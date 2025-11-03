Fotos: un cóndor andino cayó en el techo de una casa en Tunuyán

Vecinos del distrito Los Árboles, en Tunuyán, vivieron una escena inusual este lunes por la tarde: un cóndor andino cayó sobre el techo de una vivienda ubicada a la altura del kilómetro 15 de la Ruta 89.
El ave fue rescatada por personal de la Policía Rural y trasladada al Ecoparque para su revisión. Se trata de una hembra adulta aparentemente afectada por el viento Zonda.
Vecinos del distrito Los Árboles, en Tunuyán, vivieron una escena inusual este lunes por la tarde: un cóndor andino cayó sobre el techo de una vivienda ubicada a la altura del kilómetro 15 de la Ruta 89.
El hecho ocurrió cerca de las 18 de este lunes, cuando los propietarios escucharon un fuerte ruido y al salir encontraron al ave sobre el techo, con signos de agotamiento y algunas heridas. Ante la situación, la familia se la ingenió para bajarla y dio aviso al 911. En pocos minutos arribó personal de la Policía Rural para asistir en el rescate.
Según el parte oficial, los efectivos contactaron al jefe de Biodiversidad y Ecoparque del Valle de Uco, Hernán Ponce, quien se trasladó al lugar junto a su equipo y al jefe zonal de la Policía Rural, Alberto Orellana, para realizar una captura controlada y segura del ave.
El ejemplar, una hembra adulta de cóndor andino, fue luego trasladado al Ecoparque para ser evaluado y recibir los cuidados necesarios.
“La llevamos al Ecoparque para su revisión. Estaba agotada, aparentemente el viento Zonda suele jugarles una mala pasada, aunque no descartamos nada todavía”, explicó a Sitio Andino Hernán Ponce, quien confirmó que el animal se encuentra bajo observación veterinaria.