Monóxido de carbono: Mendoza registra 20 casos y está entre las provincias más afectadas del país.

La llegada anticipada del frío generó un complejo escenario sanitario en la provincia de Mendoza, que ya registra 20 casos de intoxicación por monóxido de carbono en lo que va del año. Esta cifra, dada a conocer por las autoridades de Seguridad, enciende alertas ante el invierno y ubica a la jurisdicción entre las más afectadas de Argentina.

La aceleración de los casos coincide con un fenómeno advertido por la Dirección de Epidemiología de Nación: históricamente, el mayor impacto térmico y el consecuente pico de intoxicaciones se concentraba estrictamente durante junio y julio. Sin embargo, este año, las estadísticas reflejan que los casos se anticiparon notablemente a mayo , obligando a las familias a poner en funcionamiento sistemas de calefacción que, en muchos casos, carecían de las revisiones técnicas obligatorias .

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La evolución de las notificaciones en el territorio mendocino demuestra una tendencia alcista alarmante si se analiza el comportamiento de los últimos tres períodos:

2024: la provincia de Mendoza cerró el año epidemiológico con un total de 18 casos confirmados , de los cuales 3 personas resultaron víctimas fatales .

2025: las cifras sufrieron un incremento drástico, consolidando un total de 38 personas asistidas en efectores públicos y privados por cuadros de intoxicación, con un saldo de 5 fallecimientos .

2026 (durante los primeros 5 meses): con los 20 casos acumulados hasta el momento, la provincia ya superó de forma prematura el total registrado a lo largo de todo el 2024. No obstante, las autoridades destacan como un factor positivo que, por el momento, no se han tenido que lamentar víctimas fatales en el territorio mendocino.

monoxido de carbono.jpg Hasta la fecha, Mendoza ha registrado 20 casos de intoxicación por monóxido de carbono.

La perspectiva del Boletín Oficial de la Nación

El último Boletín Epidemiológico Nacional (N° 808) convalida la gravedad del escenario regional. Según el informe de la cartera sanitaria nacional, en lo que va del año se notificaron 263 casos confirmados en todo el país dentro del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0), con un saldo de 9 personas fallecidas a nivel nacional.

El documento detalla con precisión que este notable incremento de las notificaciones ocurre "especialmente a expensas de las regiones Centro y Cuyo", focalizándose principalmente en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos y Mendoza.

Las mediciones oficiales revelan que estas cuatro jurisdicciones superaron entre 4 y 8 veces el valor epidemiológico esperado para este período del año, ubicando tanto a la región de Cuyo como al Noroeste Argentino (NOA) muy por encima del umbral histórico de los últimos cinco años.

Respecto de los mecanismos diagnósticos implementados para la validación de estos incidentes a nivel federal, el 73% de los 263 casos nacionales se confirmó mediante criterio clínico, el 15% por nexo epidemiológico y el 12% restante a través de determinaciones analíticas de laboratorio.

Frente a este escenario de vulnerabilidad habitacional y climática, las autoridades sanitarias locales reiteraron el llamado a la comunidad para extremar las revisiones de los artefactos del hogar, remarcando que el adelantamiento estacional de la curva de casos requiere una respuesta civil inmediata para evitar el incremento de la letalidad del fenómeno durante los próximos meses de frío extremo.