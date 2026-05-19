Operativo Frío: el plan de los municipios para asistir a las personas en situación de calle.

El frío aceleró los tiempos políticos ante las más de 420 personas en situación de calle en Mendoza. Frente a este récord, el Gobierno -que posee 250 plazas estables- activó un plan de contingencia y exigió a los municipios del Gran Mendoza sumar entre 20 y 25 plazas por comuna para descentralizar la asistencia y garantizar el resguardo invernal.

Frío extremo: el Gobierno activó un plan estratégico para asistir a las personas en situación de calle.

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La estrategia articulada para este año busca imponer un cambio de paradigma definitivo: que cada municipio se haga cargo de asistir, registrar y albergar a los vecinos de su propia jurisdicción geográfica .

De esta manera, se busca evitar el colapso de la Ciudad de Mendoza, departamento que históricamente absorbe la población flotante y vulnerable de los departamentos periféricos debido a su centralidad urbana.

13 de enero de 2026, recorrido barrios de Las Heras, cartonero, pobreza, pobre, recursos, indigencia Cada municipio deberá asegurar la asistencia de las personas vulnerables que residen en la zona. Foto: Cristian Lozano

Ciudad de Mendoza: el plan para el 2026

La Ciudad de Mendoza continúa siendo el departamento que mayor presión concita, con ciento de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad habitacional.

Para mitigar el impacto de las bajas temperaturas, el intendente Ulpiano Suarez ratificó que en junio se activarán 40 plazas en las instalaciones del Hotel Huentala, reeditando una articulación público-privada que aportó excelentes resultados en inviernos anteriores.

refugio para gente en situación de calle, invierno, pobreza, personas sin casa, albergue Tal como ha ocurrido en otras oportunidades, Ciudad habilitará 40 plazas en el Huentala. Foto: Cristian Lozano

A este esquema se sumará un fuerte componente social y deportivo: se habilitará un refugio temporal en las instalaciones del Club Sportivo Independiente Rivadavia para albergar a quienes queden fuera del sistema hotelero.

No obstante, el jefe comunal capitalino no ocultó su profunda preocupación por el trasfondo macroeconómico y estructural de la crisis. En las últimas horas, Ulpiano Suarez, exigió explicaciones formales a la titular de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello.

Mediante un requerimiento formal, solicitó detalles técnicos sobre el tipo de acciones de fondo y programas federales conjuntos que implementará la gestión nacional con las provincias ante el alarmante incremento de la indigencia en los grandes conglomerados urbanos del país.

El mapa del Gran Mendoza: ¿Cómo responde cada comuna?

La capacidad operativa y logística de los departamentos del Gran Mendoza expone realidades marcadamente dispares ante el requerimiento de la Gobernación:

Guaymallén: gestiones con el sector privado Desde el municipio más poblado de la provincia informaron a Sitio Andino que la solicitud oficial de Contingencia estipula un cupo de 20 plazas extra. "Actualmente, los equipos de la Secretaría social se encuentran ultimando los detalles operativos y contractuales con una pensión privada local para concretar el traslado de los asistidos", indicaron, aunque admitieron que "el convenio legal todavía no ha sido cerrado formalmente".

Luján de Cuyo: Defensa Civil y abordaje territorial La comuna mantiene plenamente activo un protocolo de abordaje directo comandado por las áreas de Desarrollo Humano y Defensa Civil, realizando patrullajes y asistiendo reportes vecinales. De acuerdo con lo informado, durante el último fin de semana de bajas temperaturas, el centro de monitoreo social arrojó las primeras estadísticas concretas del operativo invernal: Total de reportes telefónicos ingresados: 18 llamadas de alerta. Situaciones constatadas en territorio: 12 personas localizadas de forma efectiva. Adhesión voluntaria al resguardo: 7 personas (que presentan cuadros de consumo problemático complejos) aceptaron el traslado inmediato al refugio municipal de Luján. Rechazos y ausencias: 5 personas decidieron no adherir de forma voluntaria al resguardo estatal, mientras que en 6 casos reportados la persona ya no se encontraba en el lugar al momento del arribo de las unidades.

Las Heras: un esquema anualizado Las autoridades de la cartera social lasherina señalaron que el municipio corre con ventajas de previsibilidad presupuestaria respecto al resto de las comunas, dado que sostienen un esquema anualizado de contención: "Somos el único municipio del Gran Mendoza que financia y paga 15 camas durante todo el año en las instalaciones de REMAR. Para nuestra realidad local detectada en situación de calle, con esa cifra nos alcanza para dar una respuesta efectiva", indicó Aldo Sanz, director de Desarrollo Social del departamento.

Godoy Cruz: asistencia permanente El departamento comandado por Diego Costarelli resolvió dar continuidad irrestricta al sistema de contingencia que operó durante la época estival. "Las guardias interdisciplinarias de la Secretaría de Desarrollo Social y las líneas de contacto directo se encuentran operativas las 24 horas del día para canalizar y atender emergencias vinculadas al frío extremo de manera inmediata", manifestaron.

Maipú: red territorial y comunitaria La estrategia maipucina se enfoca en la territorialidad y el relevamiento diario. Desde el municipio señalaron que coordinan activamente con organizaciones de la sociedad civil, capillas, iglesias evangélicas y las sedes de Cáritas parroquiales para tejer una densa red de contención comunitaria y alimentaria previa al recrudecimiento del invierno.

Campaña solidaria: la sociedad civil se moviliza ante la emergencia

En paralelo al despliegue logístico del Estado provincial y las intendencias, la comunidad religiosa y civil mendocina inició su propia cruzada humanitaria contra el frío.

Cáritas y la Iglesia Católica, en conjunto con diversas organizaciones sociales y vecinales, lanzaron una colecta de emergencia de alcance provincial.

El objetivo prioritario de la campaña es recolectar de manera urgente ropa de abrigo pesado, camperas, calzado invernal y, fundamentalmente, frazadas y mantas térmicas. Todo el material recibido será clasificado y distribuido de forma inmediata mediante las recorridas nocturnas que realizan equipos de voluntarios dedicados a asistir y acompañar a las personas que permanecen en la vía pública de forma vulnerable.

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¿Dónde llamar si ves a alguien durmiendo en la calle?

La colaboración ciudadana es un eslabón fundamental para activar los protocolos de rescate. Ante cualquier situación en la vía pública, comunicarse directamente con los canales oficiales habilitados por cada jurisdicción: