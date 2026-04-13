El Gobierno de Mendoza abre la inscripción para concursos en el Estado desde este lunes
El proceso comienza este 13 de abril y apunta a cubrir cargos en distintos organismos públicos. La postulación será exclusivamente online.
El proceso de concurso comienza este 13 de abril y apunta a cubrir 17 cargos en distintos organismos públicos.
Foto: Yemel Fil
El Gobierno de Mendoza habilita desde este lunes 13 de abril la inscripción para el primer llamado a concursos destinado a cubrir cargos en la Administración Pública Provincial. La convocatoria forma parte del esquema de ingreso y promoción por mérito dentro del Estado y se desarrollará bajo modalidad digital.
En esta etapa inicial, se concursarán 17 cargos distribuidos en distintas áreas del Ejecutivo, con perfiles técnicos y profesionales orientados a reforzar sectores estratégicos.
La inscripción será exclusivamente online a través de la Ventanilla Única del Gobierno de Mendoza, el canal oficial definido para centralizar las postulaciones. Desde el Ejecutivo aclararon que cualquier presentación realizada por otra vía será desestimada automáticamente.
Además, las bases y condiciones de cada convocatoria estarán disponibles en ese mismo sistema, junto con el detalle de requisitos y cronogramas.
Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE)
Entre los perfiles requeridos aparecen profesionales de Ciencias Económicas, ingenieros en distintas especialidades, licenciados en administración y también perfiles legales, entre otros.
Se trata tanto de concursos abiertos como cerrados, dependiendo de cada cargo y su nivel dentro de la estructura estatal.
Un sistema basado en mérito e idoneidad
El proceso se enmarca en la Ley 9015, que regula el ingreso y la promoción en la administración pública provincial a través de concursos. Este esquema apunta a garantizar mecanismos transparentes, públicos y basados en la idoneidad para el acceso a cargos estatales.
El procedimiento incluye distintas etapas de evaluación, como admisión, instancias de formación y exámenes, antes de la asignación definitiva de los cargos.