Reinas de Vendimia: el cara a cara que revela complicidad, emoción y compromiso.

El Back de Vendimia culminó su temporada con un broche de oro: una entrevista íntima y original con la reina Nacional de la Vendimia, Azul Antolínez , y la virreina Nacional, Agustina Giacomelli . En ela oportunidad, la producción apostó por una dinámica disruptiva donde las propias protagonistas asumieron el rol de entrevistadoras.

Durante la charla, se pudo percibir que más allá de los atributos, a Azul y Agustina las une una visión común sobre el compromiso que acaban de asumir . El intercambio dejó al descubierto no solo el carisma de ambas, sino también la madurez con la que enfrentarán un año que promete ser de intenso trabajo y compañerismo.

Las reinas de Vendimia junto a los artífices de El Back de Vedndimia.

"Se terminó el mito de la distancia": la reina volvió a San Rafael y prometió dejar huella

La química entre ambas reafirma que la representación de Mendoza queda en manos de una dupla que ya demuestra estar a la altura del compromiso asumido con su pueblo.

El Back de Vendimia no es solo un programa: es una experiencia audiovisual que pone en valor a sus protagonistas y a quienes hacen posible este proyecto. Acompañan esta edición marcas que apuestan a la excelencia, al trabajo sostenido y a la identidad mendocina: AMSAT Concesionario Oficial Chevrolet, Chocolezza, Modo Market, La Florita, Pascual Porco Estilistas y Deborah Funes Esteticista . Su presencia no es un detalle; es parte esencial de un producto premium que celebra la Vendimia desde el respeto, la estética y la emoción.

Staff: el equipo de El Back de Vendimia 2026

El Back de Vendimia 2026 es el resultado de un equipo que entiende la Vendimia no solo como fiesta, sino como identidad y relato colectivo. Bajo la Dirección General de Mabel Cirona, el proyecto cobra forma con una mirada integral que articula contenido, sensibilidad y excelencia.

La Dirección Audiovisual de Mike Bartoluce imprime ritmo, cercanía y profundidad narrativa, acompañado por la Producción General de Erika García, clave en la coordinación y el pulso del ciclo.

La cámara y edición de Chiara Perrini, la estrategia en RRSS de Florencia Gaspari y Giuliana Pierucci, la fotografía de Cristian Lozano y el arte de Horacio Bogado completan un engranaje creativo que transforma cada entrevista en una experiencia cuidada, emotiva y auténtica, a la altura de la Fiesta máxima de los mendocinos.