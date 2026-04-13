13 de abril de 2026
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Juicio por YPF: la Justicia de Estados Unidos suspendió las apelaciones y avanza hacia la sentencia firme

La Cámara de Apelaciones de Nueva York aplicó la postergación, pero no están canceladas. Qué implica este paso clave.

Juicio por YPF: la Justicia de Estados Unidos suspendió las apelaciones y avanza hacia la sentencia firme

Juicio por YPF: la Justicia de Estados Unidos suspendió las apelaciones y avanza hacia la sentencia firme

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Por Sitio Andino Economía

La Justicia de Estados Unidos, a través de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, suspendió todas las apelaciones del juicio por YPF. Se trata de otra medida clave en el proceso hacia la sentencia firme que favorezca a la Argentina.

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Las instancias del caso quedaran pausadas hasta que se resuelvan los dos recursos que todavía pueden presentar los demandantes:

  • Pedir una reconsideración a la Cámara,
  • Presentar un recurso a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
18 de septiembre, estaciones de servicio, nafta, precios, ypf
La causa por la empresa nacional avanza a favor de la Argentina.

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Qué implica la decisión de la Cámara de Apelaciones sobre YPF

Si bien todas las apelaciones quedaron en pausa, los demandantes buscarán revertir la situación. Además, ya solicitaron una prórroga de 28 días para presentar un pedido de revisión del fallo que benefició a la Argentina. El plazo que vencía el 10 de abril, se pospuso hasta el 8 de mayo.

La medida que suspende las apelaciones va en línea con la decisión de dejar sin efecto la millonaria condena que Argentina tendría que abonar por el juicio por la estatización de YPF. Además, las autoridades cancelaron una audiencia que estaba planificada para el 16 de abril, donde iban a tratar las apelaciones. En resumen, el caso avanza con viento a favor para la Argentina.

Con información de TN.

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