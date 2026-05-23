23 de mayo de 2026
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Gobierno de Mendoza

El Gobierno de Mendoza implementará un programa para detectar AME en recién nacidos

La iniciativa del Gobierno de Mendoza será desarrollada durante dos años a través del Ministerio de Salud y Deportes.

El Gobierno de Mendoza implementará un programa para detectar AME en recién nacidos.

El Gobierno de Mendoza implementará un programa para detectar AME en recién nacidos.

Por Sitio Andino Sociedad

El Gobierno de Mendoza firmó un convenio con Novartis para poner en marcha un programa de detección temprana de atrofia muscular espinal (AME) en bebés recién nacidos. La iniciativa será desarrollada durante dos años a través del Ministerio de Salud y Deportes.

El objetivo es realizar estudios a todos los bebés nacidos en Mendoza para identificar de manera precoz esta enfermedad genética poco frecuente. El acuerdo incluye kits de detección, equipamiento para procesar muestras, capacitación para profesionales de la salud y seguimiento sanitario en hospitales y centros médicos de la provincia.

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El impacto de la AME en la salud de los bebés mendocinos

El convenio fue firmado por el ministro de Salud, Rodolfo Montero, junto al gerente general de Novartis Argentina, Francisco Javier García Tosina, en un encuentro encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo. También participaron representantes de organizaciones vinculadas a la enfermedad.

Desde el Ministerio de Salud explicaron que en Mendoza se detectan entre uno y dos casos de AME por año. Además, aclararon que los tratamientos y medicamentos son cubiertos por la Nación, por lo que las familias no deben afrontar costos económicos.

Detectar la enfermedad a tiempo puede cambiar la vida de los bebés

Montero remarcó que la atrofia muscular espinal es una enfermedad genética grave, aunque aseguró que puede tratarse eficazmente si se detecta en los primeros días de vida. El funcionario sostuvo que el programa permitirá mejorar la calidad del sistema sanitario y brindar mejores perspectivas a los bebés afectados.

Actualmente, hay cinco pacientes con esta enfermedad en el Hospital Notti. Las autoridades sanitarias señalaron que, aunque se trata de una patología poco frecuente, tiene un fuerte impacto en la salud infantil y en las familias.

Mendoza busca convertirse en referencia nacional en detección neonatal

Desde Novartis Argentina destacaron que la incorporación de la pesquisa neonatal para AME representa “un hito para la salud de los bebés mendocinos”. Explicaron que la enfermedad provoca la pérdida progresiva de neuronas motoras y que, en muchos casos, puede causar la muerte si no se trata a tiempo.

La empresa aseguró que Mendoza será la primera experiencia de este tipo en Argentina y consideró que el programa podría convertirse en un modelo para el resto del país. Además, remarcaron que la detección temprana es clave para acceder antes a los tratamientos y reducir el impacto de una enfermedad que tiene un pronóstico de alta morbimortalidad en los primeros años de vida.

Qué es la atrofia muscular espinal (AME)

  • Es una enfermedad genética poco frecuente.
  • Afecta las neuronas motoras de los bebés.
  • Provoca pérdida progresiva de fuerza muscular.
  • Puede generar graves complicaciones respiratorias y motrices.
  • La detección temprana mejora las posibilidades de tratamiento.
  • En muchos casos puede ser mortal sin atención precoz.
  • Mendoza realizará controles a todos los recién nacidos.

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