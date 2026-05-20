20 de mayo de 2026
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Persona en situación de calle

Personas en situación de calle: desde Puente Vincular cuestionan las cifras oficiales

En Aconcagua Radio, Sergio Fandom aseguró que aumentaron los casos de mujeres, niños y familias completas sin hogar tras el cierre de un refugio en Mendoza.

Personas en situación de calle en Mendoza: desde Fundación Puente Vincular dan detalles sobre la situación.

Personas en situación de calle en Mendoza: desde Fundación Puente Vincular dan detalles sobre la situación.

 Por Aconcagua Radio

El voluntario de Fundación Puente Vincular, Sergio Fandom, advirtió sobre el crecimiento de personas en situación de calle en Mendoza y cuestionó que los datos oficiales reflejen la magnitud real del problema.

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Sergio Fandom en Aconcagua Radio: “Hay familias completas en situación de calle”

Fandom explicó que la problemática ya no afecta solo a hombres mayores. “También vemos mujeres, vemos niños y vemos familias completas en situación de calle”, afirmó. Además, alertó que el cierre del único albergue destinado a mujeres y niños dejó nuevamente sin resguardo a unas 27 o 28 mujeres.

El referente señaló que las causas son múltiples y que “no hay una forma de que vos termines en situación de calle”. En ese sentido, aseguró que el consumo problemático suele aparecer después. Por último, destacó que la organización se sostiene “solamente de la sociedad” y pidió colaboración para continuar con los espacios de contención y asistencia que brindan en Mendoza.

Quienes quieran realizar donaciones o ayudar, pueden ponerse en contacto con Fundación Puente Vincular a través de su cuenta de Instagram (@fundacionpuentevincular) o por medio del 261-641-3390.

Escuchá la entrevista en Aconcagua Radio:

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También podés seguir la transmisión en vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

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