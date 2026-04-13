El Gobierno de Mendoza abre la inscripción para concursos en el Estado desde este lunes

El proceso de concurso comienza este 13 de abril y apunta a cubrir 17 cargos en distintos organismos públicos.

El Gobierno de Mendoza habilita desde este lunes 13 de abril la inscripción para el primer llamado a concursos destinado a cubrir cargos en la Administración Pública Provincial . La convocatoria forma parte del esquema de ingreso y promoción por mérito dentro del Estado y se desarrollará bajo modalidad digital.

En esta etapa inicial, se concursarán 17 cargos distribuidos en distintas áreas del Ejecutivo, con perfiles técnicos y profesionales orientados a reforzar sectores estratégicos.

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La inscripción será exclusivamente online a través de la Ventanilla Única del Gobierno de Mendoza , el canal oficial definido para centralizar las postulaciones. Desde el Ejecutivo aclararon que cualquier presentación realizada por otra vía será desestimada automáticamente.

Además, las bases y condiciones de cada convocatoria estarán disponibles en ese mismo sistema, junto con el detalle de requisitos y cronogramas.

Qué cargos busca cubrir el Gobierno

Los puestos se distribuyen principalmente en tres áreas clave del Estado provincial:

Ministerio de Hacienda y Finanzas

Ministerio de Energía y Ambiente

Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE)

Entre los perfiles requeridos aparecen profesionales de Ciencias Económicas, ingenieros en distintas especialidades, licenciados en administración y también perfiles legales, entre otros.

Se trata tanto de concursos abiertos como cerrados, dependiendo de cada cargo y su nivel dentro de la estructura estatal.

Un sistema basado en mérito e idoneidad

El proceso se enmarca en la Ley 9015, que regula el ingreso y la promoción en la administración pública provincial a través de concursos. Este esquema apunta a garantizar mecanismos transparentes, públicos y basados en la idoneidad para el acceso a cargos estatales.

El procedimiento incluye distintas etapas de evaluación, como admisión, instancias de formación y exámenes, antes de la asignación definitiva de los cargos.