Las millonarias multas que deberán pagar los condenados en el Juicio a Walter Bento

Juicio a Walter Bento: El tribunal también dispuso que los condenados afronten los costos del proceso.

El Tribunal Oral Federal N.º 2 de Mendoza dio a conocer las multas que enfrentarán los condenados en el juicio llevado a cabo contra Walter Bento. La investigación reveló una compleja trama de corrupción, asociación ilícita, cohecho y lavado de activos, con múltiples imputados entre abogados, empresarios y exfuncionarios.

Entre los principales condenados, por supuesto se encuentra el ex juez federal Walter Bento , considerado jefe de la asociación ilícita , quien recibió una extensa pena de prisión e inhabilitación absoluta perpetua. Por el peso de su participación, se le imputó el pago de una multa de $540.846.159.

También fueron condenados abogados y allegados, como Luciano Ortego, Jaime Alba, Marta Boiza, Nahuel Bento, Leopoldo Ríos Santander y Alejandro Aramayo , entre otros, con penas que combinan prisión efectiva e inhabilitaciones para ejercer la profesión.

En el tramo final del fallo, el tribunal también impuso penas en suspenso a otros imputados por hechos de cohecho activo agravado, como Marcos Adrián Calderón, Juan Carlos Molina, Eugenio Nasi, José María Sanguedolce y Martín Bazán , junto con reglas de conducta y control judicial.

Uno a uno, las multas que deberán pagar los condenados

Luciano Edgardo Ortego : multa de $62.580.000

: multa de $62.580.000 Marta Isabel Boiza Yorino : multa de $346.159

: multa de $346.159 Nahuel Agustín Bento Boiza : multa de $16.642.040

: multa de $16.642.040 Leopoldo Antonio Martín Ríos Santander : multa de $62.580.000

: multa de $62.580.000 Alejandro Matías Aramayo Ciacera : multa de $62.580.000

: multa de $62.580.000 Walter Eduardo Bardinella Donoso : multa de $62.580.000

: multa de $62.580.000 Luis Francisco Álvarez López : multa de $11.030.000

: multa de $11.030.000 Daniel Gonzalo Martínez Pinto: multa de $11.030.000

multa de $11.030.000 Juan Carlos Molina Pére z: multa de $62.580.000

z: multa de $62.580.000 Eugenio Javier Nasi Pereira : multa de $41.562.600

: multa de $41.562.600 José María Sanguedolce Cadile : multa de $8.319.717,82

: multa de $8.319.717,82 Marcos Adrián Calderón: multa de $4.491.200

Por su parte, el abogado Jaime Alba, fue condenado a 7 años de cárcel y no podrá ejercer su profesión por 5 años tras ser hallado culpable por asociación ilícita como organizador en concurso real con cohecho en 1 hecho (caso 7), pero no deberá enfrentar sanciones pecuniarias.

Además, se ordenó el decomiso definitivo de numerosos inmuebles, vehículos de alta gama y dinero secuestrado, mientras que otros bienes fueron restituidos. El tribunal también dispuso que las multas se ajusten al momento en que la sentencia quede firme y que los condenados afronten los costos del proceso.