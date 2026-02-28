Cuál es la zona del Gran Mendoza con más viviendas disponibles para alquilar

Los alquileres de viviendas varían de manera significativa según la zona y las características del inmueble. En ese contexto, un nuevo informe de Inmodata reveló que Ciudad se posiciona como la zona que concentra mayor departamentos disponibles para alquilar. Pero, ¿cuánto cuesta hoy vivir allí?

De acuerdo con el relevamiento, Ciudad concentra el 42,7% de la oferta total de departamentos en alquiler . En contraste, Luján de Cuyo se destaca por concentrar la mayor oferta de casas, con un 28,5% del total.

PARA TENER EN CUENTA Mercado inmobiliario en transición: más viviendas en venta y un crédito hipotecario que reaparece

MERCADO INMOBILIARIO Cuál es el departamento más caro para alquilar una vivienda en el Gran Mendoza

Si bien la Ciudad mantiene una elevada disponibilidad, el informe advierte que el volumen de publicaciones es menor al registrado hacia el cierre de 2025 , un dato que sugiere que el año comenzó con alta demanda de alquileres .

Alquilar un departamento de dos dormitorios con cochera en la Ciudad de Mendoza cuesta, en promedio, $570.000 mensuales . Se trata de un valor de referencia, ya que los precios pueden variar -tanto al alza como a la baja- según las particularidades de cada inmueble.

Un departamento en Ciudad de dos habitaciones con cochera cuesta, en promedio, $570.000.

Entre los factores que inciden en el valor final se encuentran la cantidad de ambientes, la antigüedad, la presencia de balcón o terraza, así como la ubicación específica dentro del barrio y otros servicios asociados.

Valores en portales inmobiliarios

Para contrastar los datos del informe de Inmodata, Sitio Andino seleccionó avisos publicados en portales inmobiliarios utilizados habitualmente por los mendocinos. Entre los anuncios vigentes, se observaron los siguientes precios: