Cuánto cuesta revisar las estufas y calefactores antes del invierno en Mendoza

Con la llegada de las bajas temperaturas a la provincia de Mendoza , los hogares comienzan a prepararse para afrontar el invierno . En este contexto, la revisión y limpieza de los artefactos de calefacción se vuelve importante para evitar accidentes domésticos y garantizar un uso seguro durante toda la temporada.

Una gasista matriculada advierte que encender estufas sin mantenimiento previo puede representar un riesgo . Por eso, recomendó realizar controles preventivos antes del uso intensivo.

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En diálogo con Sitio Andino, la gasista matriculada Luisa Navarro remarcó la importancia de realizar una inspección completa en la vivienda.

Hay que llamar a un gasista matriculado y revisar todo en la casa. Es importante detectar si una estufa está quemando mal o si existe alguna pérdida de gas, aunque sea mínima Hay que llamar a un gasista matriculado y revisar todo en la casa. Es importante detectar si una estufa está quemando mal o si existe alguna pérdida de gas, aunque sea mínima

Durante estas revisiones, no solo se controlan las estufas, sino también otros artefactos fundamentales del hogar:

Cocina

Termotanque

Calefactores instantáneos

Rejillas de ventilación

Conductos de salida de gases

Llaves de paso

"Todo debe ser controlado apenas comienza el invierno", insistió la especialista.

estufa, Zona Fría, gas natural.webp En este contexto, la revisión y limpieza de los artefactos de calefacción se vuelve importante

Cuánto cuesta el servicio de un gasista en Mendoza

De acuerdo a los valores de referencia brindados por Navarro, los costos de mantenimiento se mantienen similares al año pasado:

Estufa con cámara abierta: $75.000

Estufa de tiro balanceado: $90.000

El servicio incluye tareas específicas como:

Limpieza de quemadores

Liberación de conductos

Engrase de robinetes

Destape de inyectores

Estas acciones son fundamentales para asegurar un funcionamiento eficiente y seguro.

Cada cuánto realizar el mantenimiento y qué estufas necesitan control obligatorio

La frecuencia del mantenimiento depende del estado del artefacto. Según explicó la gasista, los equipos que reciben control anual requieren intervenciones más simples, mientras que aquellos que no se revisan durante años demandan trabajos más profundos.

estufas, gasista Estas acciones son fundamentales para asegurar un funcionamiento eficiente y seguro.

Navarro fue clara: todas las estufas requieren mantenimiento, sin excepción. Entre las más utilizadas, destacó:

Estufas tipo "pantallita" : no recomendadas por su consumo, pero igualmente deben ser revisadas.

: no recomendadas por su consumo, pero igualmente deben ser revisadas. Estufas de "leñas": simulan fuego con "palitos" y también necesitan limpieza periódica.

En ambos casos, el mantenimiento incluye las mismas tareas técnicas para evitar obstrucciones y fallas.

Recomendaciones para utilizar las estufas de forma adecuada

Lo primero que se debe hacer es contratar a un gasista matriculado para la colocación y limpieza de las estufas, cocinas y calefones. Al mismo tiempo, las autoridades recuerdan que las hornallas y el horno no son adecuados para calentar los ambientes.

Para evitar accidentes, la instalación de los artefactos debe cumplir con las condiciones de ubicación, ventilación y evacuación de gases producto de la combustión conforme a Reglamentaciones Técnicas Vigentes (NAG-200, Disposiciones y Normas Mínimas para la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas).

Impedir que los niños jueguen cerca del artefacto. Además, las estufas de querosene deben encenderse y apagarse en el exterior de la vivienda. Y es de vital importancia no acercar material inflamable.