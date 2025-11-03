Fotos: un cóndor andino cayó en el techo de una casa en Tunuyán

El ejemplar fue enviado al Ecoparque para las curaciones y evaluaciones sanitarias pertinentes.

Vecinos del distrito Los Árboles, en Tunuyán, vivieron una escena inusual este lunes por la tarde: un cóndor andino cayó sobre el techo de una vivienda ubicada a la altura del kilómetro 15 de la Ruta 89.

El hecho ocurrió cerca de las 18 de este lunes, cuando los propietarios escucharon un fuerte ruido y al salir encontraron al ave sobre el techo, con signos de agotamiento y algunas heridas. Ante la situación, la familia se la ingenió para bajarla y dio aviso al 911. En pocos minutos arribó personal de la Policía Rural para asistir en el rescate.

cóndor andino apareció casa Tunuyán 03-11-25 (02) El cóndor andino rescatado en una casa de Tunuyán. Rescataron un cóndor andino en una casa de Tunuyán y fue trasladado al Ecoparque Según el parte oficial, los efectivos contactaron al jefe de Biodiversidad y Ecoparque del Valle de Uco, Hernán Ponce, quien se trasladó al lugar junto a su equipo y al jefe zonal de la Policía Rural, Alberto Orellana, para realizar una captura controlada y segura del ave.

cóndor andino apareció casa Tunuyán 03-11-25 (03) El ejemplar, una hembra adulta de cóndor andino, fue luego trasladado al Ecoparque para ser evaluado y recibir los cuidados necesarios.

“La llevamos al Ecoparque para su revisión. Estaba agotada, aparentemente el viento Zonda suele jugarles una mala pasada, aunque no descartamos nada todavía”, explicó a Sitio Andino Hernán Ponce, quien confirmó que el animal se encuentra bajo observación veterinaria. cóndor andino apareció casa Tunuyán 03-11-25 (04)

