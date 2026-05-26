Sin acuerdos y con protestas en las calles, Bolivia atraviesa casi un mes de crisis profunda

Bolivia atraviesa uno de los momentos más complejos desde la llegada de Rodrigo Paz Pereira a la presidencia , en noviembre pasado. A casi un mes del inicio de las protestas y bloqueos que afectan a distintas regiones del país, la tensión social y política se mantiene alta y, por el momento, no aparecen señales claras de una solución inmediata.

Los reclamos son múltiples y reúnen a sectores con demandas diferentes: cuestionan la calidad y el costo de los combustibles, organizaciones reclaman la derogación de la reforma agraria y la renuncia del mandatario.

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En su columna semanal en Aconcagua Radio, Augusto Grilli Fox analizó la situación y remarcó que el conflicto se ha profundizado con el correr de las semanas.

Sin acuerdos y con problemas de abastecimiento

Según explicó el analista, uno de los aspectos más preocupantes es la incapacidad de las autoridades para resolver cuestiones básicas vinculadas al abastecimiento.

"Vemos dos puntos bastante determinantes, tanto por la ciudadanía como por el presidente Rodrigo Paz, en el sentido de que no han encontrado forma, ni por negociaciones ni por las fuerzas de poder, de regularizar los abastecimientos", señaló.

Para Grilli Fox, algunos gestos realizados por el Gobierno no alcanzaron para descomprimir el escenario. "Han existido algunos gestos, como la baja del sueldo del presidente Paz por decreto y la renuncia del responsable de Trabajo del Gobierno, pero en lo inmediato no se ve que esto se estabilice", afirmó.

El desafío de sostener la gobernabilidad

El especialista también hizo foco en las decisiones que despertaron un fuerte rechazo en distintos sectores sociales.

"Le recriminan las intenciones en relación a la reforma de la ley de tierras y también el giro que representó la quita de subsidios a los combustibles. Hay que dimensionar la sensibilidad y el impacto que esto genera sobre economías tan informales", explicó.

Pese a la magnitud de las protestas, Grilli Fox consideró que la continuidad del Gobierno no depende exclusivamente de la presión en las calles. "Lo que sostiene al Gobierno son las fuerzas de seguridad y el acuerdo con las cúpulas. En lo inmediato eso parecería estar garantizado, pero las presiones son concretas y se pueden ver en la calle. Lo que veo delicado también es la sostenibilidad de esta situación", concluyó.

Escuchá completo el análisis de Grilli Fox