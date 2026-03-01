1 de marzo de 2026
Tormentas fuertes e inusuales en Mendoza: ¿estamos preparados para este tipo de riesgos?

La magnitud de las últimas tormentas sorprendió a los ciudadanos de la provincia de Mendoza. Cómo sobrellevar estas situaciones.

Según el especialista en Gestión de Riesgos de Desastres Mauricio Iriarte, el cambio climático influye y genera este tipo de tormentas de gran magnitud. "La misma variabilidad climática provoca este tipo de eventos, como la sequía persistente como la que vive Mendoza hace más de 10 años o sumamente severos como estas tormentas o eventos hidrometeorológicos que superan la capacidad de escurrimiento de la infraestructura urbana", indicó.

Desde la Dirección de Hidráulica, precisaron que “las obras funcionaron pese a la magnitud” de las lluvias.
Infraestructura aluvional

Lluvias récord en Mendoza: cómo respondieron los colectores y por qué hubo inundaciones
Fin de semana extremo: lluvias intensas superaron el promedio mensual.
Cómo seguirá el tiempo

La lluvia del último fin de semana superó el promedio histórico de febrero en Mendoza

Además del cambio climático, otro factor que mencionó fue la falta de una planificación territorial acorde. "Frente a esa degradación del ambiente y del ecosistema, los modelos de desarrollo no contemplan un ordenamiento territorial adecuado. Entonces ocupamos la montaña o el piedemonte, se empieza a construir y aumenta el grado de exposición de quienes se encuentran en ese tipo de lugares", explicó.

Al incrementar la exposición, también sube el nivel de vulnerabilidad. "Los seres humanos estamos modificando la naturaleza y este tipo de eventos van a seguir sucediendo con mayor continuidad y de forma violenta", manifestó.

Responsabilidad y accionar frente a tormentas y eventos climáticos

Según el especialista, el factor cultural influye a la hora de percibir los riesgos. A su vez, indicó que las responsabilidades se dividen en dos sectores:

  • "La del Estado de tener presencia a través de la instrumentación de políticas de acción de gestión de riesgo",
  • "La de nosotros como ciudadanos, porque no podemos estar de modo permanente pidiéndole al Estado".

Iriarte resaltó que es necesario un trabajo en territorio para que la comunidad tome conciencia sobre los riesgos específicos de la zona donde reside. "Hay tanta información dando vuelta por las redes sociales, por internet, por todos lados, que ya se ha tomado de una manera muy superficial y básica. Se convirtió en algo más de lo que ven durante todo el día en el teléfono", indicó.

En relación al compromiso civil mencionó que la sociedad tiene que informarse para tomar decisiones preventivas, como conocer los sistemas de alerta temprana o acceder a la información climática y los pronósticos meteorológicos para bajar los niveles de exposición.

"Desde esa comprensión del riesgo, ya podemos tener otra mirada de cambio más profundo para empezar a tomar medidas de resguardo, de autoprotección, de prevención, entendiendo que estamos viviendo en lugares que tienen alta exposición a diferentes amenazas", expresó.

Iriarte recomendó que, para bajar el grado de exposición al riesgo, hay que quedarse en el hogar. "Para eso tenemos acceso a la información digital, como los sistemas de alerta temprana, ya sea del Servicio Meteorológico Nacional, o Defensa Civil provincial y municipal. Conociendo la situación podemos tomar la decisión de quedarnos en casa", explicó.

Hay que estar atento a los pronósticos para accionar, sin entrar en pánico Hay que estar atento a los pronósticos para accionar, sin entrar en pánico

También sugirió tener en cuenta la planificación familiar. "Hay que fortalecer la resiliencia de la familia, ajustar las mochilas de emergencias y saber cómo hay que actuar entre todos", comentó. A su vez, también aconsejó cuidados a nivel del hogar como:

  • Mantener techos y desagües limpios,
  • Fijar elementos sueltos,
  • Proteger las aberturas,
  • Hacer una correcta gestión de residuos para no tapar canales ni acequias.
"Hay varias cosas en las cuales la comunidad puede trabajar, de a poquito, para que esta información se transforme en hábitos de vida. Ese es el gran desafío", expresó.

Además agregó: "Según el lugar donde nosotros estemos, hay que aprender a leer este tipo de alertas. Lo ideal sería conocer y ocuparse sobre el tema y en función de eso aprender un poquito más, para que nos formemos como ciudadanos y que podamos hacer frente a este tipo de eventos adversos de la mejor manera".

