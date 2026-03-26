Sigue el escándalo: el piloto contradice a Adorni y revela quién pagó el vuelo privado a Punta del Este

El piloto que llevó al jefe de Gabinete , Manuel Adorni, j unto a su familia en un vuelo privado desde Punta del Este declaró este jueves ante el juez Ariel Lijo que el costo del viaje fue cubierto por Marcelo Grandio, periodista de la TV Pública y amigo cercano del funcionario.

En su declaración en Comodoro Py, Agustín Issin, de 46 año s y con extensa experiencia en la aviación tanto comercial como privada, aportó nuevos detalles en el marco de las causas judiciales que involucran al jefe de Gabinete por presunta malversación de fondos públicos, defraudación al Estado, abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes.

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Afirmó que tiene una empresa familiar llamada “Jag Executive Aviation”, con la que adquiere vuelos en aviones privados al por mayor a operadores aéreos.

Issin, como bróker, facturó los pasajes de Adorni y su familia para volver desde Punta del Este , Uruguay, al aeropuerto de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires.

El testigo ratificó que quien pagó, tanto la ida como la vuelta, fue Marcelo Grandío, quien pasó el fin de semana largo de carnaval con el jefe de Gabinete, sus dos hijos y su esposa.

Issin había dicho al diario La Nación y repitió ahora ante la Justicia que adquirió un paquete de 10 vuelos -que incluyen ida y vuelta- por 42.250 dólares a la empresa Alpha Centauri.

No obstante, la facturación que consta en el expediente se hizo por separado para el periodista amigo de Adorni. La ida se la cobró Alpha Centauri a la productora ImHouse, y la vuelta la facturó el bróker directamente a Grandío.

La factura del viaje de regreso a Buenos Aires se emitió el 9 de marzo -tres semanas después del vuelo- y fue por un valor de 3.000 dólares.

El bróker aeronáutico y piloto, además, aportó conversaciones que mantuvo con Marcelo Grandio desde el celular comercial de su empresa para gestionar la contratación de los vuelos.

Qué había dicho Manuel Adorni en conferencia

El miércoles, en conferencia de prensa, Manuel Adorni había declarado: “El viaje lo pagué, estoy cansado de decirlo, ya no sé cómo explicarlo. La dádiva está si yo no hubiera pagado el viaje”.