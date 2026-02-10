Independiente Rivadavia hace historia en Primera: arranque perfecto, récord y un presente que ilusiona

Independiente Rivadavia atraviesa el mejor inicio de campeonato de su historia en la máxima categoría (Foto: Prensa CSIR).

El presente del Club Sportivo Independiente Rivadavia ya no admite calificativos tibios. El triunfo por 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto , en condición de visitante, no solo confirmó su liderazgo en el Torneo Apertura 2026 , sino que terminó de sellar un arranque histórico que no tiene antecedentes en la Primera División del fútbol argentino.

Con cuatro victorias en cuatro fechas , el equipo dirigido por Alfredo Berti es el único con puntaje ideal en el campeonato y construyó una racha que ya trasciende el contexto del torneo actual para instalarse como la mejor seguidilla de triunfos de la Lepra en la elite .

El andar perfecto del Azul no se limita al Apertura. Si se contabiliza el cierre del torneo anterior, Independiente Rivadavia acumula cinco victorias consecutivas en Primera División , incluyendo el 2-0 ante Defensa y Justicia en la última fecha del Clausura 2025.

Ese dato no es menor: nunca antes el club había logrado cinco triunfos seguidos en la máxima categoría , superando marcas que se habían alcanzado —pero no superado— en etapas emblemáticas como el Nacional 1982 y la Liga Profesional 2024 , donde el techo había sido de cuatro victorias consecutivas.

Hoy, el equipo mendocino rompe su propio límite histórico y se instala en un territorio inexplorado.

De igualar marcas históricas a superarlas

Hasta este arranque de 2026, Independiente Rivadavia había igualado en dos oportunidades la racha de cuatro triunfos en fila:

En el Nacional 1982 , bajo la conducción de Hardan Curi, con un recordado 4-2 ante River Plate incluido.

En la Liga Profesional 2024, con victorias consecutivas frente a River, Belgrano, Argentinos Juniors y Tigre.

La diferencia hoy es contundente: este equipo no solo igualó esas marcas, sino que las dejó atrás, consolidando una racha inédita en sus 168 partidos oficiales en Primera División.

Un proyecto sólido que mira hacia adelante

Con 49 victorias, 53 empates y 66 derrotas en su historial en la elite, el presente del Azul rompe todos los moldes estadísticos previos. El liderazgo en el Apertura no es producto del azar, sino de un equipo ordenado, competitivo y confiable, capaz de ganar de local y de visitante, incluso en escenarios complejos.

Este inicio de 2026 no garantiza títulos, pero sí algo igual de valioso: certezas. Independiente Rivadavia ya no es sorpresa, es protagonista, y cada fecha que pasa refuerza la sensación de que este equipo vino a quedarse.