29 de enero de 2026
Franco Colapinto habló de su rendimiento con Alpine y lo que espera para la F1 2026

Franco Colapinto reveló sus primeras impresiones al volante del Alpine y compartió lo que espera para la temporada de Fórmula 1 2026. Mirá los detalles.

En una reciente entrevista, tras destacarse en las primeras pruebas, Franco Colapinto habló sobre su rendimiento con el coche de Alpine y compartió sus impresiones y expectativas acerca de lo que le espera en la temporada de Fórmula 1 2026.

Franco Colapinto (2)
Franco Colapinto y su compañero junto al renovado coche de Alpine

Franco Colapinto dejó sus sensaciones de cara a la nueva temporada de Fórmula 1

Franco Colapinto se refirió a la nueva generación de coches de Fórmula 1 tras sus primeras pruebas con Alpine. “Coches nuevos, nueva generación, es una era completamente nueva de coches y las novedades son tan diferentes que hay mucho a lo que acostumbrarse. No solo para nosotros, los pilotos, sino también para los ingenieros y los mecánicos”, expresó el joven piloto argentino.

Franco Colapinto marcó el ritmo y fue protagonista en los entrenamientos de la F1
En Barcelona

Franco Colapinto marcó el ritmo y fue protagonista en los entrenamientos de la F1
franco colapinto: una de cal y otra de arena en barcelona video
Fórmula 1 – Test 2026

Franco Colapinto: una de cal y otra de arena en Barcelona

En cuanto al sistema del monoplaza y la configuración general, Colapinto señaló: “Esta prueba es muy valiosa para que todos entiendan cómo funciona todo, cómo necesitamos empezar a entender el estilo de conducción, la técnica, para que los mecánicos entiendan cómo conducir el coche, dónde están las partes más sensibles de los sistemas, del chasis y de la configuración”.

Sobre sus primeras sensaciones al volante, indicó: “Hay bastante potencia al salir de las curvas y eso es genial. Es una sensación agradable. Pero claro, tienes mucha menos lentitud. Y esa menor lentitud hace que sea más difícil acelerar con la potencia extra. Así que hay mucho derrape, lo que lo hace divertido. No tanto para los neumáticos, pero sí para nosotros, derrapar un poco más”.

El piloto también destacó las dimensiones reducidas de los autos: “Los coches también son mucho más pequeños en cuanto a dimensiones, y eso seguro que ayudará a poder adelantar en pistas que ya eran un poco más estrechas. Todavía me estoy acostumbrando y entendiendo los límites”. Colapinto señaló que, aunque la velocidad en recta es mayor, en las curvas predomina la sensación de menor adherencia: “Deslizas más y tienes menos agarre. Y, en general, eres un poco más lento en la mayoría de las curvas”.

Finalmente, sobre la experiencia para los fanáticos y la competencia en pista, cerró: “Se ven los autos, lo que también es importante para los fanáticos. Creo que con suerte traerán algo agradable, divertido a las carreras. Algunos adelantamientos y serán muy útiles para nosotros los conductores para poder divertirnos un poco más, competir con otros y hacer que los adelantamientos sean un poco más posibles será algo muy bueno de tener”.

Si querés seguir de cerca cada paso de Franco Colapinto en la Fórmula 1, no te pierdas ninguna novedad: hacé clic aquí y accedé a la información más completa.

