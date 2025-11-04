4 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza adjudicó el Hospital de Luján de Cuyo: los detalles

El Gobierno de Mendoza otorgó la concesión a Hogar Salud. Por cuánto tiempo será y de cuánto es la inversión.

El Gobierno de Mendoza adjudicó la licitación para la gestión del Hospital de Luján de Cuyo.

El Gobierno de Mendoza adjudicó la licitación para la gestión del Hospital de Luján de Cuyo.

 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza adjudicó la licitación para la gestión del Hospital de Luján de Cuyo a Hogar Salud SA por un plazo de 15 años. Será por un monto de $5.122.400.000 por pago de canon e inversión en equipamiento. De esta manera, la Provincia combinará el servicio público con el sector privado.

A través del decreto 2317, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo indicó que esa fue "la oferta más conveniente técnica, financiera y económicamente". También se habían presentado otras propuestas como Clínica del Aconcagua, y Pabra S.A. y Alta Salud SA UTE.

Lee además
El Gobierno de Mendoza dio un paso clave para avanzar con el Tren de Cercanías.
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza dio un paso clave para avanzar con el Tren de Cercanías
Las líneas de colectivo retoman sus recorridos por calle Godoy Cruz: desde cuándo será.
Transporte público

Diversas líneas de colectivo retoman sus recorridos por calle Godoy Cruz: desde cuándo será

De esta manera, le dan la concesión a un operador privado por un período de 15 años, una iniciativa impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo para avanzar hacia un modelo de gestión del servicio con financiamiento estatal y administración privada.

Los detalles de la adjudicación

El decreto señala que Hogar Salud SA dio cumplimiento a la presentación de la documentación exigida en el pliego y a los requerimientos realizados por el Gobierno, vinculados a la inversión en equipamiento médico y mobiliario, la superficie construida y de etapa finalizada correspondiente a los consultorios externos del futuro hospital.

El informe técnico indica que “el anteproyecto responde a las características solicitadas, cubriendo los espacios mínimos previstos en el programa arquitectónico propuesto", que el plazo de obra "se ajusta a lo solicitado" por el pliego, y que la propuesta "se presenta consistente con el nivel de complejidad actual y futura del Hospital de Luján", mostrando "equilibrio en cada unidad funcional, lo que permite un adecuado control".

hospital lujan de cuyo.jpg

A su vez, el decreto explica que esta oferta "se ajusta a la cantidad de equipamiento requerido". En cuanto a la calidad, el informe menciona que "respondería a los procesos y normas vigentes, quedando supeditada la primera entrega de equipamiento a certificados de calidad y avales correspondientes de organismos evaluadores nacionales y provinciales, asegurando la operatividad de sistemas y equipos".

Cómo será inversión

El decreto dispone un presupuesto total de $6.472 millones, lo que incluye $5.122 millones para la obra básica y $1.350 millones por variaciones de precios. Estas cifras serán distribuidas de la siguiente manera:

  • 2025: $330.679.378.
  • 2026: $4.633.051.436.
  • 2027: $1.508.669.186.

Cuándo estará en funcionamiento

El decreto dispone la adjudicataria deberá suscribir el contrato y presentar la garantía de cumplimiento en un plazo de diez días hábiles.

Respecto a los pasos a seguir, Rodolfo Montero, ministro de Salud, afirmó semanas atrás: "Hay un plazo legal que, si no me equivoco, por pliego es de hasta seis meses para que empiece a funcionar toda la parte ambulatoria. Nosotros esperamos que sea bastante antes. Nuestra idea es trabajar con el adjudicatario para que a final de año ya estén haciendo consultas de primer nivel y todo lo que es consultorio de demanda espontánea".

pedido_295469_29102025

Temas
Seguí leyendo

Parque Provincial Aconcagua: nuevas tarifas, seguros y pautas ambientales

El Gobierno de Mendoza encamina Malargüe Distrito Minero II y prepara la tercera etapa

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de octubre los estatales

El Gobierno de Mendoza contratará un servicio para proteger datos informáticos: cuánto invertirá

El Gobierno de Mendoza autorizó a San Carlos a tomar un préstamo millonario: para qué lo utilizará

Elecciones 2025: los números del escrutinio definitivo mejoraron para la alianza oficialista

Presupuesto 2026: el oficialismo busca ganarle la pulseada a la oposición para postergar el debate

Avanza el proceso de exploración de sales de litio en San Rafael y Malargüe

LO QUE SE LEE AHORA
Minería en Mendoza: buscan iniciar la exploración de litio en las Salinas El Diamante.
Minería en Mendoza

Avanza el proceso de exploración de sales de litio en San Rafael y Malargüe

Las Más Leídas

Trágico accidente vial en plena Ciudad de Mendoza. 
un menor muerto y otro muy grave

Imputaron a la anciana que provocó el trágico accidente vial del Parque

Están en terapia intensiva
Preocupación

Tunuyán: dos personas internadas por botulismo luego de consumir una conserva

En el juicio el joven expuso conversaciones con Cecilia
Testimonios

Juicio Cecilia Strzyzowski: el ex novio de la joven contó la brutal agresión que sufrió antes del crimen

Nuevo aumento de carne: qué factores influyen en las variaciones de precios video
Incrementos

Nuevo aumento de carne: qué factores influyen en las variaciones de precios

El ejemplar fue enviado al Ecoparque para las curaciones y evaluaciones sanitarias pertinentes.
Evaluarán su salud

Fotos: un cóndor andino cayó en el techo de una casa en Tunuyán

Te Puede Interesar

Los números del escrutinio definitivo mejoraron para La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. 
resultados

Elecciones 2025: los números del escrutinio definitivo mejoraron para la alianza oficialista

Por Sitio Andino Política
Fin de clases en Mendoza: esta es la fecha para los alumnos que no adeudan materias.
Ciclo lectivo 2025

Fin de clases en Mendoza: esta es la fecha para los alumnos que no adeudan materias

Por Natalia Mantineo
El caso Viviana VIllegas causó mucha conmoción en General Alvear. 
está detenido

General Alvear: menor acusado por el caso Viviana Villegas, involucrado en un tiroteo

Por Pablo Segura