FoxMind: el proyecto mendocino de Inteligencia Artificial que obtuvo el primer puesto en un prestigioso certamen universitario

Dos jóvenes de Mendoza demostraron que la innovación y el talento local pueden competir al más alto nivel. Se trata de Alejo Palavecino , oriundo de General Alvear , y Lucía Domínguez , de Rivadavia , ambos de 22 años y estudiantes de cuarto año de Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Mendoza .

Juntos desarrollaron FoxMind , una plataforma basada en inteligencia artificial que obtuvo el primer puesto en el Concurso ILAN a la Innovación Universitaria – UTN Demo Day , uno de los certámenes más importantes para proyectos tecnológicos impulsados por estudiantes universitarios.

FoxMind nació con el objetivo de reducir la brecha existente entre los modelos de enseñanza generalizados y las necesidades particulares de cada estudiante. La plataforma utiliza inteligencia artificial para ofrecer soluciones tanto a docentes como a alumnos, convirtiéndose en un asistente pedagógico y administrativo capaz de optimizar distintas tareas vinculadas al aprendizaje.

El proyecto se apoya en dos grandes pilares: el trabajo con los docentes y el acompañamiento a los estudiantes , brindando herramientas específicas para cada uno de ellos y promoviendo una experiencia educativa más personalizada.

Un premio frente a competidores de todo el país

La iniciativa mendocina se enfrentó a una competencia de gran nivel. Participaron más de 20 proyectos desarrollados por más de 70 estudiantes universitarios de distintas provincias, en un certamen organizado por la Fundación ILAN (Israel Latin American Network) y la Universidad Tecnológica Nacional.

Tras superar diversas etapas de selección y defender su propuesta ante un jurado especializado en la Ciudad de Buenos Aires, FoxMind logró quedarse con el máximo reconocimiento del concurso.

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Del premio a una oportunidad internacional

El triunfo no solo representó un importante reconocimiento académico y tecnológico para los jóvenes mendocinos. Gracias a este logro, Alejo y Lucía fueron incorporados a una red internacional de empresas y emprendedores, lo que les permitirá generar contactos estratégicos y potenciar el crecimiento de su proyecto.

Además, obtuvieron la posibilidad de viajar a Israel, uno de los principales polos de innovación tecnológica del mundo, donde podrán conocer de primera mano el ecosistema emprendedor y tecnológico que convirtió al país en una referencia global.

Buscan apoyo para concretar el viaje

Aunque la oportunidad ya está confirmada, los jóvenes necesitan reunir los recursos económicos necesarios para poder concretar el viaje y aprovechar esta experiencia internacional.

Por ese motivo, actualmente se encuentran en la búsqueda de patrocinadores y financiamiento que les permitan representar a Mendoza y a la Argentina en este importante espacio de intercambio tecnológico y empresarial.

El logro de FoxMind no solo pone en valor el talento de los estudiantes mendocinos, sino que también demuestra el potencial de la innovación local para generar soluciones con impacto real en áreas tan importantes como la educación.