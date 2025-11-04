4 de noviembre de 2025
Sitio Andino
está detenido

General Alvear: menor acusado por el caso Viviana Villegas, involucrado en un tiroteo

Uno de los menores que fue vinculado con el recordado homicidio de Viviana Villegas en General Alvear fue detenido tras una riña y tiroteo.

El caso Viviana VIllegas causó mucha conmoción en General Alvear. 

 Por Pablo Segura

Un hombre de 68 años se encuentra detenido tras un confuso episodio ocurrido en la madrugada del domingo en General Alvear, donde tras una pelea entre jóvenes se originó un enfrentamiento a tiros, del que participó y también fue aprehendido un menor conocido por las autoridades, debido a que estuvo involucrado en un recordado homicidio.

Todo se originó luego de que el hijo del ahora acusado fuera atacado por un grupo de jóvenes que luego también se dirigieron a su casa, donde se enfrentaron con el padre.

Ese sujeto los interpeló y amenazó con dispararles, amenaza que se concretó ante la actitud de los jóvenes, uno de los cuales quedó herido de un disparo en una de sus piernas.

Tras el violento hecho el grupo de presuntos delincuentes regresó a la vivienda del anciano y comenzó una verdadera balacera, de la que quedaron marcas en las paredes del lugar. El hombre mayor quedó detenido, aunque en las próximas horas sería liberado, dijeron fuentes judiciales.

Según trascendió de manera extraoficial en General Alvear oeste, a unos 7 kilómetros del centro del departamento, en un confuso episodio que terminó con una balacera y con dos detenidos.

Uno de los jóvenes involucrados en la agresión y que se encontraría detenido, habría sido uno de los acusados por la muerte de Viviana Villegas, la kioskera brutalmente asesinada en El Desvío en Marzo de 2021.

Este sujeto era menor al momento del crimen de la mujer, pero ya tiene la mayoría de edad y sería el único que resta por juzgar por dicha causa, que se habría estado en libertad bajo ciertas condiciones.

Según se relató en TVA General Alvear, por lo ocurrido el último fin de semana está detenido el propietario de la vivienda atacada, un abuelo de 68 años, que baleó en una de sus piernas a este joven de apellido Araya.

