del Torneo Apertura. Mirá los detalles del duelo.

Independiente Rivadavia atraviesa el mejor inicio de campeonato de su historia en la máxima categoría (Foto: Prensa CSIR).

 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Sportivo Independiente Rivadavia será local este sábado 14 de febrero ante Belgrano de Córdoba, desde las 22.00, en el Estadio Bautista Gargantini, por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, en un partido que promete intensidad y se podrá ver en vivo por TNT Sports Premium.

La Lepra atraviesa un arranque ideal: ganó los cuatro partidos que disputó y es el único líder del campeonato, un presente que ilusiona al pueblo azul y que ahora buscará ratificar frente a un rival que también llega invicto.

El equipo mostró equilibrio en todas sus líneas y una identidad clara, factores que lo posicionan como el mejor arranque del torneo. Este sábado tendrá una prueba exigente ante un Belgrano que llega con el ánimo en alza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/2021709114410180892&partner=&hide_thread=false

Belgrano también llega invicto y promete un duelo de alto nivel

Del otro lado estará Belgrano, que suma ocho puntos y viene de vencer a Banfield, manteniendo su invicto en el campeonato. El cruce aparece como uno de los más atractivos de la fecha, con dos equipos protagonistas y aspiraciones altas.

Para Independiente Rivadavia, el objetivo es claro: defender el liderazgo, sostener el puntaje perfecto y seguir alimentando el sueño grande ante su gente.

Lo que se viene para la Lepra

Vale recordar, que el próximo compromiso para los Azules será el venidero jueves ante Independiente de Avellaneda. Esto será en el Gargantini desde las 19:30hs.

La síntesis de la Lepra

Embed

Los resultados del Fútbol de Primera

Embed

Las posiciones del Torneo Apertura

Embed

