Juicio por YPF: la Justicia de Estados Unidos suspendió las apelaciones y avanza hacia la sentencia firme NA

Por Sitio Andino Economía







La Justicia de Estados Unidos, a través de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, suspendió todas las apelaciones del juicio por YPF. Se trata de otra medida clave en el proceso hacia la sentencia firme que favorezca a la Argentina.

Las autoridades judiciales dejaron en suspenso las apelaciones, pero no las cancelaron. Sin embargo, es una medida que está relacionada con la decisión de que la condena por 16 millones de dólares quede sin efecto.

Las instancias del caso quedaran pausadas hasta que se resuelvan los dos recursos que todavía pueden presentar los demandantes:

Pedir una reconsideración a la Cámara,

Presentar un recurso a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. 18 de septiembre, estaciones de servicio, nafta, precios, ypf La causa por la empresa nacional avanza a favor de la Argentina. Foto: Yemel Fil Qué implica la decisión de la Cámara de Apelaciones sobre YPF Si bien todas las apelaciones quedaron en pausa, los demandantes buscarán revertir la situación. Además, ya solicitaron una prórroga de 28 días para presentar un pedido de revisión del fallo que benefició a la Argentina. El plazo que vencía el 10 de abril, se pospuso hasta el 8 de mayo.

La medida que suspende las apelaciones va en línea con la decisión de dejar sin efecto la millonaria condena que Argentina tendría que abonar por el juicio por la estatización de YPF. Además, las autoridades cancelaron una audiencia que estaba planificada para el 16 de abril, donde iban a tratar las apelaciones. En resumen, el caso avanza con viento a favor para la Argentina. Con información de TN.