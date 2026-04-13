Inteligencia artificial y despidos: cómo cambia el empleo tecnológico en 2026

El primer trimestre de 2026 consolidó una tendencia: las empresas tecnológicas estadounidenses están reestructurando sus plantillas de manera sistemática, y la inteligencia artificial ocupa el centro de esa transformación. Según datos de la firma especializada Challenger, Gray & Christmas Inc., los empleadores del sector anunciaron más de 52.000 recortes de empleo entre enero y marzo, el mayor volumen registrado en un primer trimestre desde 2023.

Según informó la agencia Bloomberg, solo en marzo, las compañías tecnológicas comunicaron 18.720 despidos , un incremento superior al 24% respecto del mismo mes del año anterior. En términos agregados y considerando todas las industrias, los empleadores con sede en Estados Unidos anunciaron 60.620 recortes ese mes, cifra que supera en más de un 25% los registros de febrero. De ese total, una cuarta parte tuvo como causa declarada la incorporación o expansión de sistemas de inteligencia artificial .

Lo que distingue este proceso de ajustes anteriores es su naturaleza estructural. No se trata de una respuesta a una recesión ni de la corrección de una burbuja de contratación (como la que siguió a la pandemia), sino de una decisión deliberada de las empresas por reasignar recursos hacia tecnologías que prometen reducir costos operativos a largo plazo .

Andy Challenger, director de ingresos de la firma homónima, lo formuló con precisión en un comunicado al que accedió la agencia internacional: "Las empresas están trasladando presupuestos hacia inversiones en inteligencia artificial a costa del empleo. La sustitución real de funciones se observa en empresas tecnológicas, donde la inteligencia artificial puede reemplazar tareas de programación". Y añadió una distinción que resulta clave para interpretar las cifras: "Aunque no puede reemplazar completamente empleos, sí está eliminando puestos de trabajo ". Lo que se pierde, en muchos casos, no es un empleo entero, sino las capas de tareas que lo componían y que le daban sustento.

Entre las compañías que protagonizaron reducciones en este período figuran Meta Platforms, que avanza en una reestructuración orientada a la eficiencia operativa mediada por inteligencia artificial; Oracle Corp., que consolidó equipos técnicos en áreas susceptibles de automatización; y Block Inc., la empresa de pagos digitales fundada por Jack Dorsey, que recortó personal mientras acelera su inversión en infraestructura de inteligencia artificial. Los tres casos muestran un patrón similar: los despidos no son el destino del ahorro, sino el financiamiento de la apuesta tecnológica.

image La inteligencia artificial ya reemplazo 52 mil empleos en Estados Unidos

Inteligencia Artificial: Un mercado laboral que resiste, pero con matices

Las cifras conviven con datos que moderan la lectura catastrófica. El total de anuncios de despidos en marzo cayó un 78% respecto del mismo mes del año anterior, lo que sugiere que el mercado laboral en su conjunto recupera una relativa estabilidad después del primer cimbronazo. Los economistas describen la situación actual como de "baja contratación y bajos despidos": un estado de contención en el que las empresas ni expanden agresivamente sus plantillas ni las reducen de manera generalizada.

Esta divergencia entre la estabilidad superficial del mercado y la presión sectorial sobre el empleo tecnológico es, precisamente, uno de los elementos más relevantes del fenómeno. El problema no es solo cuántos empleos se pierden, sino cuántos dejan de crearse.

El silencio de las vacantes congeladas

Más allá de los despidos anunciados, existe una tendencia menos visible pero igualmente significativa: el congelamiento de contrataciones. Empresas que no reducen sus plantillas de manera explícita optan por no cubrir las vacantes que se generan de forma natural, delegando esas funciones a herramientas automatizadas. Este proceso, por su carácter gradual, tarda trimestres en reflejarse en las estadísticas oficiales de empleo, lo que implica que su impacto real podría estar siendo subestimado en los registros actuales.

Los roles más expuestos son los vinculados a la programación, el análisis de datos y el soporte técnico, áreas donde los modelos de inteligencia artificial pueden asumir tareas concretas con niveles de precisión comparables a los humanos. Los empleos que integran juicio crítico, creatividad o interacción directa con personas muestran, por ahora, mayor resistencia a la sustitución.

Pero el alcance del fenómeno se extiende hacia un segmento históricamente considerado a salvo de la automatización: los trabajadores de cuello blanco. A diferencia de la robotización industrial, que transformó las líneas de manufactura durante las décadas anteriores, la inteligencia artificial generativa apunta al núcleo del trabajo cognitivo. Redacción, análisis, codificación, síntesis de información: tareas que definieron durante décadas el perfil del empleado calificado están siendo absorbidas, al menos parcialmente, por sistemas que aprenden y se perfeccionan a un ritmo sin precedentes, pero que por ahora (¿solo por ahora?) muestran más errores que los humanos.