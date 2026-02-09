Las millonarias multas que deberán pagar los condenados en el Juicio a Walter Bento

El Tribunal Oral Federal N.º 2 de Mendoza dio a conocer las multas que enfrentarán los condenados en el juicio llevado a cabo contra Walter Bento. La investigación reveló una compleja trama de corrupción, asociación ilícita, cohecho y lavado de activos, con múltiples imputados entre abogados, empresarios y exfuncionarios.
Juicio a Walter Bento: qué resolvió la justicia de Mendoza
Entre los principales condenados, por supuesto se encuentra el ex juez federal Walter Bento, considerado jefe de la asociación ilícita, quien recibió una extensa pena de prisión e inhabilitación absoluta perpetua. Por el peso de su participación, se le imputó el pago de una multa de $540.846.159.
También fueron condenados abogados y allegados, como Luciano Ortego, Jaime Alba, Marta Boiza, Nahuel Bento, Leopoldo Ríos Santander y Alejandro Aramayo, entre otros, con penas que combinan prisión efectiva e inhabilitaciones para ejercer la profesión.
En el tramo final del fallo, el tribunal también impuso penas en suspenso a otros imputados por hechos de cohecho activo agravado, como Marcos Adrián Calderón, Juan Carlos Molina, Eugenio Nasi, José María Sanguedolce y Martín Bazán, junto con reglas de conducta y control judicial.
Uno a uno, las multas que deberán pagar los condenados
Luciano Edgardo Ortego: multa de $62.580.000
Marta Isabel Boiza Yorino: multa de $346.159
Nahuel Agustín Bento Boiza: multa de $16.642.040
Leopoldo Antonio Martín Ríos Santander: multa de $62.580.000
Alejandro Matías Aramayo Ciacera: multa de $62.580.000
Walter Eduardo Bardinella Donoso: multa de $62.580.000
Luis Francisco Álvarez López: multa de $11.030.000
Daniel Gonzalo Martínez Pinto: multa de $11.030.000
Juan Carlos Molina Pérez: multa de $62.580.000
Eugenio Javier Nasi Pereira: multa de $41.562.600
José María Sanguedolce Cadile: multa de $8.319.717,82
Marcos Adrián Calderón: multa de $4.491.200
Por su parte, el abogado Jaime Alba, fue condenado a 7 años de cárcel y no podrá ejercer su profesión por 5 años tras ser hallado culpable por asociación ilícita como organizador en concurso real con cohecho en 1 hecho (caso 7), pero no deberá enfrentar sanciones pecuniarias.
Además, se ordenó el decomiso definitivo de numerosos inmuebles, vehículos de alta gama y dinero secuestrado, mientras que otros bienes fueron restituidos. El tribunal también dispuso que las multas se ajusten al momento en que la sentencia quede firme y que los condenados afronten los costos del proceso.