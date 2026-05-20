Personas en situación de calle: desde Puente Vincular cuestionan las cifras oficiales

El voluntario de Fundación Puente Vincular, Sergio Fandom, advirtió sobre el crecimiento de personas en situación de calle en Mendoza y cuestionó que los datos oficiales reflejen la magnitud real del problema.
En Aconcagua Radio, Sergio Fandom aseguró que aumentaron los casos de mujeres, niños y familias completas sin hogar tras el cierre de un refugio en Mendoza.
El voluntario de Fundación Puente Vincular, Sergio Fandom, advirtió sobre el crecimiento de personas en situación de calle en Mendoza y cuestionó que los datos oficiales reflejen la magnitud real del problema.
En diálogo con Aconcagua Radio, sostuvo que “hay muchas personas que están entrando en situación de calle” y remarcó que muchos casos recientes “no entran dentro del censo oficial ni los números oficiales”.
Fandom explicó que la problemática ya no afecta solo a hombres mayores. “También vemos mujeres, vemos niños y vemos familias completas en situación de calle”, afirmó. Además, alertó que el cierre del único albergue destinado a mujeres y niños dejó nuevamente sin resguardo a unas 27 o 28 mujeres.
El referente señaló que las causas son múltiples y que “no hay una forma de que vos termines en situación de calle”. En ese sentido, aseguró que el consumo problemático suele aparecer después. Por último, destacó que la organización se sostiene “solamente de la sociedad” y pidió colaboración para continuar con los espacios de contención y asistencia que brindan en Mendoza.
Quienes quieran realizar donaciones o ayudar, pueden ponerse en contacto con Fundación Puente Vincular a través de su cuenta de Instagram (@fundacionpuentevincular) o por medio del 261-641-3390.
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