Con una sonrisa y acompañado de su familia, Juan Cruz Yacopini mostró cómo vive su recuperación

El piloto mendocino compartió en sus redes sociales momentos de su tratamiento y el apoyo de sus allegados. Qué expresó.

Juan Cruz Yacopini, el piloto mendocino que sufrió un accidente en el dique El Carrizal, compartió en sus redes sociales momentos de su recuperación y el acompañamiento de su familia mientras atraviesa el tratamiento.

"Lo mismo de siempre. Una sonrisa en la cara. Mucha fe. Rodeado de buena gente. Dos huevos gigantes", expresó el mendocino en su cuenta de Instagram.

"La carrera más difícil de mi vida"

Señal alentadora: Juan Cruz Yacopini publicó su primer mensaje tras un mes y medio de su internación
Yacopini no pierde el sentido del humor para afrontar su tratamiento de recuperación.

El mendocino iba a competir en el Rally Dakar 2026, pero como consecuencia del accidente que sufrió se canceló su participación. Según la información que trascendió, el 19 de diciembre de 2025 Yacopini navegaba en una lancha junto a un grupo de amigos cuando decidió arrojarse al agua para bañarse. Al hacerlo en una zona de escasa profundidad, impactó contra el fondo del espejo de agua y sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

El avance de Juan Cruz Yacopini

“Estoy corriendo la carrera más difícil de mi vida. De corazón, muchas gracias a todos por pedir por mi salud. Espero que me sigan acompañando de la misma manera. De corazón, mil gracias”, expresó el piloto mendocino días atrás a través de Instagram.

Yacopini permaneció internado en terapia intensiva en la Clínica de Cuyo tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Con el correr de los días, y en medio de cadenas de oración y muestras de apoyo, su estado comenzó a mejorar, lo que permitió que estuviera consciente y pudiera comunicarse, incluso durante un posterior traslado a un centro médico de Buenos Aires.

El aliento de sus colegas deportivos

En la publicación de este domingo, Yacopini recibió el apoyo de otros pilotos. "Vamos amigo vos podes!! A pelearla hasta el último kilómetro!!", le comentó el campeón del Dakar 2026 en motos, Luciano Benavides.

Por su parte, el dos veces consagrado en el Rally Dakar, Kevin Benavides, hermano de Luciano, expresó: "Vamos hermano!!! Con la fe intacta".

Otro motociclista, el español Edgar Canet comentó: "Vamos Juan!!! que esta carrera es tuya". Además, el mendocino Julián Santero lo alentó: "Vamos vamos!! Todos haciendo fuerza con vos, sos gigante!".

El piloto se recupera acompañado y entre carcajadas.

