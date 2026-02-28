28 de febrero de 2026
Sitio Andino
MERCADO INMOBILIARIO

Cuál es la zona del Gran Mendoza con más viviendas disponibles para alquilar

La oferta de alquileres cambia según la zona. A continuación, repasamos dónde hay más viviendas disponibles en el Gran Mendoza y cuáles son los precios.

 Por Soledad Maturano

Los alquileres de viviendas varían de manera significativa según la zona y las características del inmueble. En ese contexto, un nuevo informe de Inmodata reveló que Ciudad se posiciona como la zona que concentra mayor departamentos disponibles para alquilar. Pero, ¿cuánto cuesta hoy vivir allí?

Ciudad de Mendoza lidera la oferta de departamentos

De acuerdo con el relevamiento, Ciudad concentra el 42,7% de la oferta total de departamentos en alquiler. En contraste, Luján de Cuyo se destaca por concentrar la mayor oferta de casas, con un 28,5% del total.

Si bien la Ciudad mantiene una elevada disponibilidad, el informe advierte que el volumen de publicaciones es menor al registrado hacia el cierre de 2025, un dato que sugiere que el año comenzó con alta demanda de alquileres.

Un departamento en Ciudad de dos habitaciones con cochera cuesta, en promedio, $570.000.

Cuánto cuesta alquilar un departamento en Ciudad

Alquilar un departamento de dos dormitorios con cochera en la Ciudad de Mendoza cuesta, en promedio, $570.000 mensuales. Se trata de un valor de referencia, ya que los precios pueden variar -tanto al alza como a la baja- según las particularidades de cada inmueble.

Entre los factores que inciden en el valor final se encuentran la cantidad de ambientes, la antigüedad, la presencia de balcón o terraza, así como la ubicación específica dentro del barrio y otros servicios asociados.

Valores en portales inmobiliarios

Para contrastar los datos del informe de Inmodata, Sitio Andino seleccionó avisos publicados en portales inmobiliarios utilizados habitualmente por los mendocinos. Entre los anuncios vigentes, se observaron los siguientes precios:

  • Aristóbulo del Valle, a metros de Paso de los Andes: dos habitaciones, living comedor, cocina y patio, sin cochera. Acepta mascotas. $580.000 sin expensas.
  • Calle Belgrano: dos habitaciones, living comedor, sin cochera. Acepta mascotas. $600.000 + $30.000 de expensas.
  • Frente a Plaza España: dos habitaciones, cocina, living comedor y balcón. No acepta mascotas. $600.000 + $30.000 de expensas.
  • Calle Federico Moreno, a metros del Área Fundacional: dos habitaciones, cocina comedor, patio y cochera. No acepta mascotas. $500.000 + $45.000 de expensas.
