26 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Avellaneda

El sándwich más largo del mundo desató el caos en Avellaneda

Desesperados por la comida, una multitud en Avellaneda, Buenos Aires, derribó las vallas por las demoras para probar el sándwich más largo del mundo.

En Avellaneda Intentaron hacer el sandwich más largo del mundo y todo terminó en saqueo, robos y descontrol

En Avellaneda Intentaron hacer el sandwich más largo del mundo y todo terminó en saqueo, robos y descontrol

Por Sitio Andino Sociedad

Un verdadero caos se desató en Avellaneda debido al retraso en la entrega de comida. Una histórica parrilla, con apoyo municipal, intentaba romper el récord del sándwich de matambre más largo del mundo con 750 metros de longitud. Sin embargo, la demora provocó un colapso total y la multitud derribó las vallas para abalanzarse sobre las mesas.

El festejo estaba diseñado originalmente para celebrar el vigésimo quinto aniversario de la parrilla "El Tano" e intentar batir el récord mundial del sándwich de matambre a la pizza más largo jamás creado. Sin embargo, las extensas demoras logísticas comenzaron a caldear los ánimos de los miles de asistentes que se agolparon sobre la avenida Mitre, en la localidad de Wilde.

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Los testigos denunciaron a través de las redes sociales que las tareas de corte de los panes se iniciaron recién pasadas las 13, y que a las 16 los cocineros todavía continuaban trabajando sin brindar directivas claras. La falta de respuestas oficiales incrementó el malestar generalizado en una jornada que pasó de la celebración vecinal a las corridas y los empujones.

¿Qué elementos se utilizaron para la preparación del mega sándwich de matambre?

La ingeniería gastronómica montada para la ocasión requirió un despliegue sin precedentes de materias primas y logística pesada, incluyendo el traslado de la carne en camiones refrigerados. Un escribano público estuvo presente en el lugar de los hechos para certificar los números definitivos de la estructura culinaria antes de que se desataran los desmanes.

  • Matambre vacuno: Se procesaron un total de 1.500 kilos de carne cocinada a la pizza para cubrir la extensión.
  • Pan de panadería: Se hornearon 1.050 piezas especiales de setenta y cinco centímetros de longitud cada una.
  • Huevos duros: La receta incluyó la asombrosa cifra de 7.500 unidades para el relleno del sándwich de matambre.
  • Porciones estimadas: La organización calculaba repartir de forma gratuita más de 7.000 raciones individuales a los vecinos.
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¿Cuál fue el duro descargo de la organización tras los robos y desmanes en el evento?

Los propietarios del establecimiento gastronómico emitieron un comunicado oficial en sus plataformas digitales para manifestar su profundo dolor y amargura por el desenlace de la jornada. Denunciaron que un sector de los presentes no solo destruyó el vallado perimetral, sino que también sustrajo equipamiento técnico y utensilios de cocina esenciales que formaban parte del montaje estructural del evento.

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El comunicado del popular local de Avellaneda que intentó batir el récord del sandwich más largo del mundo a manera de festejo por sus 25 años.

El comunicado del popular local de Avellaneda que intentó batir el récord del sandwich más largo del mundo a manera de festejo por sus 25 años.

"Muchas personas comenzaron a descontrolarse, subiéndose, empujando y metiéndose directamente a sacar y comer el sándwich antes de que pudiera entregarse de manera organizada", explicaron los encargados del comercio afectado. Consideraron el episodio como una falta de respeto absoluta hacia los empleados que trabajaron durante meses en el proyecto y hacia las familias que esperaban su turno de forma pacífica.

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