8 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Malargüe

Emprendedora de Malargüe fabrica briquetas ecológicas para combatir el frío

La iniciativa busca aliviar en Malargüe gastos de calefacción en hogares afectados por el frío y la crisis económica.

Ingenio para evitar la crudeza del frío malargüino.

Ingenio para evitar la crudeza del frío malargüino.

 Por Claudio Altamirano

Con temperaturas bajo cero que ya se hacen sentir en el sur mendocino, muchos vecinos de Malargüe comenzaron a prepararse para afrontar un invierno que suele adelantarse en esta región. Entre distintas alternativas para calefaccionarse y reducir gastos, crece el interés por iniciativas sustentables como las briquetas ecológicas elaboradas por una emprendedora local.

Aunque todavía resta más de un mes para el inicio oficial del invierno, en Malargüe el frío comenzó a instalarse con fuerza. Las mañanas heladas, las escarchas y las bajas temperaturas obligan a numerosas familias a organizarse con anticipación para garantizar calefacción en los hogares, especialmente en sectores donde el acceso al gas natural resulta limitado o costoso.

Lee además
Suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza.

Extienden la suspensión de clases en un departamento de Mendoza
Otro amanecer con viento en Malargüe. video

El viento golpea Malargüe y fortalece la resiliencia de un pueblo acostumbrado al rigor climático
Embed - MALARGUE: CONSTRUYE BRIQUETAS ECOLÓGICAS PARA ENFRENTAR EL FRÍO

Incentiva local para enfrentar el frío en Malargüe

En ese contexto, SITIO ANDINO conoció el trabajo de Jorgelina Aveiro, una vecina del barrio Martín Güemes que desde hace un año y medio desarrolla briquetas ecológicas pensadas como una alternativa económica y sustentable para calefaccionar viviendas y cocinar alimentos.

La emprendedora recibió a este medio en su vivienda de calle General Mosconi, donde relató cómo fue perfeccionando de manera autodidacta la técnica de fabricación. El proyecto, además de buscar una solución accesible frente al incremento del costo del gas envasado y la leña, también apunta al reciclaje de materiales y al cuidado ambiental.

Las briquetas son elaboradas únicamente con cartón, aserrín, agua y, durante esta época del año, hojas secas. Incluso, Aveiro experimenta con algunas esencias naturales para otorgarles determinadas características durante la combustión. Cada unidad pesa aproximadamente 250 gramos y posee una duración estimada de entre dos y tres horas, dependiendo del uso.

Sobre el procedimiento, explicó que primero selecciona y fracciona el cartón hasta obtener una pasta homogénea. Luego el material es compactado para extraer la humedad sobrante y finalmente se moldean las briquetas, que en poco tiempo quedan listas para utilizar.

Aveiro señaló que la iniciativa tomó mayor impulso al observar las dificultades económicas que atraviesan muchas familias de Malargüe, especialmente aquellas que no cuentan con red de gas domiciliaria o viven en zonas rurales donde conseguir leña no siempre es sencillo.

Además, comentó que proyecta fabricar briquetas de mayor tamaño destinadas a puestos alejados del casco urbano. También mantiene contacto permanente con productores de briquetas en la Patagonia, Chile y con el propietario de una briqueteadora en Alemania, quien aporta conocimientos técnicos para mejorar la producción.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 8 de mayo

La minería vuelve al centro de la escena como industria clave para el desarrollo de Mendoza

Impulsa Mendoza desembarcará en Malargüe: empleo, minería y nuevos proyectos en marcha

Por fuertes vientos, suspenden las clases presenciales en un departamento de Mendoza

Buscan desesperadamente a una menor en Malargüe tras salir rumbo a la escuela

De las aulas al campo: cómo una escuela de Malargüe busca cambiar el rumbo de la minería

Suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza

Vuelos regulares es el pedido de Malargüe para potenciar su crecimiento

LO QUE SE LEE AHORA
pasamos de 5.000 a 50.000 animales: el dato que marco la apertura ganadera en general alvear video

"Pasamos de 5.000 a 50.000 animales": el dato que marcó la apertura ganadera en General Alvear

Las Más Leídas

Atraparon al preso que se fugó del Hospital Central

Huida y captura en Guaymallén: así cayó el acusado que escapó del Hospital Central

Ola de frío: dos localidades de Mendoza, entre las más gélidas del país.

Ola de frío: dos localidades de Mendoza, entre las más gélidas del país

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este  8 de mayo.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 8 de mayo

Todas las motos secuestradas en Las Heras. 

Masivo secuestro de motos tras un operativo en Las Heras

El explosivo que apareció en la planta de servicio de San Rafael.

Revuelo en San Rafael por la aparición de una bomba en una delegación municipal