10 de abril de 2026
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Provincia de Mendoza

Un nuevo observatorio inmobiliario en Mendoza busca ordenar datos sobre precios, hipotecas y compraventas

En Mendoza, un nuevo observatorio busca ordenar datos del mercado y mejorar el acceso a la vivienda con información precisa. Los detalles.

Un nuevo observatorio inmobiliario en Mendoza busca ordenar datos sobre precios, hipotecas y compraventas

Un nuevo observatorio inmobiliario en Mendoza busca ordenar datos sobre precios, hipotecas y compraventas

Por Sitio Andino Economía

La provincia de Mendoza presentó el Observatorio Estadístico del Mercado Inmobiliario e Hipotecario, una herramienta orientada a ordenar y difundir datos vinculados sector. La iniciativa surge de una alianza entre el Colegio Notarial, Registros Públicos, el Colegio de Corredores, la Universidad Champagnat y Planificación Territorial.

De acuerdo a la difundido por la organización, el espacio funcionará como un ámbito permanente de análisis técnico, con estadísticas periódicas, verificables y desagregadas. La base de datos será dinámica y estará disponible para ciudadanos y desarrolladores.

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La base de datos será dinámica y estará disponible para ciudadanos y desarrolladores.

La base de datos será dinámica y estará disponible para ciudadanos y desarrolladores.

Estadísticas sobre compraventa, hipotecas y precios

En ese marco, la presidenta del Colegio Notarial de Mendoza, Valeria Álvarez, destacó la importancia de contar con información sistematizada. En diálogo con Noticiero Andino, sostuvo que “la firma del convenio es el puntapié inicial para un trabajo que los mendocinos lo venimos requiriendo desde hace mucho tiempo”, y remarcó que las estadísticas sobre compraventas, hipotecas y precios “son fundamentales para el trabajo de muchos profesionales”.

Sobre el tipo de datos que se publicarán, Álvarez detalló que cada institución aportará información específica. “El Colegio de Corredores va a aportar las tasaciones y valores de los inmuebles, el Registro de la Propiedad la cantidad de compraventas e hipotecas, y el Colegio Notarial colaborará con la determinación de inmuebles que no tienen título”, explicó.

Incluso, subrayó que el sistema permitirá tomar decisiones rápidas: “Con un simple clic se va a poder saber si un inmueble conviene comprarlo o no”.

observatorio inmobiliario
Diferentes instituciones brindarán datos para elaborar la base de datos.

Diferentes instituciones brindarán datos para elaborar la base de datos.

El mercado inmobiliario, entre expectativas y desafíos

“Hubo un incremento gracias a los créditos hipotecarios, que permitieron mayor accesibilidad a la vivienda”, señaló Álvarez. En esa línea, explicó que ese movimiento también se reflejó en la cantidad de escrituras, que acompañaron el crecimiento de las compraventas impulsadas por el crédito.

Sin embargo, advirtió que el ritmo actual es más moderado: “Este año viene un poco más despacio. El año pasado hubo un auge y ahora está un poquito más frenado”.

Por su parte, el presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios, Silvio Gigli, puso el foco en el contexto económico general. Consultado por Noticiero Andino, afirmó que “el mayor desafío es una recomposición salarial”, y agregó que “si la gente no puede acompañar con sus salarios, no va a poder pagar la cuota del crédito hipotecario”.

Asimismo, sostuvo que los alquileres se han mantenido o, incluso, bajado: “Acá no es un problema de alquileres, sino que los salarios están un poco deprimidos”.

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Embed - CREAN OBSERVATORIO PARA ORDENAR EL MERCADO INMOBILIARIO

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