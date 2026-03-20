20 de marzo de 2026
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Ciclogénesis

Mendoza bajo alerta por el avance de la ciclogénesis que traerá lluvias severas y granizo

Un sistema de baja presión avanza sobre el país y ya impacta en varias provincias con lluvias fuertes, viento y caída de granizo.

Mendoza bajo alerta por el avance de la ciclogénesis que traerá lluvias severas y granizo
Mendoza bajo alerta por el avance de la ciclogénesis que traerá lluvias severas y granizo
Por Sitio Andino Sociedad

Un nuevo episodio de inestabilidad meteorológica afecta a gran parte del país con la formación de un sistema de baja presión asociado a un proceso de ciclogénesis, que potencia tormentas, ráfagas intensas y caída de granizo en varias provincias, entre ellas Mendoza.

El fenómeno se da en un contexto típico de marzo, donde la combinación de aire cálido, humedad disponible y el ingreso de un frente frío genera condiciones propicias para el desarrollo de tormentas fuertes. En este caso, el sistema se ve reforzado por una vaguada en altura, lo que favorece la organización de las precipitaciones y la intensificación de los fenómenos.

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Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío ya impacta en gran parte del territorio y comienza a consolidar un centro de baja presión sobre el sudeste bonaerense, una de las zonas donde el sistema gana mayor protagonismo.

Tormenta - Lluvias - Mendoza
Mendoza entre las provincias bajo alerta.

Mendoza entre las provincias bajo alerta.

Nueve provincias bajo alerta por tormentas fuertes

En las últimas horas, el fenómeno ya dejó su marca en distintas regiones. Localidades de las provincias de La Pampa, Mendoza, San Luis y el oeste de Buenos Aires registraron caída de granizo, ráfagas intensas y anegamientos, generando complicaciones en varias zonas. El SMN mantiene alertas por tormentas en al menos nueve provincias:

  • Mendoza,
  • San Luis,
  • La Pampa,
  • Buenos Aires,
  • Córdoba,
  • Santa Fe,
  • Entre Ríos,
  • La Rioja, y
  • Santiago del Estero.

A medida que el sistema avanza de oeste a este, las tormentas comienzan a ganar organización. El foco de mayor intensidad se desplaza hacia el este de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, donde el nivel de alerta asciende a naranja. En esas regiones, se prevén tormentas fuertes a localmente severas, con potencial de generar daños.

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Qué es una ciclogénesis

La ciclogénesis es un proceso meteorológico que se produce cuando una masa de aire frío interactúa con aire cálido y húmedo, lo que puede generar un centro de baja presión. Este fenómeno puede provocar lluvias intensas, ráfagas de viento, tormentas eléctricas y ocasional caída de granizo, aunque su intensidad y alcance dependen de varios factores.

No siempre se traduce en tormenta o desastre, aunque cuando se intensifica con rapidez puede generar impacto significativo.

Los efectos de este fenómeno se manifiestan a través de cambios bruscos en la presión atmosférica y un aumento significativo en la intensidad del viento, lo que puede dar lugar a tormentas severas y ráfagas de viento muy potentes.

Características de una ciclogénesis

Algunas características de este fenómeno climático son:

  • Formación rápida de bajas presiones.
  • Vientos intensos que pueden superar los 100 km/h en algunas zonas.
  • Lluvias torrenciales y, en algunos casos, tormentas eléctricas.
  • Puede afectar áreas costeras y marítimas, con riesgo para la navegación y la infraestructura.
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