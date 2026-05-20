Personas en situación de calle: desde Puente Vincular cuestionan las cifras oficiales

Personas en situación de calle en Mendoza: desde Fundación Puente Vincular dan detalles sobre la situación.

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En diálogo con Aconcagua Radio, sostuvo que “hay muchas personas que están entrando en situación de calle” y remarcó que muchos casos recientes “no entran dentro del censo oficial ni los números oficiales”.

Sergio Fandom en Aconcagua Radio: “Hay familias completas en situación de calle” Fandom explicó que la problemática ya no afecta solo a hombres mayores. “También vemos mujeres, vemos niños y vemos familias completas en situación de calle”, afirmó. Además, alertó que el cierre del único albergue destinado a mujeres y niños dejó nuevamente sin resguardo a unas 27 o 28 mujeres.

El referente señaló que las causas son múltiples y que “no hay una forma de que vos termines en situación de calle”. En ese sentido, aseguró que el consumo problemático suele aparecer después. Por último, destacó que la organización se sostiene “solamente de la sociedad” y pidió colaboración para continuar con los espacios de contención y asistencia que brindan en Mendoza.

Quienes quieran realizar donaciones o ayudar, pueden ponerse en contacto con Fundación Puente Vincular a través de su cuenta de Instagram (@fundacionpuentevincular) o por medio del 261-641-3390. Escuchá la entrevista en Aconcagua Radio: Embed También podés seguir la transmisión en vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com