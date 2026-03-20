20 de marzo de 2026
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Reinas de Vendimia: el cara a cara que revela complicidad, emoción y compromiso

La reina y virreina nacional, Azul Antolínez y Agustina Giacomelli, mostraron la faceta más humana de una dupla que asume con firmeza su compromiso con Mendoza.

Reinas de Vendimia: el cara a cara que revela complicidad, emoción y compromiso.

Reinas de Vendimia: el cara a cara que revela complicidad, emoción y compromiso.

 Por Natalia Mantineo

El Back de Vendimia culminó su temporada con un broche de oro: una entrevista íntima y original con la reina Nacional de la Vendimia, Azul Antolínez, y la virreina Nacional, Agustina Giacomelli. En ela oportunidad, la producción apostó por una dinámica disruptiva donde las propias protagonistas asumieron el rol de entrevistadoras.

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Las reinas de Vendimia junto a los artífices de El Back de Vedndimia.

Las reinas de Vendimia junto a los artífices de El Back de Vedndimia.

Reina y virreina, protagonistas de una historia Real

Durante la charla, se pudo percibir que más allá de los atributos, a Azul y Agustina las une una visión común sobre el compromiso que acaban de asumir. El intercambio dejó al descubierto no solo el carisma de ambas, sino también la madurez con la que enfrentarán un año que promete ser de intenso trabajo y compañerismo.

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La química entre ambas reafirma que la representación de Mendoza queda en manos de una dupla que ya demuestra estar a la altura del compromiso asumido con su pueblo.

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Un producto premium que honra la Vendimia

El Back de Vendimia no es solo un programa: es una experiencia audiovisual que pone en valor a sus protagonistas y a quienes hacen posible este proyecto. Acompañan esta edición marcas que apuestan a la excelencia, al trabajo sostenido y a la identidad mendocina: AMSAT Concesionario Oficial Chevrolet, Chocolezza, Modo Market, La Florita, Pascual Porco Estilistas y Deborah Funes Esteticista. Su presencia no es un detalle; es parte esencial de un producto premium que celebra la Vendimia desde el respeto, la estética y la emoción.

Staff: el equipo de El Back de Vendimia 2026

El Back de Vendimia 2026 es el resultado de un equipo que entiende la Vendimia no solo como fiesta, sino como identidad y relato colectivo. Bajo la Dirección General de Mabel Cirona, el proyecto cobra forma con una mirada integral que articula contenido, sensibilidad y excelencia.

La Dirección Audiovisual de Mike Bartoluce imprime ritmo, cercanía y profundidad narrativa, acompañado por la Producción General de Erika García, clave en la coordinación y el pulso del ciclo.

La cámara y edición de Chiara Perrini, la estrategia en RRSS de Florencia Gaspari y Giuliana Pierucci, la fotografía de Cristian Lozano y el arte de Horacio Bogado completan un engranaje creativo que transforma cada entrevista en una experiencia cuidada, emotiva y auténtica, a la altura de la Fiesta máxima de los mendocinos.

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