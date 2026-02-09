9 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Uno por uno

Las millonarias multas que deberán pagar los condenados en el Juicio a Walter Bento

Del total de los implicados en la causa, doce deberán pagar sanciones pecuniarias que parten desde los $ 4.000.000. Walter Bento enfrenta el pago de más de $540 millones.

Juicio a Walter Bento: El tribunal también dispuso que los condenados afronten los costos del proceso.

Juicio a Walter Bento: El tribunal también dispuso que los condenados afronten los costos del proceso.

Foto: Cristian Lozano
 Por Celeste Funes

El Tribunal Oral Federal N.º 2 de Mendoza dio a conocer las multas que enfrentarán los condenados en el juicio llevado a cabo contra Walter Bento. La investigación reveló una compleja trama de corrupción, asociación ilícita, cohecho y lavado de activos, con múltiples imputados entre abogados, empresarios y exfuncionarios.

Juicio a Walter Bento: qué resolvió la justicia de Mendoza

Entre los principales condenados, por supuesto se encuentra el ex juez federal Walter Bento, considerado jefe de la asociación ilícita, quien recibió una extensa pena de prisión e inhabilitación absoluta perpetua. Por el peso de su participación, se le imputó el pago de una multa de $540.846.159.

Lee además
Los allanamientos dejaron a 9 aprehendidos. 
investigaciones

Megaoperativo en el oeste de la Ciudad de Mendoza: nueve detenidos
Tragedia en Rivadavia: murió una niña de 3 años tras caer en una pileta
Zona Este

Tragedia en Rivadavia: murió una niña de 3 años tras caer en una pileta

También fueron condenados abogados y allegados, como Luciano Ortego, Jaime Alba, Marta Boiza, Nahuel Bento, Leopoldo Ríos Santander y Alejandro Aramayo, entre otros, con penas que combinan prisión efectiva e inhabilitaciones para ejercer la profesión.

Juicio Walter Bento, Jueza
La jueza Gretel Diamante fue la encargada de presidir el juicio contra Walter Bento.

La jueza Gretel Diamante fue la encargada de presidir el juicio contra Walter Bento.

En el tramo final del fallo, el tribunal también impuso penas en suspenso a otros imputados por hechos de cohecho activo agravado, como Marcos Adrián Calderón, Juan Carlos Molina, Eugenio Nasi, José María Sanguedolce y Martín Bazán, junto con reglas de conducta y control judicial.

Uno a uno, las multas que deberán pagar los condenados

  • Luciano Edgardo Ortego: multa de $62.580.000
  • Marta Isabel Boiza Yorino: multa de $346.159
  • Nahuel Agustín Bento Boiza: multa de $16.642.040
  • Leopoldo Antonio Martín Ríos Santander: multa de $62.580.000
  • Alejandro Matías Aramayo Ciacera: multa de $62.580.000
  • Walter Eduardo Bardinella Donoso: multa de $62.580.000
  • Luis Francisco Álvarez López: multa de $11.030.000
  • Daniel Gonzalo Martínez Pinto: multa de $11.030.000
  • Juan Carlos Molina Pérez: multa de $62.580.000
  • Eugenio Javier Nasi Pereira: multa de $41.562.600
  • José María Sanguedolce Cadile: multa de $8.319.717,82
  • Marcos Adrián Calderón: multa de $4.491.200

Por su parte, el abogado Jaime Alba, fue condenado a 7 años de cárcel y no podrá ejercer su profesión por 5 años tras ser hallado culpable por asociación ilícita como organizador en concurso real con cohecho en 1 hecho (caso 7), pero no deberá enfrentar sanciones pecuniarias.

Además, se ordenó el decomiso definitivo de numerosos inmuebles, vehículos de alta gama y dinero secuestrado, mientras que otros bienes fueron restituidos. El tribunal también dispuso que las multas se ajusten al momento en que la sentencia quede firme y que los condenados afronten los costos del proceso.

Temas
Seguí leyendo

Susto en una ruta de Luján: un ciclista resultó herido tras caer y ser atropellado por un auto

Conducía por Guaymallén con casi cuatro veces el límite permitido y chocó a un auto: qué sucedió

Fuerte ofensiva contra el narcotráfico en tres departamentos de Mendoza

Operativos en Las Heras: desactivan robos y detienen a cuatro personas

Investigan la muerte de una mujer en una vivienda de Las Heras

Seguridad vial en Mendoza: más de 10 mil controles de alcoholemia en lo que va de 2026

Una camioneta chilena volcó entre Malargüe y San Rafael

Horror en Tunuyán: un joven murió tras ser apuñalado y tirado desde un auto

LO QUE SE LEE AHORA
Los allanamientos dejaron a 9 aprehendidos. 
investigaciones

Megaoperativo en el oeste de la Ciudad de Mendoza: nueve detenidos

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2414 y números ganadores del domingo 8 de febrero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2414 y números ganadores del domingo 8 de febrero

Los centros comerciales de Chile comienzan a ver una menor intensidad de visitas argentinas
Minería, dólar y shopping

El precio del cobre y su impacto en el dólar en Chile: ¿fin del boom del turismo de compras?

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1340 del domingo 8 de febrero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1340 del domingo 8 de febrero

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 8 de febrero: números ganadores del sorteo 3346
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 8 de febrero: números ganadores del sorteo 3346

Con una sonrisa y acompañado de su familia, Juan Cruz Yacopini mostró cómo vive su recuperación
Aliento y avances

Con una sonrisa y acompañado de su familia, Juan Cruz Yacopini mostró cómo vive su recuperación