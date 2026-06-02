Los aumentos de junio de 2026 en Mendoza: qué subió y cómo impacta en el bolsillo

Ya estamos a mitad de año y, lamentablemente, la situación económica de miles de personas en el país no ha mejorado. De hecho, los aumentos no han cesado . Iniciamos 2026 con decenas de titulares advirtiendo sobre subas en distintos productos, como la carne, y los últimos meses continuaron con incrementos en rubros vinculados al consumo cotidiano y a los gastos del hogar.

En este contexto, Sitio Andino realizó un repaso por algunos de los aumentos que ya se perciben o comenzarán a sentirse durante junio en Mendoza . Alquileres, panificados, construcción, indumentaria y servicios forman parte de una lista que sigue presionando sobre el bolsillo de los mendocinos.

Según los valores que hoy circulan en el mercado inmobiliario para junio de 2026 , las actualizaciones por Índice de Contratos de Locación (ICL) quedan de la siguiente manera:

Ajuste trimestral: 8,79%.

Ajuste cuatrimestral: 10,78%.

Ajuste semestral: 15,64%.

Ajuste anual por ICL: 32,02%.

Quienes comenzaron un alquiler, por ejemplo, en marzo por $630.000 y tienen una actualización trimestral por ICL afrontarán un incremento cercano al 9%. Según la calculadora de Chequeado, el valor del alquiler pasará de $630.000 en marzo a $684.746 desde junio.

La ropa sigue aumentando, pero por debajo de otros rubros

El sector textil también registra aumentos, aunque muy por debajo de otros sectores de la economía. El último dato informado por la Fundación ProTejer mostró una suba interanual del 12,7% en abril, muy por debajo de la inflación -posicionándose, así, en el sector con menos aumentos de la economía nacional-.

Sin embargo, detrás de esa "moderación" de precios aparecen datos que preocupan al sector. Según el informe de ProTejer, durante el primer trimestre del año cerca de siete de cada diez máquinas permanecieron paradas en las fábricas textiles y la actividad trabajó apenas al 40,2% de su capacidad instalada.

TIENDA DE ROPA INDUMENTARIA La ropa subió, pero muy por debajo de la inflación.

"Las ventas continúan débiles y no logran recomponer el nivel de actividad. Un dato que refleja esta situación fue el desempeño del Hot Sale de mayo, cuyas ventas registraron una caída cercana al 10% interanual en términos reales", destacó la entidad.

El pan, las tortitas y las facturas también se encarecen

Hace una semana comenzaron a regir aumentos en las panaderías de Mendoza. Pan, tortitas, facturas y otros productos derivados registraron subas, tal como advirtió la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza (CEPA).

Sin embargo, debido a que la rentabilidad del sector ha caído a mínimos históricos y las ventas continúan siendo muy variables, la entidad dejó los incrementos "a consideración de cada socio". Por lo tanto, los remarques pueden variar según cada comercio.

Entre los motivos de las subas se encuentran los aumentos del 60% en grasas, margarinas y azúcares, además del incremento del 20% en las harinas.

Como referencia, los precios sugeridos por la Asociación de Industriales Panaderos y Afines de Mendoza son los siguientes:

Pan roseta: $3.300 el kilo.

Docena de tortitas: $6.500.

Docena de facturas: $9.500.

Materiales para la construcción con nuevas subas

También se registran aumentos en productos vinculados a la construcción y las refacciones del hogar. De acuerdo con el último informe del Centro de Ingenieros de Mendoza, el costo de los materiales de construcción aumentó 1,23% durante mayo y acumula un incremento interanual cercano al 25%.

En ese contexto, el sector atraviesa subas en productos clave para obras y mantenimiento, como fijaciones, anclajes y otros insumos utilizados habitualmente en trabajos de construcción.

Electricidad y gas bajo presión

Los usuarios del servicio eléctrico en Mendoza comenzarán a ver reflejado durante junio el aumento promedio del 12% dispuesto por el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE).

Si bien la actualización tarifaria fue oficializada a comienzos de mayo, la medida rige para los consumos registrados desde el 1 de ese mes. Por esa razón, el impacto comenzará a visualizarse en las facturas emitidas durante las semanas siguientes, según el período de facturación de cada usuario.

luz, foco, electricidad Los servicios también están en el centro del debate por sus aumentos.

A esto se suman los aumentos en las garrafas que Sitio Andino pudo constatar semanas atrás, con precios que superan ampliamente los $30.000, según la estación de servicio consultada.

En la misma línea, la posible eliminación de la Zona Fría, en caso de obtener la aprobación definitiva en el Congreso de la Nación, podría impactar en subas de entre el 30% y el 50% en las facturas de gas.

Aumentos que no coinciden con una mejora de los salarios

Estos son algunos de los rubros en los que Sitio Andino pudo constatar aumentos durante las últimas semanas y en el inicio de junio. Sin embargo, la preocupación no pasa solamente por las subas en productos y servicios, sino también por lo debilitado que está el poder adquisitivo.

Un informe reciente del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) advirtió que el salario mínimo acumula una pérdida real del 39,3% respecto de noviembre de 2023. A su vez, el salario real del sector privado se ubica un 4,8% por debajo de los niveles de ese momento, según el Índice de Salarios del INDEC.

En el caso de los trabajadores estatales, la situación es aún más compleja: su poder adquisitivo continúa un 17% por debajo de fines de 2023. Así, los aumentos de junio de 2026 se dan en un contexto en el que cada vez es más difícil hacer rendir los ingresos.