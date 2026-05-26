Fernando Signorini dará una charla en Mendoza sobre salud mental, deporte y comunidad: cómo participar

El histórico preparador físico de Diego Armando Maradona (entre otros), Fernando Signorini, llegará a Mendoza para encabezar una charla abierta sobre salud mental, deporte y comunidad , en una actividad gratuita que se realizará el próximo sábado 30 de mayo .

El encuentro, titulado “La pelota no se mancha: salud mental, deporte y resistencia” , es organizado por " Diego Armando Colectivo " y propone abrir el debate en la previa del Mundial sobre el rol social del fútbol y los vínculos comunitarios .

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La actividad se llevará a cabo desde las 16 en el Sindicato de Artes Gráficas (Patricias Mendocinas 1765, Ciudad de Mendoza) , con modalidad presencial, entrada libre y gratuita , aunque con inscripción previa .

Embed - DiegoArmandoColectivo on Instagram: "¡Confirmado! El hombre que mejor lo conoció llega a Mendoza. Fernando Signorini se suma a la trinchera del Diego Armando Colectivo este 30 de mayo. Una charla para pensar el deporte, la salud y la vida, lejos del negocio y cerca del pueblo. Este encuentro es 100% autogestionado. Con la compra de alguna de nuestras remeras (con obras de artistas locales), no solo te llevás una prenda con mística, sino que hacés posible que esta visita suceda de forma independiente. Pedí la tuya por DM y asegurá tu lugar. > #SignoriniEnMendoza #DiegoArmandoColectivo #CulturaPopular #Maradona #Deporte"

Además, los organizadores impulsan una consigna solidaria: se solicita colaborar con un alimento no perecedero, que será destinado a comedores comunitarios de la provincia.

El panel estará encabezado por Signorini, quien fue preparador físico de Maradona entre 1983 y 1994, y contará también con la participación de:

Gabriela Dik , presidenta del Colegio de Psicólogos de Mendoza.

, presidenta del Colegio de Psicólogos de Mendoza. Carlos Becerra, atleta de trail con trayectoria internacional.

Diego Maradona, Fernando Signorini 1994 Fernando Signorini y Diego Maradona durante la célebre preparación del "10" para el Mundial de 1994.

Por qué el debate se plantea antes del Mundial

Desde la organización explicaron que la propuesta busca instalar la discusión en la previa del Mundial y no después, con la intención de reflexionar sobre el presente del fútbol como fenómeno cultural y social.

En ese sentido, plantean que el deporte más popular del país atraviesa un proceso de transformación marcado por la mercantilización y el individualismo, lo que habría debilitado su dimensión colectiva.

Embed - DiegoArmandoColectivo on Instagram: "Charla - Debate con el Profe Fernando Signorini en Mendoza. El Diego Armando Colectivo tiene el orgullo de invitarles a compartir un momento de reflexión, análisis y acción. En vísperas del Mundial de Fútbol y en un contexto de crisis, proponemos esta instancia para activar el cuerpo y la mente, trabajar en equipo y honrar la memoria del Diego. 30 de Mayo 16.00 Patricias Mendocinas 1765. Ciudad. Entrada = Un alimento no perecedero para comedores locales. Inscribite en el enlace. Link in bio. ¡Te esperamos!" View this post on Instagram

“La pelota no se mancha”, la histórica frase de Maradona, es retomada como eje del encuentro, no solo como recuerdo, sino como disparador para repensar qué valores del deporte siguen vigentes y cuáles están en disputa.

El debate girará en torno a tres grandes preguntas que atraviesan el vínculo entre deporte, sociedad y salud mental:

¿Qué representó Maradona más allá de lo deportivo y qué queda hoy de esa experiencia colectiva?

y qué queda hoy de esa experiencia colectiva? ¿Qué rol pueden ocupar el deporte y los vínculos comunitarios en el cuidado de la salud mental?

¿Cómo se posiciona el deporte entre el negocio y lo popular en el contexto actual?

Quién es Fernando Signorini

Signorini es profesor de Educación Física y uno de los preparadores físicos más reconocidos del fútbol argentino e internacional. Trabajó junto a Maradona en clubes como Barcelona, Napoli y Sevilla, además de integrar su cuerpo técnico en la Selección Argentina durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

También tuvo pasos por Racing, Independiente, Rosario Central, Banfield y clubes del exterior, y compartió trabajo con entrenadores como César Luis Menotti y Ángel Cappa.

Los otros protagonistas del encuentro

La jornada contará con la participación de Gabriela Dik, referente del sistema público de salud mental en Mendoza, quien aportará una mirada profesional sobre el impacto de los vínculos y la comunidad en el bienestar de las personas.

Por su parte, Carlos Becerra, atleta de trail con múltiples títulos nacionales e internacionales, compartirá su historia de vida marcada por la superación personal y el deporte.

Criado en un contexto de vulnerabilidad, Becerra trabajó en distintos oficios antes de dedicarse al running, disciplina en la que logró destacarse a nivel internacional y representar a la Argentina.

Cómo inscribirse a la charla del preparador físico de Maradona en Mendoza

Quienes deseen participar deberán completar un formulario online disponible en el perfil de Instagram @DiegoArmandoColectivo.

El evento es gratuito, pero con cupos limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación.