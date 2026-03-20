Reinas de Vendimia: el cara a cara que revela complicidad, emoción y compromiso.

El Back de Vendimia culminó su temporada con un broche de oro: una entrevista íntima y original con la reina Nacional de la Vendimia, Azul Antolínez, y la virreina Nacional, Agustina Giacomelli. En ela oportunidad, la producción apostó por una dinámica disruptiva donde las propias protagonistas asumieron el rol de entrevistadoras.
Reina y virreina, protagonistas de una historia Real
La química entre ambas reafirma que la representación de Mendoza queda en manos de una dupla que ya demuestra estar a la altura del compromiso asumido con su pueblo.
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Un producto premium que honra la Vendimia
El Back de Vendimia no es solo un programa: es una experiencia audiovisual que pone en valor a sus protagonistas y a quienes hacen posible este proyecto. Acompañan esta edición marcas que apuestan a la excelencia, al trabajo sostenido y a la identidad mendocina: AMSAT Concesionario Oficial Chevrolet, Chocolezza, Modo Market, La Florita, Pascual Porco Estilistas y Deborah Funes Esteticista. Su presencia no es un detalle; es parte esencial de un producto premium que celebra la Vendimia desde el respeto, la estética y la emoción.
Staff: el equipo de El Back de Vendimia 2026
El Back de Vendimia 2026 es el resultado de un equipo que entiende la Vendimia no solo como fiesta, sino como identidad y relato colectivo. Bajo la Dirección General de Mabel Cirona, el proyecto cobra forma con una mirada integral que articula contenido, sensibilidad y excelencia.
La Dirección Audiovisual de Mike Bartoluce imprime ritmo, cercanía y profundidad narrativa, acompañado por la Producción General de Erika García, clave en la coordinación y el pulso del ciclo.
La cámara y edición de Chiara Perrini, la estrategia en RRSS de Florencia Gaspari y Giuliana Pierucci, la fotografía de Cristian Lozano y el arte de Horacio Bogado completan un engranaje creativo que transforma cada entrevista en una experiencia cuidada, emotiva y auténtica, a la altura de la Fiesta máxima de los mendocinos.