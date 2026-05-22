22 de mayo de 2026
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Gobierno de Mendoza

El Gobierno de Mendoza renovó la contratación de servicios de telefonía y call center

El Gobierno de Mendoza actualizó los valores de los contratos con las empresas que prestan servicios de telefonía y soporte para la línea 148.

El Gobierno de Mendoza renovó la contratación de servicios de telefonía y call center.
El Gobierno de Mendoza renovó la contratación de servicios de telefonía y call center. Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza extendió y actualizó los valores de los contratos con las diferentes empresas que prestan los servicios de telefonía fija, tramas digitales y soporte para la línea 148, para garantizar el funcionamiento de los sistemas hasta que entren en funcionamiento nuevas adjudicaciones previstas. La contratación directa supera los $1.911 millones.

Así fue oficializado a través del decreto 839, publicado este viernes en el Boletín Oficial, donde se explica que la medida surgió por tratarse de un "servicio fundamental para el cumplimiento diario de las tareas en los distintos organismos del Gobierno de la Provincia".

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El decreto involucra a las empresas Cirion Technologies, Telefónica Móviles Argentina y Telmex Argentina, que prestan telefonía básica, tramas digitales, centrales telefónicas, el servicio de plataforma tecnológica para la implementación de telefonía IP y el servicio de Call Center encargado de dar soporte al 148.

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Ajustes en los precios

Dichas empresas le solicitaron al Estado provincial una actualización de precios de los servicios que vienen prestando, lo que justificaron en la variación de las condiciones económicas. En ese sentido, las compañías fundamentaron el pedido de ajuste en que la ecuación económica-financiera ponderada al momento de la licitación realizada durante el año 2019 se vio "notoriamente alterada y gravemente distorsionada" como consecuencia de la inflación y la devaluación.

Estas circunstancias, argumentaron las empresas, ocasionaron "reiterados y ostensibles aumentos en los costos del servicio", lo cual se hace "insostenible" ofrecer la prestación "sin el correlativo incremento de las contraprestaciones".

Detalles de la contratación

  • Servicios de tramas digitales, equipos de conmutación y plataforma tecnológica del Contact Center y la línea 148 (Cirion Technologies Argentina S.A.): la adjudicación es por $549.478.672, correspondiendo $547.378.672 estimado a $1.359 por dólar la contratación de U$S 402.780.
  • Servicio de tramas sin central telefónica (Telmex Argentina S.A.): el monto total de la contratación es de $3.882.648, a razón de $647.108 mensuales.
  • Servicio de telefonía fija (Telefónica Móviles Argentina S.A.): el contrato incluye 2.233 líneas telefónicas básicas por $1.287 millones anuales, siete tramas digitales por $40,1 millones y un gasto estimado de $30 millones por llamadas locales e interurbanas, a razón de $2.500.000 por mes.

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