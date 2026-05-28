Hackeos, autos inteligentes y seguros: los desafíos que ya enfrenta el mercado

Seguros e inteligencia artificial: cómo ven el avance de las nuevas tecnologías desde el sector.

El avance de la digitalización cambió la forma en que operan las compañías de seguros y también la relación con los clientes. Para Edgardo Juchniuk , aunque la tecnología agiliza procesos y trámites, todavía existen límites que sólo pueden resolverse con intervención humana.

Edgardo Juchniuk (EJ): Las nuevas tecnologías facilitaron muchísimo la difusión y las herramientas vinculadas a las pólizas. Hoy todo es más rápido y accesible, pero también hay que entender que cuando se vende una cobertura muchas veces se muestran los beneficios y no siempre se explican completamente los puntos débiles o las limitaciones que puede tener. Por eso el equilibrio es importante.

EJ: Esto ya se intentó antes de distintas maneras y con diferentes herramientas. Pero hay algo muy claro: para una empresa aseguradora sigue siendo más eficiente tener un productor asesor de seguros que no está en relación de dependencia y que le lleva negocios concretados, antes que sostener una estructura enorme de empleados que no garantizan una determinada cantidad de pólizas vendidas por mes.

Además, las aseguradoras nos trasladaron muchísima carga administrativa . Nosotros tomamos denuncias de siniestros, hacemos inspecciones, gestionamos certificados de cobertura y resolvemos trámites a través de los portales de las compañías. Durante la pandemia quedó demostrado: las oficinas estaban vacías y los productores estuvimos al pie del cañón atendiendo a nuestros clientes.

¿Qué problemas observa en la atención digital y la inteligencia artificial?

EJ: Hay un descontento importante de la gente con los canales digitales y la inteligencia artificial. Muchas personas sienten que no obtienen respuestas, que los pagos se demoran o que no tienen con quién discutir una indemnización cuando no están de acuerdo.

La inteligencia artificial es una herramienta, nada más que eso. No va a reemplazar al ser humano. Lo vemos todos los días con los chatbot de los bancos: tienen respuestas estandarizadas para problemas estandarizados, pero resulta que muchas veces tu problema no encaja en ninguna opción.

¿Qué nuevos riesgos aparecen con los autos eléctricos y conectados?

EJ: La movilidad eléctrica obliga a replantear muchas cosas. Hay que pensar en riesgos vinculados a las baterías, incendios o daños específicos. También aparece otro tema muy delicado: los hackeos.

Hoy los autos modernos funcionan con aplicaciones, software y sistemas digitales. Si alguien hackea un vehículo puede llegar a manipularlo, desactivar alarmas o incluso robarlo. Ese es un riesgo que todavía no está completamente cubierto, pero que inevitablemente va a tener que incorporarse.

image.png El crecimiento de la movilidad eléctrica ya no es una tendencia lejana: cada vez más autos híbridos y eléctricos circulan por las calles.

¿Existen seguros contra hackeos o riesgos vinculados a la IA?

EJ: A nivel global sí existen coberturas para grandes empresas, tanto por hackeos como por daños derivados del uso de inteligencia artificial. Ya se están ofreciendo pólizas vinculadas a errores en procesos automatizados, proyecciones incorrectas o responsabilidades derivadas del uso de IA.

El problema es que todavía esas coberturas no llegan a la gente común. Y todos estamos expuestos. ¿Quién no sufrió un intento de robo de identidad, hackeo de cuentas o problemas con el celular? Son riesgos reales y cada vez más frecuentes.

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