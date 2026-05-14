Cambios en el GNC: qué pasa ahora con las válvulas y el seguro del auto

“Eliminar controles en el GNC puede aumentar el riesgo”: la advertencia de Edgardo Juchniuk, asesor de seguros.

La decisión del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de eliminar el vencimiento obligatorio de las válvulas en equipos de GNC generó debate entre especialistas y usuarios. Desde el sector de los seguros , el productor asesor Edgardo Juchniuk advirtió sobre los riesgos de reducir controles vinculados a la seguridad vehicular y al mantenimiento preventivo.

En diálogo con Aconcagua Radio , explicó qué cambia con la nueva disposición, cómo puede repercutir en las aseguradoras y por qué considera importante mantener revisiones periódicas.

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Edgardo Juchniuk (EJ): Porque si llega a ocurrir un siniestro y no está declarado, la compañía de seguros puede rechazar perfectamente el siniestro si considera que el no hacerlo produce una agravación del riesgo . Es importante hacerlo, sobre todo en la cobertura de responsabilidad civil.

EJ: El hecho de minimizar los controles no me parece que sea muy correcto, porque estamos analizando lo que es la vida humana. No solamente la de quien conduce el vehículo, sino también la de las personas que van dentro del habitáculo.

Eliminar controles como si fuera algo fabuloso… bueno, puede ser que se quiera bajar costos para los usuarios, y eso me parece bien, pero no tenés que tirar a la basura lo que hay hecho. Hay que mejorarlo, bajar los costos, pero no eliminar este tipo de elementos que hacen a la seguridad.

Embed COMO LA REGULACION DE SEGURIDAD TE DEJA MÁS INSEGURO. Uno de los caballitos de batalla de la regulación es que se pone para proteger, dar seguridad y cosas por el estilo. Pero como venimos marcando la enorme mayoría de las regulaciones son kioskitos. El caso que te vamos a contar… pic.twitter.com/QnwbyqSPFX — Fede Sturzenegger (@fedesturze) May 12, 2026

Hasta ahora, ¿quién controlaba el vencimiento de las válvulas?

EJ: ENARGAS. Y en las estaciones de servicio también. Si no lo tenías al día, no te podían cargar GNC. Es bastante estricto el control cuando vas a cargar, porque el riesgo es importante para todos.

Las personas que usan GNC a diario tienen que prestarle mucha atención a este tipo de cosas y verificar si el equipo o las válvulas tienen algún deterioro.

¿Cómo puede un usuario detectar si una válvula está en mal estado?

EJ: Justamente por ese motivo te dicen que cada cinco años la tenés que llevar al técnico y no esperar a tener un problema. Ahora, a partir de esta resolución, no hay ninguna obligación de controlar la válvula ni el cilindro cada tanto tiempo.

¿Cómo saber cuándo es necesario? Te lo va a decir el que carga en la estación de servicio. Pero ni siquiera ve el cilindro, llega hasta la válvula de carga y punto.

¿Puede impactar esto en las pólizas o en la postura de las aseguradoras?

EJ: Es difícil, pero no se puede descartar. También es posible que las aseguradoras empiecen a pedirte una revisión mecánica del cilindro y de la válvula.

Lo que sí puede pasar es que aumente el costo del seguro, porque aumenta el riesgo. Pero tampoco sería algo determinante.

¿Cuál sería entonces la recomendación para quienes tienen vehículos con GNC?

EJ: Aunque ya no exista la obligación, la recomendación es seguir haciendo los controles periódicos en talleres específicos de GNC. Son profesionales que han tenido un desarrollo muy bueno y trabajan seriamente.

Todas estas medidas son para defender al usuario. Cuando hablamos de seguros y de seguridad, estamos hablando de proteger vidas.

Escuchá la columna de Edgardo Juchniuk en Aconcagua Radio:

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