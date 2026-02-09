9 de febrero de 2026
Independiente Rivadavia va por la cima en Río Cuarto ante Estudiantes: hora y dónde verlo

El Club Sportivo Independiente Rivadavia choca contra el Celeste riocuartense por una nueva fecha del Torneo Apertura. Mirá los detalles del duelo.

La Lepra necesita sumar.

 Por Martín Sebastián Colucci

Con puntaje ideal y un arranque que ilusiona, el Club Sportivo Independiente Rivadavia se juega una parada clave este lunes en Córdoba. Desde las 21.30, el equipo de Alfredo Berti visitará a Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Apertura de fútbol con un objetivo claro: ganar, recuperar la cima y confirmar que este presente no es casualidad.

Transmite ESPN.

Equipo que gana no se toca en la Lepra: Berti apuesta a la continuidad

La Lepra llega con cuatro triunfos en cuatro partidos y un funcionamiento que respalda la decisión del DT de mantener la base. Salvo las bajas obligadas de Álex Arce y Gonzalo Ríos en fechas anteriores, Berti ha tocado muy poco el once, y todo indica que repetirá la formación que venció a Sarmiento en el Bautista Gargantini.

Con Nicolás Bolcato firme en el arco, una línea de cinco defensores consolidada y un mediocampo equilibrado con Bottari y Florentín, el Azul encontró solidez atrás y claridad en ataque, con Sebastián Villa como bandera futbolística y emocional del equipo.

Una visita exigente y la chance de volver a la punta

Independiente Rivadavia llega a Río Cuarto con nueve puntos, apenas uno menos que Tigre, actual líder. Un triunfo lo devolverá a lo más alto de la Zona B y reforzará un arranque de torneo que ya supera las expectativas.

Del otro lado estará un Estudiantes necesitado, que todavía no ganó desde su ascenso y viene de caer ante Banfield. Un contexto que obliga a la Lepra a mantener la concentración, porque el local jugará con urgencias y el Antonio Candini promete ser un escenario caliente.

El desafío está planteado: seguir sumando, sostener la identidad y demostrar que este Independiente Rivadavia está para cosas importantes.

La síntesis de la Lepra

Los resultados del fútbol de Primera

Las posiciones del fútbol de Primera

