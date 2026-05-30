30 de mayo de 2026
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Yam Capital Humano incorporó un canal de denuncias para mejorar la gestión interna de empresas

La herramienta busca generar espacios seguros y confidenciales dentro de las organizaciones, además de reducir los riesgos vinculados a conflictos internos.

Yam Capital Humano incorporó un canal de denuncias para mejorar la gestión interna de empresas
Yam Capital Humano incorporó un canal de denuncias para mejorar la gestión interna de empresas
Por Gestión Capital Humano

Con foco en el cumplimiento normativo y la gestión del personal, Yam Capital Humano presentó un nuevo software orientado a fortalecer las relaciones internas dentro de las empresas. La herramienta incorpora un canal de denuncias destinado a prevenir conflictos, promover buenas prácticas y proteger la identidad de quienes reporten situaciones irregulares dentro de las organizaciones.

Transparencia y prevención: las claves del canal de denuncias

Aunque los canales de denuncias ya forman parte de muchas empresas, su incorporación dentro de los procesos de digitalización y modernización cobra cada vez más relevancia en la gestión del capital humano. En ese contexto, Yam desarrolló una nueva función que integra un canal de denuncias como herramienta de prevención y fortalecimiento organizacional.

Trabajo online - Yam Capital humano - Denuncias
Yam Capital Humano fortalece las relaciones internas.

Yam Capital Humano fortalece las relaciones internas.

El concepto de compliance, traducido como cumplimiento normativo, hace referencia al conjunto de normas y buenas prácticas que implementa una organización para garantizar que sus actividades se ajusten a las leyes, regulaciones y estándares éticos.

Sin embargo, en los últimos años este término dejó de estar exclusivamente vinculado a áreas legales o financieras. Actualmente, las organizaciones entienden que la gestión ética, la prevención de riesgos y la transparencia interna también forman parte de la estrategia de Recursos Humanos.

Por eso, cada vez más empresas buscan generar espacios seguros y confidenciales donde los colaboradores puedan reportar situaciones relacionadas con acoso laboral, discriminación, fraude, conflictos éticos, incumplimientos normativos o conductas inapropiadas dentro del ámbito laboral.

En línea con una tendencia global, estos canales de denuncia se consolidan como herramientas clave para fortalecer la cultura organizacional, reducir riesgos reputacionales y mejorar los estándares de compliance corporativo.

Según especialistas, uno de los principales objetivos de estos sistemas no es únicamente detectar irregularidades, sino también prevenir conflictos antes de que escalen dentro de la organización.

Diego Menéndez, desarrollador de Yam Capital Humano, explicó que la nueva función permite detectar irregularidades de manera temprana, reducir riesgos legales y fortalecer las políticas de ética empresarial: “Buscamos generar mayor confianza interna, mejorar la trazabilidad y optimizar la documentación de incidentes, siempre alineados con el cumplimiento de normas y buenas prácticas dentro de las empresas ”, señaló.

Trabajo online - Capital humano
Optimizar y acompañar: así es el canal de denuncias anónimas de Yam.

Optimizar y acompañar: así es el canal de denuncias anónimas de Yam.

En ese sentido, Menéndez destacó que uno de los aspectos centrales del sistema es la confidencialidad: “Se prioriza la protección de la identidad del denunciante, el seguimiento seguro de cada caso y la correcta administración de toda la información sensible ”, remarcó.

Tecnología aplicada a la transparencia organizacional

La incorporación de este tipo de funcionalidades responde a la creciente necesidad del mercado de profesionalizar los procesos internos de compliance y brindar mayor trazabilidad a la gestión organizacional.

La transformación digital en Recursos Humanos ya no se limita únicamente a automatizar procesos administrativos. Hoy, las organizaciones también buscan tecnologías que contribuyan a construir empresas más sostenibles, confiables y alineadas con buenas prácticas corporativas.

Para todos los interesados que deseen descubrir más en detalle, qué es Yam Capital Humano, y conocer en profundidad las funcionalidades de este software (entre ellas los detalles del canal de denuncias), pueden solicitar una demo en la página web para que la empresa se ponga en contacto: https://yamcapitalhumano.com/#demo

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