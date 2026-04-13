Tras la polémica por créditos del Nación, proponen prohibir a funcionarios el acceso a viviendas del IPV

Según el texto, “ningún funcionario de los tres poderes del Estado mendocino, ni del ámbito municipal, podrá acceder a una vivienda del IPV”, una restricción que también alcanza a familiares directos y a personas vinculadas comercialmente.
El proyecto en Mendoza que busca evitar lo ocurrido a nivel nacional
La presentación se da en medio de la difusión de casos de préstamos otorgados por el Banco Nación a dirigentes y funcionarios, que encendió el debate sobre el uso de recursos públicos y posibles privilegios.
En ese escenario, la propuesta de Sat busca trasladar esa discusión al plano provincial, enfocándose en el acceso a la vivienda. El planteo de fondo es similar: evitar que quienes ocupan cargos de poder puedan beneficiarse de herramientas estatales pensadas para sectores más vulnerables.
La iniciativa establece una amplia nómina de cargos alcanzados. Incluye desde el gobernador y sus ministros hasta legisladores, jueces, intendentes, concejales y autoridades de organismos de control.
Además, la restricción se extiende a familiares hasta el primer grado de consanguinidad y a socios o personas vinculadas, con el objetivo de cerrar posibles vías indirectas de acceso.
Otro punto clave es que la incompatibilidad se mantiene hasta dos años después de dejar el cargo, para evitar beneficios derivados de la función pública.
Transparencia, control y sanciones
La propuesta también incorpora cambios para reforzar la transparencia en la adjudicación de viviendas. Entre ellos, establece que el IPV deberá publicar de manera permanente y en formato digital abierto el Registro Único de Adjudicatarios, incluyendo:
Nombre y documento del beneficiario
Programa habitacional
Ubicación de la vivienda
Fecha de adjudicación
Estado de pago
El objetivo: garantizar acceso público a la información, facilitar el control ciudadano y reducir la discrecionalidad.
En los fundamentos, el proyecto remarca que el acceso a la vivienda es un derecho social fundamental y que, en un contexto de recursos limitados, el Estado debe priorizar a los sectores más vulnerables.
También advierte que la normativa vigente no establece incompatibilidades específicas para funcionarios, lo que puede derivar en conflictos de interés y desigualdad en el acceso.
El texto establece que toda adjudicación que viole estas disposiciones será nula, sin descartar responsabilidades administrativas, civiles y penales. Además, prevé que el IPV cruce información con otros organismos para verificar el cumplimiento de la ley.
El senador acompañó la presentación con testimonios de vecinos respaldando el proyecto. “Deberían ser para la gente más carenciada”, “llevo años inscripto sin resultados” o “la vivienda es para quienes realmente la necesitan”, son algunas de las experiencias compartidas.