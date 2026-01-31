Así funcionará el primer hospital público-privado del país que se encuentra en Mendoza

Este 1 de febrero abrirá el hospital de Luján de Cuyo, con un modelo público-privado de salud. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Después de más de una década de espera, el Hospital de Luján de Cuyo comenzará a brindar atención a la salud a partir del domingo 1 de febrero. Este será el primer hospital público del país que funcionará bajo un esquema de gerenciamiento privado, aunque plenamente integrado al sistema de salud provincial y bajo control del Estado .

El nuevo hospital marca un punto de inflexión en la administración de servicios públicos de salud en la Argentina ya que es público, financiado y regulado por el Gobierno de Mendoza , pero su gestión operativa fue adjudicada a una empresa privada por un plazo de 15 años , con una inversión comprometida superior a los 5.100 millones de pesos.

“El hospital va a atender tanto a personas sin obra social como a quienes sí la tienen . Está integrado al sistema público, a la historia clínica digital y a la aplicación Mendoza por Mí”, explicó el gobernador Alfredo Cornejo, al destacar el carácter universal del acceso y la incorporación plena al sistema sanitario provincial.

La puesta en marcha del Hospital de Luján de Cuyo también viene a saldar una deuda de larga data. La obra se inició formalmente en abril de 2014 , durante la gestión del entonces gobernador Francisco Pérez, cuando se firmó el acta de inicio de los trabajos.

El Hospital de Luján de Cuyo comenzará su atención ambulatoria el 1 de febrero de 2026.

Desde entonces, el proyecto atravesó largos períodos de paralización, cambios de planificación y demoras administrativas que extendieron por más de diez años la espera de los vecinos por un hospital propio. Durante ese tiempo, la infraestructura quedó inconclusa y sin funcionamiento pleno, pese a tratarse de una de las demandas sanitarias más persistentes del Gran Mendoza.

hospital lujan de cuyo El modelo prevé atención tanto para personas con obra social como para quienes dependen exclusivamente del sistema público. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La apertura prevista para este 1 de febrero marca así el inicio efectivo de un hospital largamente anunciado, que ahora comenzará a funcionar de manera progresiva bajo un modelo de gestión inédito en el país.

Un hospital público con gestión privada

El esquema elegido por el Gobierno provincial se basa en un modelo de complementación público-privada. El hospital pertenece al Estado y forma parte del sistema público, pero su administración diaria, el mantenimiento y la inversión inicial estarán a cargo de una empresa concesionaria.

Cornejo subrayó que se trata de una experiencia inédita en la Argentina. “Es una innovación que no se ha hecho antes en el país. El Estado controla, define reglas claras y garantiza el acceso; el privado optimiza recursos, invierte y gestiona con eficiencia. Si funciona bien, muestra que se pueden hacer reformas profundas con seriedad y responsabilidad”, afirmó.

En la misma línea, el ministro de Salud, Rodolfo Montero, aclaró que no se trata de una privatización del servicio. “Este va a ser siempre un hospital público. No se entrega la llave del hospital; es una gestión privada sobre un servicio público, con el objetivo central de llevar más servicios de salud”, remarcó.

hospital lujan de cuyo Desde febrero de 2026, el hospital brindará atención ambulatoria en varias especialidades. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Cómo será la atención desde el 1 de febrero

La puesta en funcionamiento del hospital será gradual. La primera etapa comenzará el domingo 1 de febrero con la apertura de los consultorios externos y la atención programada en distintas especialidades.

En esta fase inicial se brindarán turnos en pediatría, neumología pediátrica, medicina familiar, clínica médica, ginecología, cardiología, urología, traumatología y otras especialidades ambulatorias. El objetivo es comenzar a descomprimir la demanda sanitaria del departamento y fortalecer la atención primaria.

hospital lujan de cuyo La obra completa se desarrollará en tres etapas, con un plazo total de 18 meses. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Los turnos podrán solicitarse a través de la aplicación Mendoza por Mí y de la línea telefónica 148 para quienes no tengan obra social. En el caso de las personas con cobertura, los turnos se gestionarán mediante los mecanismos que disponga la concesionaria, siempre dentro del sistema integrado de salud.

Segunda etapa: atención espontánea y guardia

A partir del 15 de febrero se habilitará la segunda etapa del hospital. En esta fase comenzará la atención de demanda espontánea de baja y media complejidad, con un horario de funcionamiento de 8 a 20.

