13 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Dólar

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 13 de abril de 2026

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este lunes.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 13 de abril de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 13 de abril de 2026

Por Sitio Andino Economía

Este lunes 13 de abril de 2026, el dólar oficial cotiza en $1.395 para la venta en el Banco Nación y la compra cotiza en $1.345.

Tras el levantamiento del cepo en abril de 2025, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. Desde enero de 2026, el sistema de bandas cambiarias evolucionará cada mes al ritmo correspondiente al último dato de Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por INDEC.

Lee además
Seguí la cotización del dólar blue en Mendoza para compra y venta. A cuánto opera dólar oficial, dólar Banco Nación y MEP tras la intervención del BCRA.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 12 de abril de 2026
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 11 de abril de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 11 de abril de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, lunes 13 de abril 2026

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.375;
  • Para la venta a $1.390.

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, lunes 13 de abril 2026

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.410,30 para la compra;
  • A $1.411,54 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.472,23 para la compra;
  • A $1.476,32 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.748,50 para la compra;
  • A $1.813,50 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, lunes 13 de abril 2026

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.550 para la compra;
  • En $1.650 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera:

  • A $655 para la compra;
  • A $1.526,44 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 10 de abril de 2026

Flexibilización del cepo: quiénes ganan con las nuevas medidas del Banco Central

¿Viajás al exterior? Atención: el BCRA cambió las reglas para sacar dinero

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 9 de abril de 2026

Bajo investigación: el rol de dos policías en el préstamo millonario a Adorni

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 8 de abril de 2026

Argentina en cuenta regresiva: qué pasará cuando se acaben los agrodólares

Mundial 2026: la nueva ola de argentinos que volverá a presionar al dólar

LO QUE SE LEE AHORA
mineria record: argentina duplico exportaciones y supero los us$1.500 millones en solo 2 meses

Minería récord: Argentina duplicó exportaciones y superó los US$1.500 millones en solo 2 meses

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2423 y números ganadores del domingo 12 de abril

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2423 y números ganadores del domingo 12 de abril

Río Tordillo, Malargüe (Gentileza). video

Alerta en Malargüe: Irrigación detectó una anomalía en un río y actuó de inmediato

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1349 del domingo 12 de abril

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1349 del domingo 12 de abril

El sujeto habría amenazado con incendiar el domicilio

Quiso prender fuego la casa con su familia adentro y generó una escena de desesperación

Resultados del Quini 6 hoy domingo 12 de abril: números ganadores del sorteo 3364

Resultados del Quini 6 hoy domingo 12 de abril: números ganadores del sorteo 3364