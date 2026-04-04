Escándalo por créditos: Sandra Pettovello desplazó a su principal colaborador

El gobierno de Javier Milei sufrió otra baja, luego de la salida de un integrante del equipo de Sandra Pettovello en el Ministerio de Capital Humano.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , solicitó este viernes la renuncia indeclinable de su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi , en una decisión que refuerza la política de austeridad que busca imprimirle a su gestión.

La salida del funcionario se produjo luego de que trascendiera su inclusión en una nómina de créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios públicos y legisladores.

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Aunque no se detectaron irregularidades en la operatoria , el caso generó ruido interno por el monto del préstamo: cerca de 420 millones de pesos, uno de los más elevados dentro del listado.

Según fuentes oficiales, la decisión no respondió a una cuestión técnica sino a un conflicto con los lineamientos políticos del ministerio. La cartera sostiene un enfoque de “tolerancia cero” frente a situaciones que puedan ser interpretadas como privilegios en la función pública.

En ese marco, la toma de deuda por cifras millonarias por parte de un funcionario de alto rango fue considerada incompatible con el mensaje de ajuste y esfuerzo dirigido a la sociedad.

Falta de consulta y desgaste interno

Desde el entorno de Pettovello indicaron que la ministra tomó conocimiento del caso a partir de la difusión de los listados en plataformas digitales. También señalaron que Massaccesi no realizó una consulta previa sobre la conveniencia política de acceder al crédito.

Otro elemento que pesó en la decisión fue que se trató del único préstamo dentro del ministerio gestionado con posterioridad al ingreso del funcionario al cargo.

Antecedentes y señales de gestión

En los pasillos de Capital Humano recordaron un antecedente reciente: la salida de Constanza Cassino en 2024, tras la polémica por la compra de una cafetera de alto costo. Ambos episodios son leídos como parte de una misma línea de conducta.

La gestión de Pettovello busca diferenciarse mediante una política de austeridad estricta, que —según remarcan fuentes oficiales— no admite matices.

Una salida en un contexto de tensiones

Massaccesi había asumido en agosto de 2024, en reemplazo de Fernando Szeresesky, en un contexto de disputas internas por espacios de poder que involucraban también al asesor presidencial Santiago Caputo.

Pese a haber contado con el respaldo inicial de la ministra, su permanencia en el cargo no llegó al año.

Con su salida, el Ministerio de Capital Humano abre un nuevo proceso de reordenamiento interno. La vacante deja expuesta la fragilidad de los cargos dentro de una estructura donde el alineamiento con la política de austeridad aparece como condición indispensable para la continuidad.