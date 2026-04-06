Luis Caputo defendió a los funcionarios que tomaron créditos del Banco Nación.

El ministro de Economía, Luis Caputo , defendió a los funcionarios del Gobierno nacional que tomaron créditos hipotecarios del Banco Nación , en medio de las polémicas y el pedido de investigación de la oposición en el Congreso. Aseguró que no hubo ninguna irregularidad y que incluso él mismo los incentivó a gestionar los préstamos.

"Pidieron créditos inducidos por mi, se los digo a todos porque son una oportunidad que motoriza la economía . No hay nada de ilegal ni de inmoral , es patético que lo digan como si fuer un delito . Que los de ATE vayan y saquen créditos, tienen las mismas condiciones, ninguna ventaja”, declaró Caputo en LN+.

“Los funcionarios públicos representan apenas el 0.2% de los créditos", sostuvo el ministro. Sobre el desplazamiento del principal colaborador de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello , dijo que este tema "no tuvo nada que ver con eso”.

La defensa de Caputo fue más allá: “ Es la mayor justicia social : ¿qué es más justo para alguien que tiene trabajo que tener su casa y no tener que esperar 40 años a ver si eventualmente puede ahorrar lo suficiente para pagarla cash?".

Quiénes tomaron créditos del Banco Nación

Entre los funcionarios involucrados se encuentran Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor de Caputo, quien mantiene una deuda inicial de $373.000.000 (unos USD 315.000) desde febrero de 2025, así como Federico Furiase, ex director del Banco Central y actual secretario de Finanzas, que registra un crédito de $367.059.000 (USD 280.787) desde agosto de 2025, informó Infobae.

Otros nombres que figuran en los registros como tomadores de préstamos hipotecarios en el Nación son Emiliano Mongilardi, director de YPF, con un crédito de $309.507.000 (equivalente a USD 207.766); y los diputados libertarios Alejandro Bongiovanni, Lorena Villaverde y Mariano Campero, quienes presentan deudas que oscilan entre $230 millones y casi $280 millones.

Luis Caputo, Manuel Adorni, conferencia 01.jpg Luis Caputo y Manuel Adorni. Foto: Prensa Casa Rosada

Luis Caputo también defendió a Manuel Adorni

Caputo apoyó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se encuentra bajo la lupa por presunto enriquecimiento ilícito a partir de que se conocieran viajes al exterior y propiedades que no habían sido declaradas hasta el momento. “Yo opino bárbaro de Adorni, en el pasado tuvimos muchos ministros que parecían impolutos pero se robaban hasta el agua de los floreros y hay que ser no parecer", sostuvo.

"Hay que defenderse en la Justicia, no en los medios. Lo de Adorni no afecta en nada ni al Riego País ni las inversiones, lo que afecta es la volatilidad política", añadió el ministro, informó Noticias Argentinas.

Sobre la economía y el empleo

En cuanto a la situación económica, el ministro aseguró: "No hay estanflación, tratan de instalar que hay una mega recesión cuando el consumo privado está en nivel pico histórico”. Y adelantó: “Puede ser que la inflación venga más alta en marzo por la guerra y otras cuestiones".

"La inflación es un monstruo que no terminamos de domar. Estamos haciendo lo que hay que hacer para que la inflación baje, y si haces las cosas bien, tarde o temprano la inflación en Argentina va a acompañar a la inflación internacional”, afirmó Caputo. “Yo no esquivo los datos cuando no son buenos, el empleo bruto creció, pero la informalidad también", agregó.