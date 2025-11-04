El Gobierno de Mendoza adjudicó el Hospital de Luján de Cuyo: los detalles

El Gobierno de Mendoza adjudicó la licitación para la gestión del Hospital de Luján de Cuyo.

El Gobierno de Mendoza adjudicó la licitación para la gestión del Hospital de Luján de Cuyo a Hogar Salud SA por un plazo de 15 años. Será por un monto de $5.122.400.000 por pago de canon e inversión en equipamiento. De esta manera, la Provincia combinará el servicio público con el sector privado.

A través del decreto 2317, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo indicó que esa fue "la oferta más conveniente técnica, financiera y económicamente ". También se habían presentado otras propuestas como Clínica del Aconcagua, y Pabra S.A. y Alta Salud SA UTE.

De esta manera, le dan la concesión a un operador privado por un período de 15 años, una iniciativa impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo para avanzar hacia un modelo de gestión del servicio con financiamiento estatal y administración privada.

El decreto señala que Hogar Salud SA dio cumplimiento a la presentación de la documentación exigida en el pliego y a los requerimientos realizados por el Gobierno, vinculados a la inversión en equipamiento médico y mobiliario, la superficie construida y de etapa finalizada correspondiente a los consultorios externos del futuro hospital.

El informe técnico indica que “el anteproyecto responde a las características solicitadas, cubriendo los espacios mínimos previstos en el programa arquitectónico propuesto", que el plazo de obra "se ajusta a lo solicitado" por el pliego, y que la propuesta "se presenta consistente con el nivel de complejidad actual y futura del Hospital de Luján", mostrando "equilibrio en cada unidad funcional, lo que permite un adecuado control".

A su vez, el decreto explica que esta oferta "se ajusta a la cantidad de equipamiento requerido". En cuanto a la calidad, el informe menciona que "respondería a los procesos y normas vigentes, quedando supeditada la primera entrega de equipamiento a certificados de calidad y avales correspondientes de organismos evaluadores nacionales y provinciales, asegurando la operatividad de sistemas y equipos".

Cómo será inversión

El decreto dispone un presupuesto total de $6.472 millones, lo que incluye $5.122 millones para la obra básica y $1.350 millones por variaciones de precios. Estas cifras serán distribuidas de la siguiente manera:

2025: $330.679.378.

2026: $4.633.051.436.

2027: $1.508.669.186.

Cuándo estará en funcionamiento

El decreto dispone la adjudicataria deberá suscribir el contrato y presentar la garantía de cumplimiento en un plazo de diez días hábiles.

Respecto a los pasos a seguir, Rodolfo Montero, ministro de Salud, afirmó semanas atrás: "Hay un plazo legal que, si no me equivoco, por pliego es de hasta seis meses para que empiece a funcionar toda la parte ambulatoria. Nosotros esperamos que sea bastante antes. Nuestra idea es trabajar con el adjudicatario para que a final de año ya estén haciendo consultas de primer nivel y todo lo que es consultorio de demanda espontánea".