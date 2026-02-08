8 de febrero de 2026
Lautaro Martínez marcó, alcanzó un nuevo hito y el Inter de Milán goleó al Sassuolo

El equipo de Milán liquidó al Sassuolo por 5 a 0, y el argentino llegó a los 171 goles convirtiéndose en una de las máximas tres figuras del club.

Inter de Milán
Por Sitio Andino Deportes

El Inter de Milán goleó 5-0 como visitante al Sassuolo, con gol incluido del delantero argentino Lautaro Martínez, y se afianza como líder en la Serie A de Italia.

Los otros goles del “Nerazzurri” los hicieron el alemán Yann Bisseck, el francés Marcus Thuram, el suizo Manuel Akanji y el brasilero Luis Henrique. El Sassuolo, por su parte, jugó más de media hora con uno menos por la expulsión del serbio Nemanja Matic.

El encuentro comenzó de la mejor manera posible para el Inter, que a los 11 minutos de la primera mitad ya estaba en ventaja gracias al gol de cabeza de Bisseck, mientras que pisando la media hora Thuram estiró la ventaja al definir muy bien en el área chica tras un buen pase de lateral italiano Federico Dimarco.

Ya en el complemento, el encargado de comenzar a liquidar el asunto fue Martínez, quien estampó el 3-0 a los 50 minutos de partido con un buen remate cruzado. Este tanto fue el 14° para el argentino, quien es el máximo artillero en la Serie A en lo que va de la temporada.

Finalmente, Akanji hizo el cuarto de cabeza y Luis Henrique hizo el quinto y último gol de la tarde con una impresionante volea cruzada, muy similar a la del francés Benjamin Pavard a la Argentina en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

El liderazgo del Inter de Milán bajo el cuidado de Lautaro Martínez

Esta victoria le permitió al Inter llegar a los 58 puntos y sacarle ocho de ventaja a su escolta, que es el Milán, aunque este último tiene un partido menos, y recibe el miércoles al Como.

Con el gol de este domingo, "El Toro" alcanzó los 171 y se ubicó en el top 3 de goleadores históricos del club italiano. Además, el argentino es el máximo goleador del Inter en la Champions League.

Más de la Serie A de Italia

En otro de los partidos de este domingo en la Serie A, el Parma le ganó 1-0 como visitante al Bologna gracias al gol del mediocampista argentino Christian Ordóñez a los 94 minutos, para trepar al 14° puesto y respirar un poco con respecto a la zona de descenso, donde actualmente se encuentran Fiorentina, Pisa y Hellas Verona.

Por otra parte, el Lecce venció 2-1 como local al Udinese como local y consiguió tres puntos claves en la lucha por la permanencia ya que le sacó tres puntos a la Fiorentina.

Los goles del equipo ganador los hicieron el israelí Omri Gandelman y el zambiano Lameck Banda. El francés Oumar Solet había igualado momentáneamente para la visita.

En el último partido del día, la Juventus protagonizó un entretenido empate 2-2 con la Lazio que no le sirve de nada, ya que ahora está cuarto a 12 puntos del Inter.

El equipo de la capital italiana se había puesto 2-0 en ventaja gracias a los goles del español Pedro Rodríguez y del danés Gustav Isaksen, pero la “Juve” pudo llegar a la igualdad a través del estadounidense Weston McKennie y del francés Pierre Kalulu.

