Nuevo recibo de sueldo: qué cambia, qué mostrará y cuándo comenzará a aplicarse

Los cambios reglamentados en el marco de la reforma laboral no solo alcanzan a las indemnizaciones, los sindicatos o el empleo registrado. También impactarán en un documento que todos los trabajadores reciben cada mes: el recibo de sueldo.
La reforma laboral incorpora modificaciones en los recibos de sueldo. Qué deberán incluir y por qué generan expectativa.
Los cambios reglamentados en el marco de la reforma laboral no solo alcanzan a las indemnizaciones, los sindicatos o el empleo registrado. También impactarán en un documento que todos los trabajadores reciben cada mes: el recibo de sueldo.
Los empleadores deberán utilizar un modelo que incorpora más información sobre la relación laboral y mostrar de manera más clara cómo se compone el salario de cada puesto de trabajo. Según explicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado en su cuenta de X, Federico Sturzenegger, la intención es que pueda verse "cuánto de lo que paga el empleador recibe finalmente el trabajador".
La principal novedad es que el nuevo recibo incluirá un gráfico de torta que mostrará, de manera visual, cómo se distribuye lo que le corresponde abonar al empleador.
Además del salario que percibe el trabajador, el esquema reflejará conceptos como aportes sindicales, contribuciones a la seguridad social, obra social, PAMI, ART y otros cargos vinculados a la relación laboral.
El modelo oficial establece una estructura dividida en cuatro secciones obligatorias:
Uno de los aspectos más novedosos de la reglamentación es la incorporación obligatoria de un resumen visual del dinero que supone cada relación laboral.
De acuerdo a Infobae, el gráfico deberá ubicarse en el anverso del recibo y permitirá visualizar qué porcentaje del costo laboral corresponde a seguridad social, obra social, aportes sindicales, ART, INSSJP y otros conceptos.
Al defender la medida, Sturzenegger sostuvo que "todo aquello que le sacan al trabajador va a quedar registrado, explicitado y hecho visible". La intención de este cambio es que el trabajador pueda conocer no solo el salario que cobra, sino también los distintos aportes y contribuciones que forman parte del vínculo laboral y que hasta ahora no aparecían reflejados de manera tan visible.
No. La incorporación de nuevos datos y gráficos no implica cambios en el monto que percibe el empleado ni genera descuentos adicionales.
La modificación apunta a una mayor transparencia en la información. Lo que cambia es la forma en que se presenta y detalla el costo laboral, permitiendo una lectura más completa y sencilla del recibo.
También se exige que cada concepto incluya una base de cálculo clara y el monto correspondiente, para facilitar su comprensión y control.
La implementación no será inmediata. La normativa prevé un plazo de hasta 120 días para que ARCA y los organismos involucrados adapten sus sistemas y para que las empresas adecuen sus herramientas de liquidación de haberes.
Una vez finalizado ese proceso, los empleadores deberán emitir los recibos bajo el nuevo formato establecido por la reglamentación. La obligación alcanzará a todas las relaciones laborales comprendidas en la Ley de Contrato de Trabajo, independientemente del tamaño o la actividad de la empresa.
Para el funcionario, el nuevo formato apunta a generar un mayor nivel de transparencia sobre los costos asociados al empleo formal. En ese sentido, afirmó que el esquema permitirá un "sinceramiento total de los costos" vinculados a cada puesto de trabajo.