Esta modalidad permitirá atender consultas frecuentes como fiebre, cuadros gastrointestinales, traumatismos leves, heridas y otras patologías que hoy suelen concentrarse en hospitales de mayor complejidad o en centros de salud con recursos limitados.

El objetivo es que el Hospital de Luján de Cuyo se convierta en un primer punto de atención para una amplia franja de la población del departamento, reduciendo derivaciones innecesarias y mejorando los tiempos de respuesta del sistema sanitario.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Salud | Después de más de una década de espera, el Hospital de Luján de Cuyo comenzará a brindar atención a la salud a partir del domingo 1 de febrero. Este será el primer hospital público del país que funcionará bajo un esquema de gerenciamiento privado, aunque plenamente integrado al sistema de salud provincial y bajo control del Estado. El nuevo hospital marca un punto de inflexión en la administración de servicios públicos de salud en la Argentina ya que es público, financiado y regulado por el Gobierno de Mendoza, pero su gestión operativa fue adjudicada a una empresa privada por un plazo de 15 años, con una inversión comprometida superior a los 5.100 millones de pesos. “El hospital va a atender tanto a personas sin obra social como a quienes sí la tienen. Está integrado al sistema público, a la historia clínica digital y a la aplicación Mendoza por Mí”, explicó el gobernador Alfredo Cornejo (@alfredocornejo ) @ceciliazabala_mza Conocé cómo funcionará en nuestro link en bio o en sitioandino.com #hospital #Cornejo #público #privado" View this post on Instagram

Un plan de ampliación en tres etapas

El desarrollo completo del hospital se extenderá durante un período de 18 meses. Durante ese tiempo se avanzará con la obra civil y la incorporación progresiva de nuevos servicios hasta completar el establecimiento en su totalidad.

Esta tercera etapa incluirá los servicios de internación y quirófanos, con foco principal en cirugías ambulatorias.

También se incorporarán laboratorio, diagnóstico por imágenes y nuevas especialidades médicas, consolidando al hospital como un efector de complejidad intermedia dentro de la red sanitaria provincial.

Atención igualitaria y financiamiento

Uno de los ejes centrales del modelo es la atención igualitaria de pacientes con y sin obra social. “Aquí se van a atender pacientes con y sin cobertura de la misma manera. Ningún paciente va a pagar”, explicó Montero.

En el caso de quienes no tengan obra social, la Provincia financiará las prestaciones. Para quienes sí cuenten con cobertura, el hospital facturará a la obra social correspondiente, como ocurre en otros efectores públicos.

El contrato establece que entre el 40% y el 60% de la capacidad del hospital deberá destinarse a pacientes con cobertura pública exclusiva, con financiamiento provincial a través de un sistema de pago por servicio, tomando como referencia el nomenclador del Reforsal.

hospital lujan de cuyo Entre el 40% y el 60% de la capacidad del hospital deberá destinarse a pacientes sin cobertura de obra social o prepaga. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La concesión y el control del Estado

La obra, el equipamiento y la gestión del Hospital de Luján de Cuyo fueron adjudicados a la empresa Hogar Salud SA, de RED BASA, la red prestacional más grande de la Argentina, perteneciente al GRUPO OLMOS, mediante el Decreto 2317 del Gobierno provincial, al considerar su oferta como la más conveniente desde el punto de vista técnico, financiero y económico.

El presupuesto oficial de referencia fue de 5.200 millones de pesos, aunque las empresas tuvieron libertad para presentar distintas propuestas.

La concesionaria tendrá un plazo máximo de 18 meses para finalizar la obra completa y será responsable del mantenimiento integral del edificio y de la gestión de los servicios durante los 15 años de concesión.

Además, deberá abonar un canon por el uso del inmueble, con la posibilidad de descontar inversiones en nuevas tecnologías previamente aprobadas por el Gobierno, con el objetivo de fomentar la actualización permanente del equipamiento.

Atención ambulatoria

Desde febrero de 2026, el hospital brindará atención ambulatoria en las siguientes especialidades:

Clínica médica de adultos

Medicina familiar

Pediatría y neumonología pediátrica

Ginecología y obstetricia

Urología

Traumatología

Cardiología

Psicología

Enfermería y prácticas ambulatorias

Además, el hospital se integrará al plan de vacunación oficial de la Provincia de Mendoza.

Desde el Ejecutivo aclararon que este modelo no se replicará en otros hospitales ya existentes. “No pretendemos extender este esquema al resto del sistema. Pero para este hospital, que fue una demanda social de muchísimos años, creemos que es una alternativa adecuada”, concluyó Montero.