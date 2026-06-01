1 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Salario

Nuevo recibo de sueldo: qué cambia, qué mostrará y cuándo comenzará a aplicarse

La reforma laboral incorpora modificaciones en los recibos de sueldo. Qué deberán incluir y por qué generan expectativa.

Nuevo recibo de sueldo: qué cambia, qué mostrará y cuándo comenzará a aplicarse

Nuevo recibo de sueldo: qué cambia, qué mostrará y cuándo comenzará a aplicarse

Los empleadores deberán utilizar un modelo que incorpora más información sobre la relación laboral y mostrar de manera más clara cómo se compone el salario de cada puesto de trabajo. Según explicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado en su cuenta de X, Federico Sturzenegger, la intención es que pueda verse "cuánto de lo que paga el empleador recibe finalmente el trabajador".

Qué cambia en el recibo de sueldo

La principal novedad es que el nuevo recibo incluirá un gráfico de torta que mostrará, de manera visual, cómo se distribuye lo que le corresponde abonar al empleador.

Además del salario que percibe el trabajador, el esquema reflejará conceptos como aportes sindicales, contribuciones a la seguridad social, obra social, PAMI, ART y otros cargos vinculados a la relación laboral.

Cómo estará organizado el nuevo documento

El modelo oficial establece una estructura dividida en cuatro secciones obligatorias:

  • La primera reunirá los datos del empleador y del trabajador, incluyendo información como CUIT, CUIL, fecha de ingreso, categoría y antigüedad.
  • La segunda deberá detallar los conceptos y contribuciones abonados por el empleador.
  • La tercera mostrará la remuneración bruta y todas las deducciones aplicadas.
  • Por último, el recibo deberá informar de forma clara la remuneración neta.

Cómo será el gráfico

Uno de los aspectos más novedosos de la reglamentación es la incorporación obligatoria de un resumen visual del dinero que supone cada relación laboral.

De acuerdo a Infobae, el gráfico deberá ubicarse en el anverso del recibo y permitirá visualizar qué porcentaje del costo laboral corresponde a seguridad social, obra social, aportes sindicales, ART, INSSJP y otros conceptos.

Embed

Al defender la medida, Sturzenegger sostuvo que "todo aquello que le sacan al trabajador va a quedar registrado, explicitado y hecho visible". La intención de este cambio es que el trabajador pueda conocer no solo el salario que cobra, sino también los distintos aportes y contribuciones que forman parte del vínculo laboral y que hasta ahora no aparecían reflejados de manera tan visible.

¿El nuevo recibo modifica el sueldo que cobra el trabajador?

No. La incorporación de nuevos datos y gráficos no implica cambios en el monto que percibe el empleado ni genera descuentos adicionales.

La modificación apunta a una mayor transparencia en la información. Lo que cambia es la forma en que se presenta y detalla el costo laboral, permitiendo una lectura más completa y sencilla del recibo.

También se exige que cada concepto incluya una base de cálculo clara y el monto correspondiente, para facilitar su comprensión y control.

salario billete plazo fijo
La modificación apunta a una mayor transparencia en la información.

La modificación apunta a una mayor transparencia en la información.

Cuándo comenzará a utilizarse

La implementación no será inmediata. La normativa prevé un plazo de hasta 120 días para que ARCA y los organismos involucrados adapten sus sistemas y para que las empresas adecuen sus herramientas de liquidación de haberes.

Una vez finalizado ese proceso, los empleadores deberán emitir los recibos bajo el nuevo formato establecido por la reglamentación. La obligación alcanzará a todas las relaciones laborales comprendidas en la Ley de Contrato de Trabajo, independientemente del tamaño o la actividad de la empresa.

Para el funcionario, el nuevo formato apunta a generar un mayor nivel de transparencia sobre los costos asociados al empleo formal. En ese sentido, afirmó que el esquema permitirá un "sinceramiento total de los costos" vinculados a cada puesto de trabajo.

Temas
Seguí leyendo

Argentina financiera en rojo: millones dependen de créditos con tasas de hasta 400%

En Mendoza, los residentes médicos ingresarán por orden de mérito: cuánto cobrarán

¿Te alcanza el sueldo para un 0km? Cuánto necesitás ganar para comprar uno

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 1 de junio de 2026

Uno por uno: los beneficios que ofrecen los bancos para aliviar el bolsillo en junio 2026

Los estudiantes de la UNCuyo podrán cobrar mientras realizan prácticas en empresas

El impacto de los pagos digitales en Argentina

Reglamentaron el nuevo fondo para indemnizaciones: cómo funcionará

Lee además
El salario mínimo perdió 39% de poder adquisitivo.

El dato que preocupa: el salario mínimo ya perdió casi el 40% de su poder de compra
Aguinaldo de junio 2026: cuándo se cobra, quiénes lo reciben y cómo calcularlo

¿Te corresponde aguinaldo? Las fechas de cobro y la fórmula para conocer tu monto exacto
LO QUE SE LEE AHORA
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este lunes 1 de junio de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 1 de junio de 2026

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1356 del domingo 31 de mayo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1356 del domingo 31 de mayo

Resultados del Quini 6 hoy domingo 31 de mayo: números ganadores del sorteo 3378

Resultados del Quini 6 hoy domingo 31 de mayo: números ganadores del sorteo 3378

Un fuerte sismo se sintió durante la tarde de este domingo en la provincia de Mendoza

Un sismo de magnitud 6 con epicentro en Chile se sintió en Mendoza

La muerte de una mujer de 38 años en el departamento de San Martín generó conmoción.

Por qué la Justicia activó el protocolo de femicidio tras la muerte de una mujer en el Este

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2430 y números ganadores del domingo 31 de mayo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2430 y números ganadores del domingo 31 de mayo