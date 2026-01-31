Señal alentadora: Juan Cruz Yacopini publicó su primer mensaje tras un mes y medio de su internación

Señal alentadora: Juan Cruz Yacopini publicó su primer mensaje tras meses de internación

Por Sitio Andino Deportes







A pocos días de cumplirse un mes y medio del impactante accidente, Juan Cruz Yacopini dio la primera señal positiva sobre su estado de salud, un gesto que llevó alivio a los mendocinos y a los amantes del automovilismo. A través de una historia en su cuenta personal de Instagram, el piloto compartió un mensaje de agradecimiento y dejó en claro que hoy “corre la carrera más difícil de su vida ”.

Juan Cruz Yacopini y un mensaje alentador: qué dijo Fue un 19 de diciembre de 2025 cuando la provincia se vio conmocionada por un grave accidente que puso en riesgo la vida del deportista. Yacopini se lanzó en una zona baja del embalse El Carrizal y sufrió un fuerte impacto de cabeza. Tras ser asistido por sus amigos y recibir atención médica durante varios días, su delicado cuadro comenzó a mostrar una evolución favorable hasta concretar su primera aparición pública.

Juan Yacopini - Mensaje - 2026-01-31 El emotivo mensaje de Yacopini tras semanas de preocupación. Foto: captura “Estoy corriendo la carrera más difícil de mi vida. De corazón, muchas gracias a todos por pedir por mi salud. Espero que me sigan acompañando de la misma manera. De corazón, mil gracias ”, expresó el piloto mendocino este sábado a través de Instagram.

El mensaje llegó luego de semanas de profunda preocupación por parte de familiares y amigos, período en el que Yacopini permaneció internado en terapia intensiva en la Clínica de Cuyo tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Con el correr de los días, y en medio de cadenas de oración y muestras de apoyo, su estado comenzó a mejorar, lo que permitió que estuviera consciente y pudiera comunicarse, incluso durante un posterior traslado a un centro médico de Buenos Aires.

Si bien sus palabras buscaron llevar tranquilidad, también dejaron en evidencia que el proceso de recuperación aún es largo. Cabe recordar que, antes del accidente, el piloto tenía previsto debutar en el Rally Dakar 2026 con el equipo Toyota, un objetivo que hoy queda supeditado a su evolución médica.