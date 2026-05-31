El salario mínimo cayó a niveles inferiores a los previos al colapso de 2001

El empleo formal sigue por debajo de los niveles de 2023 y el salario mínimo perdió 39% de poder adquisitivo. Un informe elaborado por especialistas del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) advirtió que el mercado laboral argentino continúa mostrando señales de debilidad, con una importante pérdida de puestos de trabajo formales y un marcado deterioro del poder adquisitivo del salario mínimo.

Si bien en febrero de 2026 se registró una leve recuperación del empleo registrado , los niveles laborales continúan por debajo de los observados a fines de 2023.

De acuerdo con los datos desestacionalizados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en febrero de 2026 había aproximadamente 10 millones de trabajadores asalariados registrados en la seguridad social.

La cifra incluye empleados del sector privado, del sector público y trabajadores de casas particulares.

Luego de nueve meses consecutivos de caída, el empleo formal mostró una leve recuperación de 8.000 puestos de trabajo respecto del mes anterior.

Sin embargo, el panorama general continúa siendo negativo: el empleo asalariado formal total registró una pérdida de 106.000 puestos de trabajo respecto de febrero de 2025 y de 290.000 empleos en comparación con noviembre de 2023, equivalente a una caída del 3%.

Según el estudio, el nivel actual de empleo formal es similar al registrado en junio de 2022.

Industria y Comercio siguen encabezando la destrucción de empleo

El informe, coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, destaca que los sectores de Industria y Comercio continúan liderando la pérdida de puestos de trabajo desde septiembre de 2025.

Los investigadores vinculan este comportamiento con la retracción de la actividad económica en ambas ramas.

Por otra parte, Minería mostró una variación mensual positiva del empleo luego de 19 meses consecutivos de caída, aunque la comparación interanual continúa siendo negativa.

En tanto, la Construcción, que había mostrado cierta recuperación en los meses previos, permaneció sin cambios durante febrero.

El informe también señala diferencias según el tamaño de las empresas: las firmas pequeñas continuaron reduciendo personal, mientras que las grandes aumentaron sus dotaciones y las medianas no registraron variaciones significativas.

El salario mínimo perdió casi 40% de poder adquisitivo

Uno de los datos más preocupantes del estudio está relacionado con la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Según los investigadores, el salario mínimo acumuló una pérdida real del 39,3% respecto de noviembre de 2023, producto de una fuerte erosión provocada por la inflación.

La caída comenzó a profundizarse en diciembre de 2023, cuando el poder adquisitivo del SMVM se redujo 15%, y se agravó en enero de 2024 con un retroceso adicional del 17%.

Si bien en algunos meses posteriores hubo mejoras parciales debido a incrementos nominales que acompañaron o superaron la inflación, la tendencia general continuó siendo negativa.

El nivel más bajo en más de dos décadas

El informe sostiene que el valor real del salario mínimo registrado en abril de 2026 se encuentra por debajo de los niveles observados antes de la crisis de la convertibilidad.

De acuerdo con el trabajo, el poder de compra del SMVM es actualmente inferior al registrado en 2001 y acumula una pérdida del 66% respecto de su máximo histórico, alcanzado en septiembre de 2011.

Esto implica que el salario mínimo actual representa apenas un tercio del valor real que tenía en aquel momento.

Un mercado laboral que aún busca recuperarse

Los especialistas concluyen que, pese a la leve mejora observada en febrero, el mercado laboral argentino continúa atravesando un escenario complejo, caracterizado por la pérdida de puestos de trabajo formales y una significativa caída del poder adquisitivo de los salarios.

En ese contexto, advierten que la evolución del empleo y de los ingresos seguirá siendo uno de los principales indicadores para evaluar la recuperación económica en los próximos meses.