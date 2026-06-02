Exportaciones de Mendoza: cayeron 4% en 2025 y siguen lejos de su potencial

Las exportaciones de la Provincia de Mendoza cerraron 2025 con una caída del 4% respecto del año anterior: 1.538 millones de dólares frente a los 1.605 millones de 2024 . Aunque el resultado supera en un 6% el promedio de la última década, la provincia se mantiene lejos de su máximo histórico de 1.806 millones , registrado en 2012. Así lo detalla el informe del Consejo Empresario Mendocino (CEM) presentado el último sábado.

Los economistas del CEM destacan que si se incorpora la inflación internacional , el retroceso es más pronunciado: en términos reales, las exportaciones de 2025 son un 15% inferiores a las de 2015 y un 12% menores al promedio del período 2015-2024 .

La participación de Mendoza en el total nacional refleja esa misma tendencia. En 2025, la provincia aportó el 1,8% de las exportaciones argentinas , por debajo del promedio de la década, que fue del 2,2% , y por debajo también de su peso en el producto nacional. La brecha entre lo que Mendoza produce y lo que exporta no se ha cerrado; se ha ensanchado.

Un país rezagado en su región

El desempeño de Mendoza no es aislado. El CEM remarca en su informe que Argentina, en su conjunto, exhibe un bajo dinamismo exportador en perspectiva regional. En la última década, las ventas externas del país crecieron un 53%, cifra inferior al 69% promedio de América Latina y muy por debajo de lo registrado por Perú, Brasil, México o Chile. Esa brecha se traduce en números concretos: con 1.878 dólares exportados por habitante, Argentina se ubica por debajo del promedio latinoamericano de 2.320, y muy lejos de Chile con 5.388 dólares per cápita, México con 5.039, Uruguay con 3.318, Perú con 2.392 y Ecuador con 2.031.

En ese contexto nacional ya desfavorable, Mendoza agrava su posición relativa. Con 751 dólares exportados por habitante en 2025, la provincia se ubica en el puesto 17 del ranking provincial per cápita, liderado por Santa Cruz, Neuquén y Chubut, provincias patagónicas con niveles superiores a 4.000 dólares por habitante. Las exportaciones per cápita mendocinas representaron, en el promedio de la última década, menos de la mitad del valor nacional. Mendoza ocupa el 9° lugar entre las provincias exportadoras, una posición que no refleja su peso económico ni demográfico.

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El ascenso de la Patagonia

El crecimiento exportador argentino de los últimos diez años no fue uniforme. Mientras la Región Pampeana y la Patagonia concentraron la mayor parte del dinamismo, impulsadas por complejos agroindustriales y energéticos, la región de Cuyo mostró un aporte marginal: apenas el 3% del incremento exportador nacional entre 2015 y 2025, pese a concentrar alrededor del 7% de la población del país.

El contraste con la Patagonia es notable y muestra una vez más el fenómeno Vaca Muerta. Con el 6% de la población, esa región explicó cerca del 27% del crecimiento exportador del período. El caso más notable, obviamente, es el de Neuquén, que pasó del puesto 19 al puesto 4 en el ranking provincial, un salto de 15 posiciones en una década, impulsado por el desarrollo hidrocarburífero de Vaca Muerta. Un ejemplo que pone en evidencia cómo la explotación de recursos estratégicos puede transformar la estructura exportadora de una provincia, y de un país, en un plazo relativamente breve.

Una matriz concentrada

La estructura de las exportaciones mendocinas es estrecha. Las manufacturas representan alrededor del 80% de las ventas externas, y tres productos, vino fraccionado, ajo y polipropileno, explican por sí solos la mitad del total. En los últimos años, las papas preparadas han ganado relevancia como cuarto producto de importancia. La concentración de destinos es igualmente marcada: Brasil, Estados Unidos y Chile absorben más del 50% de las exportaciones provinciales.

Esa concentración implica vulnerabilidad. Una matriz exportadora con pocos productos y pocos mercados limita la capacidad de la provincia para absorber shocks externos, diversificar riesgos y escalar sus ventas al ritmo que la economía provincial requiere.

image La exportación de ajo esta en el podio de los productos mendocinos. Sin embargo la participación de Mendoza en el total de las exportaciones sigue cayendo

Mendoza: Una oportunidad

El escenario macroeconómico que propone e intenta conseguir el Gobierno, con mayor estabilidad, previsibilidad y reformas orientadas a reducir los costos estructurales de la economía argentina, abre una ventana que Mendoza debería aprovechar, afirma el CEM. Las preguntas estratégicas que se plantean son cómo incrementar de manera sostenida las exportaciones por habitante, qué bienes y servicios demandará el mundo en las próximas décadas y en cuáles puede la provincia desarrollar ventajas competitivas genuinas.

El CEM destaca que a los sectores tradicionales generadores de divisas, la vitivinicultura, la agroindustria y el turismo, deberían sumarse actividades con mayor capacidad de escala y diversificación: la minería sostenible, la energía, la logística y los servicios basados en el conocimiento figuran entre las más mencionadas por quienes analizan el potencial productivo provincial.

Pero también se marca que, si se encontraran las respuestas a esas preguntas, concretar ese potencial exige una agenda de competitividad que avance en infraestructura y logística, amplíe el acceso al financiamiento y consolide condiciones favorables para la inversión.

Fiel a su discurso histórico, el CEM plantea que con articulación efectiva entre el sector público y el privado, y con visión de largo plazo, Mendoza tiene margen para transformar su capacidad productiva en más exportaciones, más empleo de calidad y una economía más integrada al comercio global. Pero advierte que el tiempo de las oportunidades no es indefinido.