Independiente Rivadavia va por la cima en Río Cuarto ante Estudiantes: hora y dónde verlo

Con puntaje ideal y un arranque que ilusiona, el Club Sportivo Independiente Rivadavia se juega una parada clave este lunes en Córdoba . Desde las 21.30, el equipo de Alfredo Berti visitará a Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Apertura de fútbol con un objetivo claro: ganar, recuperar la cima y confirmar que este presente no es casualidad .

La Lepra llega con cuatro triunfos en cuatro partidos y un funcionamiento que respalda la decisión del DT de mantener la base. Salvo las bajas obligadas de Álex Arce y Gonzalo Ríos en fechas anteriores, Berti ha tocado muy poco el once , y todo indica que repetirá la formación que venció a Sarmiento en el Bautista Gargantini.

Con Nicolás Bolcato firme en el arco , una línea de cinco defensores consolidada y un mediocampo equilibrado con Bottari y Florentín, el Azul encontró solidez atrás y claridad en ataque, con Sebastián Villa como bandera futbolística y emocional del equipo.

Una visita exigente y la chance de volver a la punta

Independiente Rivadavia llega a Río Cuarto con nueve puntos, apenas uno menos que Tigre, actual líder. Un triunfo lo devolverá a lo más alto de la Zona B y reforzará un arranque de torneo que ya supera las expectativas.

Del otro lado estará un Estudiantes necesitado, que todavía no ganó desde su ascenso y viene de caer ante Banfield. Un contexto que obliga a la Lepra a mantener la concentración, porque el local jugará con urgencias y el Antonio Candini promete ser un escenario caliente.

El desafío está planteado: seguir sumando, sostener la identidad y demostrar que este Independiente Rivadavia está para cosas importantes.

La síntesis de la Lepra

