3 de noviembre de 2025
Terrible vuelco en Guaymallén: el conductor manejaba alcoholizado

Dos hermanos sufrieron un grave accidente vial en Guaymallén, pero salvaron su vida de milagro. El conductor manejaba alcoholizado.

El accidente vial ocurrió a la altura de kilómetro 8, en Guaymallén.&nbsp;

 Por Pablo Segura

Dos jóvenes sufrieron un grave accidente vial en Guaymallén, cuando el auto en el que circulaban volcó en el Acceso Este, a la altura de Kilómetro 8, en tanto que el control de alcoholemia al conductor arrojó un nivel elevado de alcohol en sangre.

El siniestro ocurrió minutos después de las 6, cuando un Chevrolet Corsa volcó en la curva de Kilómetro 8, en Guaymallén.

Los dos ocupantes del rodado salvaron su vida de milagro, y sólo sufrieron golpes leves.

Terrible vuelco en Guaymallén: el conductor manejaba alcoholizado

El siniestro ocurrió en la mano hacia el oeste y por estas horas se investiga qué fue lo que originó el vuelco.

Vuelco accidente vial Guaymallen
El accidente ocurrió en la mañana de este lunes, en Guaymallén.

Fuentes policiales dijeron que el accidente ocurrió, justo en la curva del Acceso Este, a la altura de Kilómetro 8.

Cuando los peritos le realizaron el control de alcoholemia al conductor, se llevaron una sorpresa: el joven, identificado como Kevin Calderón, arrojó 2,17 gramos de alcohol en sangre.

Ahora bien, tanto él como su acompañante, Michael Calderón -sería su hermano- sólo sufrieron golpes leves y, afortunadamente, se encuentran en buen estado de salud.

Al ser entrevistado por la policía, el conductor dijo que una camioneta blanca lo encerró y que por eso perdió el dominio del rodado.

En la escena del siniestro trabajaron policías de la jurisdicción, Científica y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado.

El conductor quedó demorado, a disposición de la justicia.

