26 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Monóxido de Carbono

Monóxido de carbono: Mendoza registra 20 casos y está entre las provincias más afectadas del país

El adelantamiento del frío aceleró los incidentes domésticos en la provincia de Mendoza que, a la fecha, registra 20 intoxicaciones con monóxido de carbono.

Monóxido de carbono: Mendoza registra 20 casos y está entre las provincias más afectadas del país.

Monóxido de carbono: Mendoza registra 20 casos y está entre las provincias más afectadas del país.

 Por Natalia Mantineo

La llegada anticipada del frío generó un complejo escenario sanitario en la provincia de Mendoza, que ya registra 20 casos de intoxicación por monóxido de carbono en lo que va del año. Esta cifra, dada a conocer por las autoridades de Seguridad, enciende alertas ante el invierno y ubica a la jurisdicción entre las más afectadas de Argentina.

La aceleración de los casos coincide con un fenómeno advertido por la Dirección de Epidemiología de Nación: históricamente, el mayor impacto térmico y el consecuente pico de intoxicaciones se concentraba estrictamente durante junio y julio. Sin embargo, este año, las estadísticas reflejan que los casos se anticiparon notablemente a mayo, obligando a las familias a poner en funcionamiento sistemas de calefacción que, en muchos casos, carecían de las revisiones técnicas obligatorias.

Lee además
Susto por intoxicaciones con monóxido de carbono. 

Susto y milagro: dos familias asistidas por monóxido de carbono en Godoy Cruz
El modelo de concesión prevé que las empresas adjudicatarias recuperen la inversión a través del cobro de peajes y la explotación comercial de áreas vinculadas al corredor.

La privatización de la Ruta 7 en Mendoza prevé dos nuevos peajes y contratos de hasta 30 años
revision gas estufa
Monóxido de carbono: muchas familias activaron sus equipos de calefacción sin revisión previa.

Monóxido de carbono: muchas familias activaron sus equipos de calefacción sin revisión previa.

Monóxido de carbono: el crecimiento de intoxicados en Mendoza

La evolución de las notificaciones en el territorio mendocino demuestra una tendencia alcista alarmante si se analiza el comportamiento de los últimos tres períodos:

  • 2024: la provincia de Mendoza cerró el año epidemiológico con un total de 18 casos confirmados, de los cuales 3 personas resultaron víctimas fatales.

  • 2025: las cifras sufrieron un incremento drástico, consolidando un total de 38 personas asistidas en efectores públicos y privados por cuadros de intoxicación, con un saldo de 5 fallecimientos.

  • 2026 (durante los primeros 5 meses): con los 20 casos acumulados hasta el momento, la provincia ya superó de forma prematura el total registrado a lo largo de todo el 2024. No obstante, las autoridades destacan como un factor positivo que, por el momento, no se han tenido que lamentar víctimas fatales en el territorio mendocino.

monoxido de carbono.jpg
Hasta la fecha, Mendoza ha registrado 20 casos de intoxicación por monóxido de carbono.

Hasta la fecha, Mendoza ha registrado 20 casos de intoxicación por monóxido de carbono.

La perspectiva del Boletín Oficial de la Nación

El último Boletín Epidemiológico Nacional (N° 808) convalida la gravedad del escenario regional. Según el informe de la cartera sanitaria nacional, en lo que va del año se notificaron 263 casos confirmados en todo el país dentro del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0), con un saldo de 9 personas fallecidas a nivel nacional.

El documento detalla con precisión que este notable incremento de las notificaciones ocurre "especialmente a expensas de las regiones Centro y Cuyo", focalizándose principalmente en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos y Mendoza.

Las mediciones oficiales revelan que estas cuatro jurisdicciones superaron entre 4 y 8 veces el valor epidemiológico esperado para este período del año, ubicando tanto a la región de Cuyo como al Noroeste Argentino (NOA) muy por encima del umbral histórico de los últimos cinco años.

Respecto de los mecanismos diagnósticos implementados para la validación de estos incidentes a nivel federal, el 73% de los 263 casos nacionales se confirmó mediante criterio clínico, el 15% por nexo epidemiológico y el 12% restante a través de determinaciones analíticas de laboratorio.

Frente a este escenario de vulnerabilidad habitacional y climática, las autoridades sanitarias locales reiteraron el llamado a la comunidad para extremar las revisiones de los artefactos del hogar, remarcando que el adelantamiento estacional de la curva de casos requiere una respuesta civil inmediata para evitar el incremento de la letalidad del fenómeno durante los próximos meses de frío extremo.

boletin ofician nacion monóxido de carbono

Temas
Seguí leyendo

Ya se conocen los feriados de junio 2026 y los próximos días libres

El crecimiento del casino online en Argentina: qué miran hoy los usuarios antes de jugar

Las mayores tendencias sociales que están moldeando Argentina en 2026

Chau subsidio a pasajes de micro por discapacidad: ¿qué cambia?

La belleza de Laguna del Diamante llegó a una histórica colección postal

Habrá corte de luz en ocho departamentos de Mendoza

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, el pronóstico para este 26 de mayo en Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este martes 26 mayo

LO QUE SE LEE AHORA
Pasajes por discapacidad: Nación eliminó los subsidios a micros de larga distancia.

Chau subsidio a pasajes de micro por discapacidad: ¿qué cambia?

Las Más Leídas

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza en mayo de 2026

Cuánto cuesta alquilar un departamento de dos habitaciones en mayo de 2026

Pasajes por discapacidad: Nación eliminó los subsidios a micros de larga distancia.

Chau subsidio a pasajes de micro por discapacidad: ¿qué cambia?

Cynthia Romina Landi fue asesinada de un disparo durante la madrugada del 4 de enero

"No fue una bala perdida": la fuerte acusación de la madre de Cynthia Landi

El Ranking de argentinos viviendo en el exterior.

Ni España ni Italia: cuáles son los países con más argentinos por habitante

El equipo de la Oficina: Facundo Roldán, Gustavo Molina, Roberto Serrano, Susana Morales y Federico Celedón

El reconocimiento internacional que recibió la oficina de Juicio por Jurado en Mendoza